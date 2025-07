誤送信防止ツール「FlexConfirmMail for Outlook」、Officeアドイン版を正式リリース

株式会社クリアコード

株式会社クリアコード(本社:埼玉県所沢市、代表取締役:須藤 功平)は、企業向けのメール誤送信防止ツール「FlexConfirmMail」の新バージョンとして、Microsoft Outlook(新しいOutlook/Outlook on the web)に対応したOfficeアドイン版「FlexConfirmMail for Outlook」を2025年7月より提供開始いたしました。

FlexConfirmMailは、2014年にMozilla Thunderbird向けアドオンとしてリリースされた誤送信防止ソリューションで、現在では数万ユーザーに利用されています。これまでの運用実績とユーザー要望をもとに進化を重ね、今回、Microsoft 365/Exchange Online環境でのニーズに対応すべく、新たにOfficeアドイン版を開発しました。

これにより、クラウドベースの新しいOutlookやOutlook on the webでも、従来のデスクトップ版と同等の誤送信対策が可能となります。

【FlexConfirmMail for Outlookの主な特長】

FlexConfirmMail for Outlook 警告画面例

送信前の確認画面を自動表示

To/Cc/Bcc、添付ファイルなど、重要項目を検出し送信前に確認画面を表示。ミスに気付きやすくなります。

宛先チェック機能

外部ドメインの混在警告、返信時の新規追加ドメインの検出など、細やかな宛先の確認に対応

添付ファイルチェック

危険な拡張子や機密情報を含むファイル名への警告の表示。

集中管理機能

組織単位でのドメインや警告メッセージの設定強制、AD環境にも対応し、大規模環境での一括運用が可能。

Webサーバー不要のアーキテクチャ

アドインが自己完結型で動作するため、外部Webサーバーを介さず、ネットワーク負荷や可用性の懸念を低減。

カウントダウンダイアログ

送信遅延・カウントダウン

送信ボタン押下後に設定時間だけ送信を保留し、キャンセルの猶予を確保。

会議の予定送信時の警告ダイアログ

会議招待メールにも対応

Outlookの会議通知送信時にも宛先チェックを適用。

【対応環境】- Microsoft Outlook for Windows(クラシック/新しいOutlook)- Microsoft 365 Outlook(Outlook on the web)- OS:Windows 10 / 11(macOSは今後対応予定)- サーバー環境:Microsoft 365 または Exchange Online【サブスクリプションサービスについて】



「FlexConfirmMail for Outlook」は、法人向けに年額制のサブスクリプション形式で提供しています。ユーザー数に応じたプランを用意し、製品アップデート・署名済みインストーラー・問い合わせサポートなどを一括してご提供します。

例:1000ユーザーまでの年額利用料は600,000円(税別)、障害対応時間上限30時間を含む。

【クリアコードについて】

クリアコードは、2006年7月にフリーソフトウェア開発者を中心に設立したソフトウェア開発会社です。 創業以来Mozilla Firefox、Thunderbirdの企業導入ならびにサポートを提供しています。さらに企業におけるデスクトップ環境の課題解決を目的として、誤送信防止対策の拡張機能であるFlexConfirmMail(Thunderbird、Outlookをサポート)や、URL毎に起動するブラウザを切り替えるBrowserSelectorといった製品を開発しています。

