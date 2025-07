『杖と剣の伝説』×『この素晴らしい世界に祝福を！３』のコラボ開催中！人気キャラと期間限定幻装の無料獲得チャンスをお見逃しなく！

BOLTRAY PTE.LTD.

BOLTRAY GAMESは、『杖と剣の伝説』にて『この素晴らしい世界に祝福を!3』とのコラボイベントを2025年7月29日(火)から 8月15日(金)までの期間限定で開催することがお知らせいたします。

▼コラボ限定キャラ登場!

コラボ限定キャラクター&使い魔が登場!

コラボ期間中、ログインボーナスやガチャイベントへの参加に応じて、コラボ限定キャラクターがもらえます。無料で獲得チャンスもあります!

▼コラボ限定幻装大公開!

コラボ期間中、イベント『この杖と剣の世界に祝福を』や『写真修復』及び『魔物討伐』で、コラボ限定幻装「異界冒険者」と「クルセイダー」が獲得できる。

▼コラボ限定スタンプ公開中!

イベント『魔力ルーレット』で、コラボ限定のスタンプがもらえる。

作中の名シーンをイメージしたスタンプを獲得チャンスをお見逃しなく!

▼コラボ開催記念!Xキャンペーン開催中!

キャンペーン1.

最大50,000円分が当たるXキャンペーン開催!

公式Xにてコラボ開催を記念した最大50,000円分が当たるXキャンペーンを開催!

フォロー&リポストで1000名様に最大50,000円分のえらべるPayが当たる!

■期間:2025年7月29日~8月1日 23:59(毎日参加可能)

■参加方法:

1.公式X(https://x.com/tsueken_JP)をフォロー

2.該当ポストをリポスト

キャンペーン2.

公式Xにてコラボ開催を記念したXキャンペーンを開催中!

フォロー&リポストに応じて豪華アイテムを全プレイヤーに配布!抽選で1,000円分のアマギフが当たるチャンスも!

■期間:2025年7月24日(木)~2025年8月3日(日)

■参加方法:公式X(https://x.com/tsueken_JP)をご確認ください。

▼TVアニメ『この素晴らしい世界に祝福を!3』とは

交通事故(!?)によりあっけなく人生の幕を閉じるはずだった

ゲームを愛するひきこもり・佐藤和真(カズマ)

ひょんなことから、女神・アクアを道連れに異世界転生することに。

「RPGゲームのような異世界で、憧れの冒険者生活エンジョイ!

めざせ勇者!」と舞い上がったのも束の間、転生したカズマには厄介なことばかり降りかかる。

トラブルメーカーの駄女神・アクア、中二病をこじらせた魔法使い・めぐみん、

妄想ノンストップな女騎士・ダクネスという、

能力だけは高いのにとんでもなく残念な3人とパーティを組むことになったり、

借金で首が回らなくなったり、国家転覆罪の容疑で裁判にかけられたり、

魔王軍幹部を討伐したり、たまに死んだり……。

そんなある日、紅魔の里から帰還したカズマたちのもとに、手紙が届く。

その内容は、王女アイリスが、魔王軍幹部を倒したカズマ達の

冒険譚を聞きたいというもの。

護衛兼教育係のクレアとレインを伴い、アクセルの街を訪れた王女アイリスは、

カズマ達パーティとの対面を穏やかに終えたと思いきや―――

「また私に、冒険話をしてくれるって言ったじゃない?」

王女アイリスが、カズマに懐いてしまった!?カズマが目を開けると、

そこはなんと王都!

アイリスに乞われて滞在するうちに、

王城でのセレブ生活に味を占め、これ幸いと居座ることを決めるカズマ。

しかし、ちょうど同じころ、王都では義賊が暗躍する事件が起きていて――!?

公式ホームページ:http://konosuba.com/3rd/(http://konosuba.com/3rd/)

(C)2024 暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/このすば3製作委員会

▼『杖と剣の伝説』とは

『杖と剣の伝説』はゆるりと旅する異世界冒険放置RPGです。オートバトルでカンタン操作、放置でガンガン成長、いつでも気ままに職業変更!プレイヤーは冒険者となり、杖か剣を選択して未知の異世界「カンスティン」を冒険していきます。200種類を超えるスキルを自由に組み合わせ、自分だけのプレイスタイルを構築可能!片手操作やオート機能による快適なバトルに加え、アバターカスタマイズや放置成長システムなど、遊びごたえのある要素が充実しています。

ダウンロードはこちら

■App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6740199677

■Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zjcs.android.jp

▼製品情報

タイトル:杖と剣の伝説

ジャンル:異世界冒険放置RPG

対応機種:iOS、Android

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

著作権表記:(C)BOLTRAY PTE. LTD. All Right Reserve.

