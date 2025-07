【Razer】DEATHADDER V4 PRO発売記念イベントを開催

Razer Japan株式会社

ゲーマー向けライフスタイルブランドとして世界をリードするRazer(TM)(本社:米国カリフォルニア州およびシンガポール、共同創業者兼CEO:Min-Liang Tan)は、PC・ゲーミングデバイス専門店 TSUKUMO eX. RAZER STOREにおいて、2025年8月3日(日)15時より、「Razer DeathAdder V4 Pro」発売を記念した店頭イベントを開催いたします。

当日は、FENNEL所属の人気ストリーマー「mittiii」氏、「xnfri」氏、「CURUMI」氏による写真撮影会も実施予定です。写真撮影会には全ての方がご参加いただけます。また7月19日(土)から8月3日(日)までの期間中、TSUKUMO eX. RAZER STOREにて所定のRazer製品の購入条件を満たされたお客様には上記ストリーマーのサイン会への参加や、スペシャルグッズがあたる抽選券のプレゼントなどの特典がございます。皆様のご来場とご参加をお待ちしております。

【DEATHADDER V4 PRO 発売記念イベント】Razer 公式X フォロワー限定「招待枠」のお知らせ

8月3日(日)TSUKUMO eX. 地下1階 RAZER STORE で開催される「DEATHADDER V4 PRO」発売記念イベントで行われるFENNELストリーマー出演のサイン会へ Razer 公式 X フォロワーの方をご招待します。



Razer公式 Xアカウント(https://x.com/RazerJP)をフォロー&リポストと応募フォーム記入で応募完了となります。お友達とペアでの参加も可能ですので、奮ってご応募ください。詳細は RAZER 公式 Xアカウントをご確認ください。

キャンペーン応募期間: 7/25(金)~ 7/30(水)23:59



※ 抽選結果は 7/31(木)RAZER 公式 X アカウントより DMにて当選者へ連絡させていただきます。

【イベント概要】

- 開催日:2025年8月3日(日)- 時間:15:00 ~19:00(計3回開催)- 会場:TSUKUMO eX. 地下1階「RAZER STORE」、東京都千代田区外神田4-4-1- 参加特典:- - イベントへご参加いただいたすべての皆様は、FENNEL人気ストリーマーとの写真撮影にご参加いただけるとともに、FENNELステッカーをプレゼントいたします。- - 加えて 7月19日(土)~8月3日(日)の間にTSUKUMO eX. RAZER STOREにて、いずれかのRazer製品を購入された方には、FENNEL人気ストリーマーのサイン会にご参加いただけます。- - さらに同期間中、TSUKUMO eX. RAZER STOREにてRazer DeathAdder V4 Proを購入された方には、上記特典に加え、スペシャルアイテムが当たる抽選権をプレゼントいたします。- 対象店舗: TSUKUMO eX. 地下一階 RAZER STORE(他店舗、オンラインストアの購入は対象外となります)- ゲスト- - mittiii(https://fennel-esports.com/members/streamer/2731/)氏- - xnfri(https://fennel-esports.com/members/streamer/2710/)氏- - CURUMI(https://fennel-esports.com/members/streamer/2713/)氏- 注意事項- - イベント参加は人数上限に達し次第、受付が終了します。- - 購入後にキャンセルされた場合は無効となります。- - イベント当日は参加引換券をご持参ください。紛失した場合は無効となります。- - イベント当日にご参加された方のみを抽選の対象とさせていただきます。

■Razerについて

Razer(TM)は、ゲーマーのためにゲーマーによって設立された、世界的な大手ライフスタイルブランド企業で、「For Gamers. By Gamers(TM)」(ゲーマーの為にゲーマーが作る)をスローガンに掲げています。

Razerの商標である3つの頭を持つ蛇は、世界中のゲーミングコミュニティやeスポーツコミュニティで最も認知されているロゴの一つです。あらゆる大陸にファンを持つRazerは、ハードウェア、ソフトウェア、サービスで構成された、ゲーマーを対象とする世界最大のエコシステムを設計・構築してきました。

Razerは、高性能ゲーミング周辺機器やBladeゲーミングノートPCといった、受賞歴のあるハードウェアを提供しています。Razer Chroma RGBやRazer Synapseなどで構成されるRazerのソフトウェアスイートは、カスタマイズ機能や照明効果機能、最適化機能を備え、2億5,000万人以上のユーザーに利用されています。またRazerは、ゲーマー、若者、ミレニアル世代、Z世代向けに、Razer Goldを使用した決済サービスを提供しています。これは、68,000を超えるゲームタイトルで利用できる、世界最大のゲーム決済サービスのひとつです。さらに、この決済サービスに連動した報酬プログラムであるRazer Silverを提供しています。

Razerは、持続可能な未来の実現に取り組んでおり、#GoGreenWithRazer活動(さまざまな取り組みを通じて環境への影響を最小限に抑えるための、10年間のロードマップ)を通じて社会的責任を果たすべく努力しています。

2005年に設立されたRazerは、カリフォルニア州アーバインとシンガポールの2か所に本拠地を構え、ハンブルクと上海に地域統括本部を置き、世界各地の19か所に事業所を展開しています。これまで数々のブランドアクティベーションを行ってきたRazerは、2025年に20周年を迎えます。詳細についてはhttps://rzr.to/20anni(https://www.razer.com/jp-jp/campaigns/20th-anniversary)をご覧ください。

