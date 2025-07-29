出張や旅行におすすめ！MagSafe対応スマホスタンドを7月29日に発売

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サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、テーブルやキャリングケースの取っ手に挟んで固定ができ、MagSafe対応で簡単脱着ができるスマホスタンド「200-STN090BK」を発売しました。







おすすめポイント

・どこでも設置OK！ 新幹線のテーブルやキャリーの持ち手に挟むだけの簡単固定


・MagSafe＆非対応機種にも対応！ 強力磁石とメタルリング付きで幅広く使える


・折りたたみ＆軽量設計！ コンパクトに収納できて持ち運びラクラク



掲載ページ


MagSafe対応スマホスタンド トラベルスマホホルダー 磁気吸着 360度調整 片手操作 新幹線 飛行機 折りたたみ 持ち運び 旅行 出張 自撮り棒 iPhone Android メタルリング付属


型番：200-STN090BK　販売価格：2,255円（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN090BK




■新幹線でもキャリーケースでも、どこでもスマホ固定

最大3.2cmの厚みに対応するばね式クリップを採用し、旅先のテーブルやキャリーケースのハンドル、ベッドサイドの棚にも簡単に固定できます。工具不要でワンタッチ設置可能です。







■MagSafe対応＆非対応どちらも使える安心設計

N52ネオジム磁石でiPhoneをしっかりホールド。MagSafe非対応のスマホやケースでも、付属のメタルリング＆下地シールでしっかり固定できます。








■3関節アームで好きな角度に、思い通りのポジション

3つの関節で、上下左右の微調整も自由自在。ビデオ会議、動画鑑賞、自撮り、ナビ利用など、あらゆるシーンに合わせた最適な角度調整、細かな視点調整が可能です。






■自撮り棒としても使える！多用途スタンド

スマホを手に持てば、自撮り棒や撮影用アームとしても活用できます。旅先の思い出撮影やSNS用の動画撮影にもピッタリ。1台で複数の用途に対応します。




■軽量＆折りたたみでポケットにも収納OK

使用後はアームを折りたたんでコンパクトに収納可能。本体重量はわずか96gと軽量で、バッグやポケットにもスッと収まり、持ち運びに全くストレスを感じません。





■製品仕様



サンワダイレクト各店掲載ページ

サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN090BK


サンワダイレクト楽天市場店


https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/200-stn090bk/


サンワダイレクトYahoo!ショッピング店


https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/200-stn090bk.html


サンワダイレクトau Pay マーケット店


https://wowma.jp/item/750171317


サンワダイレクトAmazon店


https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJL1249J/



サンワダイレクト関連商品掲載ページ

iPhone・スマホ対応スタンドの商品一覧を見る


https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001015053


〇〇しながら！スマホ・タブレット用アームスタンドのおすすめ5選


https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/clm/phone-armstand/



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社名　　：サンワサプライ株式会社


サイト名：サンワダイレクト


設立　　：昭和26年(1951年)


本社　　：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１


本店　　：東京都品川区南大井６-５-８


展示場　：東京都港区芝大門２-２-２　芝大門サンワビル ９階


　　　　：大阪府淀川区宮原４-５-３６　ONEST新大阪スクエア １０階


業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い


■お問い合わせ


サンワダイレクト


TEL　　 ：086-223-5680


FAX　　 ：086-223-5123


E-Mail　 ：direct@sanwa.co.jp


※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。


仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。