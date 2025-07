Aspireシリーズから AMD Ryzen(TM) プロセッサー搭載Aspire Lite ノートパソコン3機種発売！

日本エイサー株式会社

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:ボブ・セン)は、誕生から25年、家庭向けノートパソコンブランドとして世界中のユーザーから愛され続けているAspire(アスパイア)シリーズより、AMD Ryzen(TM) プロセッサー搭載、15.6型 Aspire Lite 15ノートパソコンを3機種、Amazon、Acer公式オンラインストアおよびAcerダイレクト各店にて、本日より順次発売いたします。

AL15-42P-H56Y、AL15-42P-H76Y、AL15-43P-A76Y

厚さ約18.95mm、重さ約1.72kg(AL15-43P-A76Yは、約1.7Kg)のスマートなボディに、16GBメモリ、512GB SSDを搭載。日常使いからビジネスシーンまで、幅広く活躍するノートPCです。AL15-42Pには、AMD Ryzen(TM) 5 7430Uまたは AMD Ryzen(TM) 7 7730U プロセッサーを、AL15-43PにはAMD Ryzen(TM) 7 5825Uプロセッサーを採用。いずれもAMD同時マルチ・スレッディング・テクノロジーを搭載し、マルチタスクも快適にこなせます。メールや資料作成、動画視聴など、毎日の作業をスムーズにこなし、仕事や学習にも最適です。優れた電力効率で、AL15-42Pは約10時間の駆動を、AL15-43Pは約8時間の駆動を実現しています。

またフルHD(1920×1080)解像度の15.6インチIPSディスプレイを搭載し、映画のワンシーンやお気に入りの動画も色鮮やかでリアルに描写します。さらに、光の反射を抑える非光沢仕様で、文書の閲覧も快適。広視野角アングルにより、どの角度から見ても色やコントラストが安定し、まるでその場にいるかのような臨場感を演出。日常の映像体験を一段上の美しさへと導きます。

USB-C(Gen 1、最大5Gbps、PD/映像出力対応)、USB-A(Gen 1、最大5Gbps)、HDMI出力ポート、ヘッドセット/スピーカー・ジャック、microSDカードリーダーなど、豊富なポートを搭載。多様なデバイスとシームレスにつながります。さらに、180°開くフラットヒンジで画面共有もスムーズです。仕事にも学習にも、柔軟に対応し、どこへでも気軽に持ち運べる一台です。

また高速・安定の通信環境を実現するWi-Fi 6に対応しているので、大容量データもスムーズに処理し、オンライン会議や動画視聴も快適です。さらにAL15-42Pは、Bluetooth 5.1準拠、AL15-43PはBluetooth 5.2に準拠しており、音声デバイスとの接続精度が向上。省電力かつ安定した通信を実現し、複数デバイス間の切り替えもシームレスに行えるので操作性は快適です。

加えて、約200万画を誇るフルHDカメラはスライドカバー付きで、Web会議やビデオ通話でのプライバシーにも配慮。ハイ・デフィニション・オーディオ準拠の高音質設計に加え、内蔵デュアルスピーカー、デュアルマイクが広がりのあるサウンドとクリアな音声を届けます。

そして、AI 搭載のCopilotアプリで、Windows 11の体験がさらに進化。生成AIとの連携によって、検索やクリエイティブ制作、共同作業がより直感的かつスマートに。さらに、洗練されたデザインやスナップレイアウト、刷新されたタスクバーで作業効率もアップ。仕事にも学習にも、そして日々の楽しみにも応える、信頼のWindows 11が創造性に新たな視点と生産性をもたらします。

製品公式ページ

https://www.acer.com/jp-ja/laptops/aspire/aspire-lite

プレスリリースページ

https://www.acer.com/jp-ja/about/news/20250627

Acerについて

Acer は世界160か国以上で事業を展開するグローバルICTカンパニーです。1976年の創業以来、人々の生活を豊かにするパソコン、モニター、プロジェクター、タブレットなどのハードウェアやソフトウェア、サービスを提供しています。Acerは現在、全世界約7,500人の従業員とともに、“Breaking barriers between people and technology(人とテクノロジーの垣根を壊す)”のミッションのもと、製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。

日本エイサー株式会社について

社名 :日本エイサー株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者:代表取締役社長 袪 國良(ボブ・セン)

