JR-PLUS¡ß¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¥³¥é¥Ü¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª― 8·î19Æü¤«¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±ØÊÛ¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä ―

株式会社JR東海リテイリング・プラス(所在地:愛知県名古屋市、代表取締役社長:小林 創)は、2025年8月19日(火)より、株式会社サンリオ(本社:東京都品川区)の人気キャラクター『シナモロール』とコラボレーションした「シナモロールコラボキャンペーン」を開催いたします。シナモロールとおともだちが「駅のカフェのお仕事をお手伝い!」をコンセプトに、カフェメニューを再現したおにぎりやサンドイッチ、スイーツをはじめ、オリジナルパッケージの「シナモロール駅弁」を販売いたします。また、コラボ描きおろしデザインのオリジナルグッズも販売いたします。<フェア概要>開催期間:2025年8月19日(火)~2025年9月8日(月)開催場所:東京駅~新大阪駅の「PLUSTA」「Bellmart」「グランドキヨスク」「ギフトキヨスク」「キヨスク」「プレシャスデリ」「プレシャスデリ&ギフト」「デリカステーション」等展開商品数:全23アイテム※シナモロール駅弁およびコラボグッズは一部店舗のみでの販売となります。※一部取扱いのない商品がある店舗もございます。※オンラインショップではフェア終了後にフェアオリジナルグッズのみ販売いたします。※特設サイトはこちら





商品名 :シナモロール駅弁

価格 :1,580円(税込)

販売期間:2025年8月19日(火)~9月8日(月)

販売箇所:JR東海リテイリング・プラス 以下の駅の店舗

【調整中】

東京駅・品川駅・新横浜駅・静岡駅・名古屋駅・京都駅・新大阪駅

※販売店舗詳細は、別紙1で記載

※静岡駅での販売は、8/19(火)~24(日)のみの販売となります。



◇注意事項

・各販売箇所の販売数量は日により増減します。販売状況によっては販売個数を制限する場合がございます。

・東海道新幹線の改札内にある店舗のご利用は、必要な乗車券類または入場券が必要です。

・商品の取り置き・予約はできません。

・ノベルティカードの絵柄は選べません。



■ オリジナルラベルのおにぎり・サンドイッチ・スイーツが登場!



米サンド ロコモコ風 360円





















<シナモロールコラボキャンペーンのポイント>1. コラボオリジナル「駅弁」の発売2. 描きおろしデザインのオリジナルグッズの発売3. オリジナルラベルのおにぎり・サンドイッチ・スイーツの発売4. TOKAI STATION POINTアプリから応募!オリジナルグッズが当たるキャンペーンを開催!※オリジナルグッズコースは対象商品の購入が必須となります。■ 描きおろしデザインパッケージの「コラボ駅弁」を発売!※一部店舗限定商品のため、販売店舗は別紙1にて記載シナモロールとおともだちがお手伝いする「駅のカフェ」のメニューを詰め合わせたコラボ駅弁がフェア期間限定で登場します。シナモロールのしっぽをイメージしたロール寿司やナポリタン、唐揚げなどを詰め合わせました。また、パッケージ・箸袋・お品書きにもシナモロールとおともだちが登場し、シナモロールづくしの駅弁となっております。ノベルティとして限定デザインのクリアカードをランダムで1枚封入いたします。ハンバーグには2種類のデミグラスソースを混合したソースを使用しています。米サンド メンチカツ 350円ジューシーなメンチカツをソース漬けし、キャベツマヨネーズを合わせました。おむすび エビピラフ 198円海老、人参、コーン、玉ねぎ入りのバター風味香る優しい味わいのエビピラフです。海老カツ&たまごサンド 385円ソース漬けした海老カツにタルタルソースとキャベツマヨネーズを合わせたサンドイッチです。クラブハウスサンド 390円香ばしいトーストにオムレツ、ベーコン、チキン、チーズをあわせたクラブハウスサンドです。港シフォン ミルク味 410円ふわふわのシフォン生地に、北海道産ミルクのクリームを挟みました。港シフォン モカ味 410円ふわふわのシフォン生地に、モカ本来の苦みに少し甘さを出したモカ風味クリームをトッピングしました。シナモンロール 328円シナモンがたっぷり入ったフィリングがもちもち生地と絶妙にマッチした商品!ワンハンドで食べられるミニサイズのシナモンロールです!たっぷりみるくのバウム 180円シナモロールのおともだち”みるく”をイメージした、たっぷりのミルクを使って焼き上げたやさしい味わいのバウムクーヘン♪■ コラボ描きおろしデザインのオリジナルグッズの展開※一部店舗限定商品のため、販売店舗は別紙2にて記載シナモロールコラボキャンペーン描きおろしデザインのオリジナルグッズが全9アイテム登場します。保冷機能付きの「おにぎりケース」をはじめ、シェフの制服を着たシナモロールのボールチェーンマスコットや、トートバッグなどオリジナルグッズが登場します!ボールチェーンマスコット JR東海ver. 2,618円おにぎりケース(カラビナ付き) 2,178円フェイス小銭入れ 1,540円スリーポケットクリアポーチ 2,178円巾着2Pセット 1,408円トートバッグ 2,530円缶バッジ(全10種) 単品 550円 / BOX販売 5,500円※ブラインド商品のため、絵柄をお選びいただくことはできません。※BOXでご購入いただくと全絵柄コンプリートいただけます。アクリルキーホルダー(全6種) 単品 770円 / BOX販売 4,620円※ブラインド商品のため、絵柄をお選びいただくことはできません。※BOXでご購入いただくと全絵柄コンプリートいただけます。販売期間:2025年8月19日(火)~ ※販売時間は各店舗によって異なります。販売箇所:JR東海リテイリング・プラス 以下の駅の店舗東京駅・品川駅・新横浜駅・熱海駅・三島駅・静岡駅・掛川駅・浜松駅・豊橋駅・三河安城駅・蒲郡駅・名古屋駅・千種駅・大曽根駅・尾張一宮駅・岐阜羽島駅・岐阜駅・京都駅・新大阪駅※販売店舗詳細は、別紙2で記載◇オンラインショップ販売期間:2025年9月9日(火) 10:00~ なくなり次第終了販売商品:オリジナルグッズ 9アイテム※缶バッチとアクリルキーホルダーはBOX販売のみとなります販売箇所:JR東海リテイリング・プラスの以下の公式オンラインショップ自社ECサイト「PLUSTA ONLINE STORE」(https://www.jrcp-shop.jp/ )JR東海MARKET内「PLUSTA ONLINE STORE」(https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/ )※各オンラインショップでの購入ページは8月上旬ごろを予定◇注意事項・東海道新幹線の改札内にある店舗のご利用は必要な乗車券類または入場券が必要です。・商品の取り置き・予約はできません。・商品名、デザイン、仕様、売価等は予告なく変更になる場合がございます。・一部商品はブラインド商品のため、一定数量ご購入いただいても全種揃わない場合がございます。・状況によっては各商品、個数制限を設定する場合がございます。・商品は数に限りがございます。売り切れ次第、店舗での販売は終了となります。・いかなる理由においても転売(オークションサイトやフリマアプリへの出店含む)およびそれを目的としたご購入は固くお断りします。■シナモロールオリジナルグッズなどが当たるキャンペーンも開催!対象期間にTOKAI STATION POINTアプリを提示して、対象商品を含む税込700円以上のご購入レシートのアップロードで「シナモロールオリジナルグッズ」が当たるキャンペーンを開催します。また、税込700円以上の購入で「無料引換券」が当たるスクラッチくじも同時開催!お好きなコースに選んでご応募いただくことができます。詳細は、JR東海リテイリング・プラスのホームページでご案内いたします。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661918





※画像はイメージです。

※価格はすべて税込み価格です。

※内容・価格・数量等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。

※当日の状況によっては販売内容の変更及び中止となる場合がございます。

※販売状況に応じて他箇所でも販売する場合がございます。

※数に限りがある場合もございますので、品切れの際はご容赦ください。

※いかなる理由においても転売(オークションサイトやフリマアプリへの出品含む)及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。

