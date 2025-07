エンタープライズサーチ「QuickSolution®」が9年連続シェアNo.1　～富士キメラ総研による検索エンジン パッケージ市場調査より～

RAG*1対応のエンタープライズサーチ「QuickSolution®(クイックソリューション)」を提供する住友電工情報システム株式会社は、株式会社富士キメラ総研が発行する市場調査資料「ソフトウェアビジネス新市場 2025年版」において、検索エンジン パッケージ市場でシェア1位(2024年度実績)を獲得し、同市場で9年連続シェア1位*2を達成しました。QuickSolution®は、数100TB(テラバイト)までフルレンジに対応した、純国産のエンタープライズサーチ(企業内検索システム)です。ファイルサーバや各種社内システム、クラウドサービスであるSharePoint OnlineやBoxなどに散在する情報を、横断的にファイルの中身まで検索できます。Officeファイルだけでなく、スキャンした画像PDFや写真なども画像OCR検索で簡単に探し出し、組織全体で業務効率化/ナレッジマネジメント/DXを強力に支援します。また、生成AI連携(RAG)オプション*3により、社内情報に対して質問応答も可能です。RAGを活用しChatGPTなどと連携することでエンタープライズ生成AI検索を実現し、膨大な企業内情報から利用者が知りたい情報を的確に回答する機能です。信頼できる社内情報を元に対話形式で情報を得られるため、これまで以上に社内ナレッジ活用を推進します。QuickSolution®はAIをはじめとする高度な先進技術を活用した高速・高精度な検索と直感的で使いやすい検索画面が好評を博し、2001年の発売以来、さまざまな業界の企業、官公庁や教育機関などに導入され、2025年1月時点で5,300サーバ以上の導入実績があります。今後もますます需要が見込まれるエンタープライズサーチ市場において、生成AI検索対応のQuickSolution® は、“AI検索で「探し方」改革!”をキーワードに、時代のニーズを先取りした製品開発に取り組んでまいります。*1:RAG(Retrieval-Augmented Generation、検索拡張生成)は、情報源を検索して必要箇所を抽出し、その内容に基づいて大規模言語モデル(LLM)に回答を生成させる技術です。( https://www.sei-info.co.jp/quicksolution/column/rag/?argument=EkZKmXCQ&ai=20250729d) *2:富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2017~2025年版」検索エンジン パッケージ市場(2016~2024年度)(9年連続)*3:QuickSolution®の生成AI連携(RAG)オプションでは、OpenAI社のChatGPT、Microsoft社のAzure OpenAI Service、Google社のGemini(Vertex AI)、Anthropic社のClaudeなどに対応しています。Azure OpenAI Serviceの利用により、高度なセキュリティ環境で対話型生成AIを活用できます。■QuickSolution®について・Webサイトトップページhttps://www.sei-info.co.jp/quicksolution/?argument=EkZKmXCQ&ai=20250729d生成AI検索とは?社内情報の新しい活用法https://www.sei-info.co.jp/quicksolution/column/generative-ai-search/?argument=EkZKmXCQ&ai=20250729d・5分で分かるQuickSolution®カタログ&事例資料QuickSolution®の簡単な説明資料のほか、業務効率化やDX、ナレッジマネジメントの成功事例を下記ページよりダウンロード可能です。https://www.sei-info.co.jp/quicksolution/download/?argument=EkZKmXCQ&ai=20250729d・Webセミナー(ウェビナー)のご案内多くのお客様で採用されている活用方法から毎回1テーマを選び、事例やデモを交えながらQuickSolution®の活用方法をご紹介しています。生成AI連携(RAG)に興味がある方もぜひご参加ください。「企業内検索」で、かんたん業務改革!・企業内検索で業務効率化・RAG対応、企業内検索×生成AIがもたらす効果・ナレッジマネジメントのよくある課題と解決法・DXを急ぎたいあなたに、検索DXのすゝめ・システムへの検索エンジン組込で競争力強化お申し込みはこちらhttps://www.sei-info.co.jp/quicksolution/event/webinar-qs/?argument=EkZKmXCQ&ai=20250729d・主な特長大容量:1サーバで50TB(1億2000万ファイル)を2~3秒で検索、数100TBまで拡張可能高精度:検索漏れなく重要文書を上位表示、セマンティック検索(意味・構文を解析)、適合性フィードバック(利用者の行動を検索結果に反映)簡単・安心運用:直観的な操作性、Click Navi®で技術伝承、チャットボット、充実の権限管理整理・分類・活用:生成AI連携(RAG)で社内情報を回答、お気に入り/共有タグで整理・分類、Know-Who/スマートパネルで情報活用充実の分析機能:検索結果の可視化、文書分類/クラスタリング、シソーラスビルダ、固有表現抽出豊富な実績:スマホ/タブレットからの利用、クラウド、仮想環境での運用、多言語対応システム連携:純国産・豊富なAPI、他システムとのシームレスな連携高機能ビューワ:サムネイル/ビューワでヒットページをダイレクト表示、ヒット箇所をハイライト多彩な検索対象:ファイルサーバ(Amazon FSx、Isilon、NetApp等も含む)、Webサイト、データベース、Notes、Microsoft 365、Box、Google ドライブ、Garoon、ArcSuite、楽々Document Plus、楽々WorkflowII、等の横断検索■登録商標について・QuickSolution、クイックソリューション、楽々Workflow、楽々Documentは、住友電気工業株式会社の登録商標です。・Click Naviは、住友電工情報システム株式会社の登録商標です。・ChatGPT、OpenAIは、OpenAI, Inc.またはその子会社の米国及びその他の国における商標または登録商標です。・Claude は、Anthropic PBCの登録商標です。・Amazon FSxは、米国 Amazon.com, Inc. またはその関連会社の米国及びその他の国における商標または登録商標です。・Isilonは、米国 Dell Inc.またはその子会社の米国及びその他の国における商標または登録商標です。・NetApp は、米国 NetApp, Inc. の米国及びその他の国における商標または登録商標です。・Notesは、HCL Technologies Ltd.の商標または登録商標です。・Microsoft、Microsoft 365、SharePoint Online、Azureは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。・Box は、米国 Box Inc. の米国及びその他の国における商標または登録商標です。・Google、Google ドライブ、Gemini、Vertex AI は米国 Google LLCの米国及びその他の国における商標または登録商標です。・Garoonは、サイボウズ株式会社の登録商標です。・ArcSuite は、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標です。