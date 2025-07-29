±Ç²è¡ØÌÚ¤Î¾å¤Î·³Ââ¡Ù¸ø³«µÇ°¡¡½ªÀï80Ç¯ ±é·à¤È±Ç²è¤Ç´Ñ¤ë¤³¤Þ¤ÄºÂ¡ãÀï¸å¡ÈÌ¿¡É¤Î»°Éôºî¡ä8·îÆÃ½¸ÊüÁ÷¡ªCS±ÒÀ±·à¾ì
2025Ç¯¤Ï¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Î½ª·ë¤«¤é80Ç¯¡£CSÊüÁ÷¡Ö±ÒÀ±·à¾ì¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö±Ç²è¡ØÌÚ¤Î¾å¤Î·³Ââ¡Ù¸ø³«µÇ°¡¡½ªÀï80Ç¯ ±é·à¤È±Ç²è¤Ç´Ñ¤ë¤³¤Þ¤ÄºÂ¡ãÀï¸å¡ÈÌ¿¡É¤Î»°Éôºî¡ä¡×ÆÃ½¸¤ò8·î¤ËÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¡ØÌÚ¤Î¾å¤Î·³Ââ¡Ù¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¤³¤Þ¤ÄºÂ¡ãÀï¸å¡ÈÌ¿¡É¤Î»°Éôºî¡ä¤ò°ìµóÊüÁ÷¡£»³À¾Æ×¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿¤é½Ð±é¤Î¡ÖÌÚ¤Î¾å¤Î·³Ââ¡×¡Ê2016Ç¯ÈÇ¡Ë¡¢ÉÙÅÄÌ÷»Ò¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿½Ð±é¤Î¡ÖÊì¤ÈÊë¤»¤Ð¡×¡Ê2018Ç¯ÈÇ¡¿2021Ç¯ÈÇ¡¿2024Ç¯ÈÇ¡Ë¡¢»³ºê°ì¡¢°ËÀª²ÂÀ¤½Ð±é¤Î¡ÖÉã¤ÈÊë¤»¤Ð¡×¡Ê2021Ç¯ÈÇ¡Ë¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µÈ±Ê¾®É´¹ç¡¢ÆóµÜÏÂÌé¤é¤¬½Ð±é¤·¤¿¡ÖÊì¤ÈÊë¤»¤Ð¡×¡¢µÜÂô¤ê¤¨¡¢¸¶ÅÄË§Íº¡¢ÀõÌîÃé¿®¤é½Ð±é¤Î¡ÖÉã¤ÈÊë¤»¤Ð¡×¤Î±Ç²è2ºîÉÊ¤âÊüÁ÷¡£ÉñÂæ¤È±Ç²è¤ÎÎ¾Êý¤Ç¡ãÀï¸å¡ÈÌ¿¡É¤Î»°Éôºî¡ä¤ÎÀ¤³¦¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉñÂæ
¤³¤Þ¤ÄºÂ¡ÖÌÚ¤Î¾å¤Î·³Ââ¡×¡Ê2016Ç¯ÈÇ¡Ë»£±Æ¡§Ã«¸Å±§ÀµÉ§
¤³¤Þ¤ÄºÂ¡ÖÌÚ¤Î¾å¤Î·³Ââ¡×¡Ê2016Ç¯ÈÇ¡Ë
ÊüÁ÷Æü¡§8·î17Æü(Æü)¸á¸å8:00～
2016Ç¯11·î10Æü～11·î27Æü¡¡Åìµþ¡¦µª°ËÔ¢²°¥µ¥¶¥ó¥·¥¢¥¿ーTAKASHIMAYA
[±é½Ð]·ª»³Ì±Ìé
[¸¶°Æ]°æ¾å¤Ò¤µ¤·
[ºî]Ë©ÍéÎµÂÀ ¡Ê¢¨¡ÖË©¡×¤ÏÅÀ°ì¤Ä¡Ö¤·¤ó¤Ë¤ç¤¦¡×¡Ë
[½Ð±é]»³À¾Æ×¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿¡¢ÉáÅ·´Ö¤«¤ª¤ê¡¿ÍÆ¯³§Èþ¡Ê¥ô¥£¥ª¥é¡Ë
¤¢¤ëÆî¤ÎÅç¡£¥¬¥¸¥å¥Þ¥ë¤ÎÌÚ¤ËÆ¨¤²¹þ¤ó¤ÀÊ¼»ÎÆó¿Í¤Ï¡¢ÇÔÀï¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡¢ÆóÇ¯´Ö¤â¸ÉÆÈ¤ÊÀïÁè¤òÂ³¤±¤¿――¡£¼ÂÏÃ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤¤¤Î¤Á¤Î¶÷ÏÃ¤¬º£¡¢¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£
°æ¾å¤Ò¤µ¤·¤¬»Ä¤·¤¿ÂçÎÌ¤Î»ñÎÁËÜ¤È¥á¥â£±Ëç¤ò´ð¤Ë¡¢·àºî²È¡¦Ë©ÍéÎµÂÀ¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¡¢·ª»³Ì±Ìé¤¬±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£»³À¾Æ×¤¬¡¢ºÆ¤ÓËÜÅÚ½Ð¿È¤Î¡È¾å´±¡É¤ò±é¤¸¤ë¡£º£¤ä¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Ê¤Ã¤¿Åö»þÃíÌÜ¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È¡¦¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬¡¢½À¤é¤«¤¯¡¢¤ª¤ª¤é¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤ÇÅç½Ð¿È¤Î¡È¿·Ê¼¡É¤ËÄ©¤à¡£
¤³¤Þ¤ÄºÂ¡ÖÊì¤ÈÊë¤»¤Ð¡×¡Ê2018Ç¯ÈÇ¡Ë»£±Æ¡§µÜÀîÉñ»Ò
¤³¤Þ¤ÄºÂ¡ÖÊì¤ÈÊë¤»¤Ð¡×¡Ê2018Ç¯ÈÇ¡Ë
ÊüÁ÷Æü¡§8·î16Æü(ÅÚ)¸á¸å5:00～
2018Ç¯10·î5Æü～21Æü¡¡Åìµþ¡¦µª°Ë¹ñ²°¥Ûー¥ë
[¸¶°Æ]°æ¾å¤Ò¤µ¤·
[ºî]Èªß·À»¸ç
[±é½Ð]·ª»³Ì±Ìé
[¶¨ÎÏ¡¦´Æ½¤]»³ÅÄÍÎ¼¡
[½Ð±é]ÉÙÅÄÌ÷»Ò¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿
¤³¤Þ¤ÄºÂ¡ÖÊì¤ÈÊë¤»¤Ð¡×¡Ê2021Ç¯ÈÇ¡Ë»£±Æ¡§µÜÀîÉñ»Ò
¤³¤Þ¤ÄºÂ¡ÖÊì¤ÈÊë¤»¤Ð¡×¡Ê2021Ç¯ÈÇ¡Ë
ÊüÁ÷Æü¡§8·î16Æü(ÅÚ)¸á¸å6:30～
2021Ç¯7·î3Æü～ 14Æü¡¡Åìµþ¡¦µª°ËÔ¢²°¥Ûー¥ë
[¸¶°Æ]°æ¾å¤Ò¤µ¤·
[ºî]Èªß·À»¸ç
[±é½Ð]·ª»³Ì±Ìé
[½Ð±é]ÉÙÅÄÌ÷»Ò¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿
¤³¤Þ¤ÄºÂ¡ÖÊì¤ÈÊë¤»¤Ð¡×¡Ê2024Ç¯ÈÇ¡Ë»£±Æ¡§Ê¡²¬ÎÊã¬
¤³¤Þ¤ÄºÂ¡ÖÊì¤ÈÊë¤»¤Ð¡×¡Ê2024Ç¯ÈÇ¡Ë
ÊüÁ÷Æü¡§8·î17Æü(Æü)¸á¸å4:00～
2024Ç¯8·î18Æü～31Æü¡¡Åìµþ¡¦µª°ËÔ¢²°¥µ¥¶¥ó¥·¥¢¥¿ーTAKASHIMAYA¡¡Â¾
[¸¶°Æ]°æ¾å¤Ò¤µ¤·
[ºî]Èªß·À»¸ç
[±é½Ð]·ª»³Ì±Ìé
[½Ð±é]ÉÙÅÄÌ÷»Ò¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿
°æ¾å¤Ò¤µ¤·¤Î°ä»Ö¤òÌ¼¡¦¤³¤Þ¤ÄºÂÂåÉ½°æ¾åËãÌð¤¬°ú¤·Ñ¤®¡¢´ë²è¤·¤¿¡ÖÊì¤ÈÊë¤»¤Ð¡×¡£»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤¬±Ç²è¡ØÊì¤ÈÊë¤»¤Ð¡Ù¤òÀ½ºî¡¢2018Ç¯¤Ë¤³¤Þ¤ÄºÂ¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤Æ½é¾å±é¡£¡ØÉã¤ÈÊë¤»¤Ð¡Ù¡¢¡ØÌÚ¤Î¾å¤Î·³Ââ¡Ù¤ËÂ³¤¯¡¢¡ÖÀï¸å¡ÈÌ¿¡É¤Î»°Éôºî¡×Âè»°ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡£½é±é¤«¤éÊì¡¦¿»ÒÌò¤ÎÉÙÅÄÌ÷»Ò¡¢Â©»Ò¡¦¹ÀÆóÌò¤Î¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬±é¤¸¤¿¡£
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
1945Ç¯8·î9Æü¤Î¸¶Çú¤Ç²õÌÇÅª¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿Ä¹ºê¤Ç¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤¹¿»Ò¡£Èà½÷¤ÏÂ©»Ò¡¦¹ÀÆó¤ò¸¶Çú¤ÇË´¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é3Ç¯¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Â©»Ò¤Î»à¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿»Ò¤ÎÁ°¤Ë¡¢¹ÀÆó¤¬Ë´Îî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸½¤ì¤¿――¡£
¤³¤Þ¤ÄºÂ¡ÖÉã¤ÈÊë¤»¤Ð¡×¡Ê2021Ç¯ÈÇ¡Ë»£±Æ¡§ÔìÎ±¸«ºÌ
¤³¤Þ¤ÄºÂ¡ÖÉã¤ÈÊë¤»¤Ð¡×¡Ê2021Ç¯ÈÇ¡Ë
ÊüÁ÷Æü¡§8·î16Æü(ÅÚ)¸á¸å8:10～
2021Ç¯5·î21Æü～5·î30Æü¡¡µª°ËÔ¢²°¥µ¥¶¥ó¥·¥¢¥¿ー TAKASHIMAYA
[ºî]°æ¾å¤Ò¤µ¤·
[±é½Ð]±»³¿Î
[½Ð±é]»³ºê°ì¡¢°ËÀª²ÂÀ¤
¤³¤Þ¤ÄºÂ¡ÖÀï¸å¡ÈÌ¿¡É¤Î»°Éôºî¡×Âè°ìÃÆ
¼¡À¤Âå¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÁ´À¤³¦¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤®¤¿¤¤ÌÀÆü¤Ø¤ÎºÆÀ¸¤ÎÊª¸ì
¡Ö¿ÍÎà»Ë¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¡× ―― °æ¾å¤Ò¤µ¤·
2020Ç¯»ç¼úË«¾Ï¤ò¼õ¾Ï¤·¤¿±é½Ð²È¡¦±»³¿Î¤¬Êû¤²¤ë¡¢¸¶ÇúÅê²¼¤«¤é£³Ç¯¸å¤Î¥Ò¥í¥·¥Þ¤òÉñÂæ¤ËÉã¤ÈÌ¼¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Ì¿¤Î²ñÏÃ¡£
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
ÉñÂæ¤Ï¡¢¸¶ÇúÅê²¼¤«¤é»°Ç¯¸å¤Î¹Åç¡£¿Þ½ñ´Û¤ÇÆ¯¤¯¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ÎÊ¡µÈÈþÄÅ¹¾¤Î¤â¤È¤Ø¡¢Éã¡¦ÃÝÂ¤¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¡£
±Ç²è
¡ÖÊì¤ÈÊë¤»¤Ð¡×(C)2015¡ÖÊì¤ÈÊë¤»¤Ð¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
Êì¤ÈÊë¤»¤Ð
ÊüÁ÷Æü¡§8·î17Æü(Æü)¸á¸å5:35～Â¾
2015Ç¯
[´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ]»³ÅÄÍÎ¼¡
[µÓËÜ]Ê¿¾¾·ÃÈþ»Ò
[²»³Ú]ºäËÜÎ¶°ì
[½Ð±é]µÈ±Ê¾®É´¹ç¡¢ÆóµÜÏÂÌé¡¢¹õÌÚ²Ú¡¢ÀõÌîÃé¿®¡¢²ÃÆ£·ò°ì¡¢¹²¬Í³Î¤»Ò¡¢ËÜÅÄË¾·ë¡¡Â¾
»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤¬Ä¹ºê¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤¯¡¢Êì¤ÈÂ©»Ò¤Î°¦¾ð¤ÎÊª¸ì¡£
ºî²È¡¦°æ¾å¤Ò¤µ¤·¤¬¡¢¹Åç¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¼«¿È¤Îµº¶Ê¡ØÉã¤ÈÊë¤»¤Ð¡Ù¤ÈÂÐ¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ¼Â¸½¤ò´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Êª¸ì¤ò¡¢Ì¾¾¢¡¦»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤¬±Ç²è²½¡£
¸¶Çú¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤¬²È¤ËÉñ¤¤Ìá¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡£
¡ØÊì¤Ù¤¨¡Ù¡Ø¤ª¤È¤¦¤È¡Ù¤Ç¤â»³ÅÄ´ÆÆÄ¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀµÈ±Ê¾®É´¹ç¤¬¡¢Êì¿Æ¡¦¿»ÒÌò¤ò±é¤¸¡¢º£²ó¤¬»³ÅÄÁÈ½é»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆóµÜÏÂÌé¤¬Â©»Ò¡¦¹ÀÆóÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡ÖÉã¤ÈÊë¤»¤Ð¡×(C)2004¡ÖÉã¤ÈÊë¤»¤Ð¡×¥Ñー¥È¥Êー¥º
Éã¤ÈÊë¤»¤Ð
ÊüÁ÷Æü¡§8·î16Æü(ÅÚ)¸á¸å9:45～Â¾
2004Ç¯
[´ÆÆÄ]¹õÌÚÏÂÍº
[¸¶ºî]°æ¾å¤Ò¤µ¤·
[µÓËÜ]¹õÌÚÏÂÍº¡¢ÃÓÅÄâÃÌé
[½Ð±é]µÜÂô¤ê¤¨¡¢¸¶ÅÄË§Íº¡¢ÀõÌîÃé¿®
Àï¸å¤Î¹Åç¤Ç¡¢¸¶Çú¤«¤éÆÈ¤êÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¸å¤í¤á¤¿¤µ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òµñÈÝ¤·¡¢¶ìÇº¤ËÀ¸¤¤ëÌ¼¡¦ÈþÄÅ¹¾¡£Í©Îî¤È¤Ê¤ê¸½¤ì¤¿Éã¡¦ÃÝÂ¤¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¡¢Èá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Ì¤Íè¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Î4Æü´Ö¤ÎÉã¤ÈÌ¼¤Î¸òÎ®¤òÉÁ¤¤¤¿´¶Æ°ºî¡£
½ªÀï80Ç¯¡¡±Ç²è¤¬ÅÁ¤¨¤ëÀïÁè¤Îµ²±
¡ÖTOMORROW ÌÀÆü¡×
8·î¤Ï¡Ö½ªÀï80Ç¯¡¡±Ç²è¤¬ÅÁ¤¨¤ëÀïÁè¤Îµ²±¡×ÆÃ½¸¤ÈÂê¤·¡¢ÀïÁè¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë±Ç²è¤òÂ¿¿ôÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦TOMORROW ÌÀÆü
¡¦Èþ¤·¤¤²Æ¥¥ê¥·¥Þ
¡¦»æ²°±Ù»Ò¤ÎÀÄ½Õ
¡¦¶îÃà´ÏÀãÉ÷
¡¦È¬·î¤Î¶¸»í¶Ê
¡¦»Ò¤É¤â¤Î¤³¤íÀïÁè¤¬¤¢¤Ã¤¿
¡¦¤½¤è¤«¤¼
¡¦ÂçÁ½º¬²È¤ÎÄ«
¡¦¹Åç¡¦Ä¹ºê¤Ë¤ª¤±¤ë¸¶»ÒÇúÃÆ¤Î±Æ¶Á¡Î´°Á´ÈÇ¡Ï
¡¦´ÖÄµÌ¤¤À»à¤»¤º
¡¦É¬¾¡²Î
¡¦²µ½÷¤Î¤ð¤ë´ðÃÏ
¡¦·à±Ç²è¡¡²Æì
¡¦¤Ò¤á¤æ¤ê¤ÎÅã
¡ú¡Ö±Ç²è¡ØÌÚ¤Î¾å¤Î·³Ââ¡Ù¸ø³«µÇ°¡¡½ªÀï80Ç¯ ±é·à¤È±Ç²è¤Ç´Ñ¤ë¤³¤Þ¤ÄºÂ¡ãÀï¸å¡ÈÌ¿¡É¤Î»°Éôºî¡ä¡×¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.eigeki.com/news/750
¡ú¡Ö±Ç²è¡ØÌÚ¤Î¾å¤Î·³Ââ¡Ù¸ø³«µÇ°¡¡½ªÀï80Ç¯ ±é·à¤È±Ç²è¤Ç´Ñ¤ë¤³¤Þ¤ÄºÂ¡ãÀï¸å¡ÈÌ¿¡É¤Î»°Éôºî¡ä¡×Í½¹ðÆ°²è¤Ï¤³¤Á¤é
https://youtu.be/2eaiDtMC2nU
¡úCS±ÒÀ±·à¾ì¤´»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.eigeki.com/page/howto
¡ú¤´»ëÄ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é
±ÒÀ±·à¾ì¥«¥¹¥¿¥Þー¥»¥ó¥¿ー¡§
0570-001-444
¢¨¼õÉÕ»þ´Ö10:00～20:00(Ç¯ÃæÌµµÙ)
IPÅÅÏÃ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï 03-6741-7535