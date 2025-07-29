【北海道庁】地域おこし協力隊を募集
北海道
【ミッション】
- 北海道地域おこし協力隊ネットワークに関する調整事務
- 各振興局ネットワークの活動状況に関する調整事務
- その他全道の協力隊員活動に関する相談・活動サポート業務
【応募方法等】
【お問い合わせ先】
都道府県の中で最も広く、地域ごとでも独自の文化や自然を有する北海道。
北海道では、全国最多の地域おこし協力隊員が各地で様々な活躍をしています。
北海道庁では、道内の協力隊の皆様が安心して活動が出来るようサポートし、地域活性化に繋げる地域おこし協力隊員を１名募集します。
【ミッション】
北海道内における地域おこし協力隊制度の効果的な運用に関する支援活動
- 北海道地域おこし協力隊ネットワークに関する調整事務
- 各振興局ネットワークの活動状況に関する調整事務
- その他全道の協力隊員活動に関する相談・活動サポート業務
※業務委託契約型［月額：455,000円以内（消費税及び地方消費税含む）］
【応募方法等】
北海道庁のホームページ(https://hokkaido-chiikiokoshi.jp/recruitment/7077/)より募集概要等をご確認の上、ご応募ください。
皆様の積極的なご応募をお待ちしております！
【お問い合わせ先】
北海道総合政策部官民連携推進局 地域おこし協力隊サポート推進室
TEL:011-204-5791
MAIL:chiiki.okoshi@pref.hokkaido.lg.jp