出張や旅行におすすめ！MagSafe対応スマホスタンドを7月29日に発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、テーブルやキャリングケースの取っ手に挟んで固定ができ、MagSafe対応で簡単脱着ができるスマホスタンド「200-STN090BK」を発売しました。
おすすめポイント
・どこでも設置OK！ 新幹線のテーブルやキャリーの持ち手に挟むだけの簡単固定
・MagSafe＆非対応機種にも対応！ 強力磁石とメタルリング付きで幅広く使える
・折りたたみ＆軽量設計！ コンパクトに収納できて持ち運びラクラク
掲載ページ
MagSafe対応スマホスタンド トラベルスマホホルダー 磁気吸着 360度調整 片手操作 新幹線 飛行機 折りたたみ 持ち運び 旅行 出張 自撮り棒 iPhone Android メタルリング付属
型番：200-STN090BK 販売価格：2,255円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN090BK
■新幹線でもキャリーケースでも、どこでもスマホ固定
最大3.2cmの厚みに対応するばね式クリップを採用し、旅先のテーブルやキャリーケースのハンドル、ベッドサイドの棚にも簡単に固定できます。工具不要でワンタッチ設置可能です。
■MagSafe対応＆非対応どちらも使える安心設計
N52ネオジム磁石でiPhoneをしっかりホールド。MagSafe非対応のスマホやケースでも、付属のメタルリング＆下地シールでしっかり固定できます。
■3関節アームで好きな角度に、思い通りのポジション
3つの関節で、上下左右の微調整も自由自在。ビデオ会議、動画鑑賞、自撮り、ナビ利用など、あらゆるシーンに合わせた最適な角度調整、細かな視点調整が可能です。
■自撮り棒としても使える！多用途スタンド
スマホを手に持てば、自撮り棒や撮影用アームとしても活用できます。旅先の思い出撮影やSNS用の動画撮影にもピッタリ。1台で複数の用途に対応します。
■軽量＆折りたたみでポケットにも収納OK
使用後はアームを折りたたんでコンパクトに収納可能。本体重量はわずか96gと軽量で、バッグやポケットにもスッと収まり、持ち運びに全くストレスを感じません。
■製品仕様
サンワダイレクト各店掲載ページ
サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-STN090BK
サンワダイレクト楽天市場店
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サンワダイレクトau Pay マーケット店
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サンワダイレクトAmazon店
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サンワダイレクト関連商品掲載ページ
iPhone・スマホ対応スタンドの商品一覧を見る
https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001015053
〇〇しながら！スマホ・タブレット用アームスタンドのおすすめ5選
https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/clm/phone-armstand/
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社名 ：サンワサプライ株式会社
サイト名：サンワダイレクト
設立 ：昭和26年(1951年)
本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１
本店 ：東京都品川区南大井６-５-８
展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階
：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階
業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い
■お問い合わせ
サンワダイレクト
TEL ：086-223-5680
FAX ：086-223-5123
E-Mail ：direct@sanwa.co.jp
※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。
仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。