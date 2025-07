イマジニア サマーセール2025開催のお知らせ

~『Fit Boxing』シリーズ最新作『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-』は初の30%オフセール~イマジニア株式会社(東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO 澄岡和憲、以下「当社」)は、「イマジニア サマーセール2025」と題し、発売中のNintendo Switch™ソフトのダウンロード版と追加ダウンロードコンテンツを期間限定でお得にご購入いただけるセールを本日7月29日より開催します。なお、『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-』は初の30%オフセール、『ポーカーソリティア』(Nintendo Switch版)は今回が初セールとなります。■イマジニア サマーセール2025開催本日からニンテンドーeショップ及びマイニンテンドーストアにて『Fit Boxing』シリーズや『ミステリーの歩き方』などがセール価格にてご購入いただける「イマジニア サマーセール2025」を開催します。『Fit Boxing』シリーズ最新作である『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-』のDL版につきまして30%オフでのセールは初となります。外出しづらい暑い夏でも自宅で手軽にできる本格的な運動として、この機会に是非ご活用ください。【イマジニア サマーセール 2025】※一部タイトルはセール終了日が異なりますのでご注意ください。■セール期間2025年7月29日~2025年8月17日■セール対象<Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー->▶ダウンロード版 [30%OFF]<ポーカーソリティア>※初セール▶ダウンロード版 [30%OFF]https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000088326<ミステリーの歩き方>▶ダウンロード版 [30%OFF]https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000084402<ディズニー ミュージックパレード アンコール>▶ダウンロード版 [30%OFF]https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000080814<おうちでゴルフ練習 パターうまくな~る!>▶ダウンロード版 [30%OFF]https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000070058<ネコノヤキュウ>▶ダウンロード版 [40%OFF]https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000075011<Fit Boxing feat. 初音ミク -ミクといっしょにエクササイズ->▶ダウンロード版 [30%OFF]https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000065828▶追加コンテンツ[すべて30%OFF]https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000065828?dlc=1└ミクササイズエディター└追加エクササイズBGMパック Vol.1、Vol.2└追加ミクササイズソングパック Vol.1、Vol.2、Vol.3、Vol.4└追加衣装 桜ミク<Fit Boxing Presents「HOP! DANCE!」>▶ダウンロード版 [35%OFF]https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000066768<みんなのカーリング>▶ダウンロード版 [30%OFF]https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000044992<メダロット クラシックス プラス カブトVer.>▶ダウンロード版 [30%OFF]https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000032065<メダロット クラシックス プラス クワガタVer.>▶ダウンロード版 [30%OFF]https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000032403<LITTLE FRIENDS -DOGS & CATS->▶ダウンロード版 [50%OFF]https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000011542■セール期間: 2025年7月29日~2025年8月15日■セール対象<Fit Boxing 北斗の拳 ~お前はもう痩せている~>▶ダウンロード版 [34%OFF]https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000049379▶追加コンテンツ「エキスパンションパック」[32%OFF]https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000044208■『Fit Boxing』シリーズとは人気声優がボイスを担当するゲーム内のインストラクターに直接指導を受けながらJoy-Con™を使用してリズムゲーム感覚でパンチを打ち分けるボクシングエクササイズゲームです。2018年12月にNintendo Switch初のエクササイズゲームとして発売して以降、おうちで運動できる手軽さや本格的なエクササイズ要素が男女問わず幅広い年齢層のお客様に支持されています。2024年12月には最新作「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-」を発売しています。■『初音ミク』とはクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作りインターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャルシンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり人気は世界に拡がっています。■『北斗の拳』(原作:武論尊・漫画:原哲夫)とは「週刊少年ジャンプ」に1983年~1988年まで、原作・武論尊、漫画・原哲夫により連載された作品。核戦争により文明社会が失われ、暴力が支配する世界となった世紀末を舞台に、北斗神拳の伝承者・ケンシロウが愛と哀しみを背負い救世主として成長していく姿が描かれている。■『ポーカーソリティア』とはポーカーの役作りにパズル要素を掛け合わせた、戦略性あふれる新感覚カードゲーム。5×5のマスにカードを配置し、縦横にポーカーの役を揃えてスコアを獲得していきます。制限時間内で高得点を目指す「2分モード」、指示された役を作って盤面を整理する「ミッションモード」、世界中のプレイヤーとスコアを競う「オンラインランキング」など、シンプルな操作ながらやり込み要素も充実しています。■『ミステリーの歩き方』とは完全新作!全3部作からなる連続ドラマ仕立てのミステリーアドベンチャー第一弾。主人公達は30年前の未解決事件の調査のために避暑地として有名な「鳴美沢」に赴くが、登場人物達はそれぞれ何かしらの秘密をかかえている様子、、、なぜか主人公だけが持つ”過去視”の能力。プレイヤーは現代と30年前の過去とを行き来して事件の真相に迫ります。現代パートは実力派人気声優のフルボイスによる掛け合いと美麗な背景が世界観を演出します。過去パートは古き良きドット絵で表現され、懐かしいコマンド選択式で知られざる事実を探っていきます。そして物語は様々な伏線を張りながら最終話に向かっていきます。未解決事件の真相に迫るゲーム部分だけではなく、登場人物達の明るい振る舞いの裏に隠された胸の内にあるものが何なのか?その結末にもご注目ください。■『ディズニー ミュージックパレード アンコール』とはディズニー楽曲とともに、ディズニー・アニメーション作品の名場面を再現した、光かがやくステージを駆けめぐるリズムアクションゲーム!「ホール・ニュー・ワールド」や「アンダー・ザ・シー」など楽曲ごとに異なるステージの中で汽車が縦横無尽に駆ける様子は、まるでライドアトラクションに乗っているような没入感を味わうことができます。また、キラキラと華やかなアートスタイルでディズニーキャラクター達を描いた「ミュージックライド」やディズニー・アニメーション作品の名場面を映し出す「メモリークリスタル」といったコレクション要素も収録。思い出の作品のワンシーンやお気に入りのキャラクターを集める楽しさも味わえます。1人プレイはもちろん、本体1台で最大4人までの同時プレイが可能。「振るだけ」の操作にも対応しているのでお子様でも安心してご家族や友達と遊べます。■『おうちでゴルフ練習 パターうまくな~る!』とは本作は、トレーニングツールとして実際のパターが上達することを目的に開発したソフトです。公益社団法人日本プロゴルフ協会会員のトーナメントプレイヤーでありティーチングプロの渡邊義徳氏の監修のもと、パターに欠かせない3つの練習法(フォームを固める・距離感を養う・傾斜感覚を鍛える)を収録しています。また、Nintendo Switch本体を足元に置くことで、実際のボールを打つことと同じ感覚で練習できる「床置き練習モード」を搭載。このモードでは、実際にパターを持ったときと同じ姿勢、感覚で練習することができます。ぜひ自宅での本格的なパター練習にお役立てください。■『ネコノヤキュウ』とはサイコロで勝負が決まる野球ゲーム。 野球のルールが分からなくても、サイコロによって変わる確率にドキドキしたり、ゲームを彩る演出にワクワクしたり、シンプルな操作で誰でも気軽に楽しめるのが魅力です。ストーリーモードではキャラクターの世界観も楽しめます。■『HOP! DANCE!』とは“楽しく!ムリなく!カッコ良く!初心者でも踊れるようになる”がコンセプトのダンスレッスンソフトです。ゲームをプレイしていくことで自然にステップアップができるレッスンカリキュラムや、インストラクターのわかりやすく優しい声掛けなど、初心者の方も楽しくダンスが学べる内容になっています。■『みんなのカーリング』とは氷上で行うウィンタースポーツ「カーリング」を簡単操作で手軽に楽しめるゲームです。カーリングは緻密で高い戦略性が求められることから「氷上のチェス」とも言われますが、本ソフトでも試合さながらに奥深いゲーム展開を体験できます。操作については、だれでもプレイできるようにシンプルさにこだわり、Joy-Conを振ってカーリング特有のブラシでスイーピングする(掃く)動作を再現するなど臨場感のあるゲームプレイを提供します。また、ソフト1本で1人から最大4人まで同時に楽しめる多彩なゲームモードや、初心者でも安心して遊べるように日本カーリング協会監修のカーリング辞典を収録。幅広いユーザーのプレイスタイルに対応しています。■『メダロット』とは「メダロット」は、人間とロボットが共存する近未来を舞台に、昆虫や動物をモチーフとしたロボット同士を戦わせるという世界観と、ロボットのパーツやアイテムなどを「収集」「育成」「交換」し、自分好みに「カスマイズ」して「対戦」するゲームシステムが支持され多くのファンを獲得しました。1997年11月28日のシリーズ第一作目の発売以来、ゲームソフトを中心に、テレビアニメや雑誌での漫画連載、マーチャンダイジングなどのメディアミックス展開により人気を不動のものとし、累計出荷本数が 330万本を超える大ヒットシリーズとなっています。■『LITTLE FRIENDS -DOGS & CATS-』とは本物さながらの表情や仕草をする犬や猫との生活を送ることができる作品です。犬や猫の育成シミュレーションゲームは、これまでも人気を博したジャンルですが、Nintendo Switchならではの特色や機能を活かすことで、新しいコミュニケーションを実現しました。造形やアニメーション、細かな毛並みに至るまでこだわったビジュアルに加えて、HD振動を通じて犬や猫と本当にふれあっている様な感覚を楽しむことができます。■商品概要<Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー->対応機種: Nintendo Switch価格: 6,578円(税込)ジャンル: ボクシングエクササイズプレイ人数: 1~2人対象年齢: 全年齢発売元: イマジニア株式会社公式サイト: https://fitboxing.net/3/<ポーカーソリティア>対応機種: Nintendo Switch / Steam®価格: 490円(税込)ジャンル: カードゲームプレイ人数: 1人対象年齢: 全年齢発売元: イマジニア株式会社公式サイト: https://poker-solitaire.imgs.jp/<ミステリーの歩き方>対応機種: Nintendo Switchジャンル: 連続ドラマ×ミステリーアドベンチャー価格: 5,980円(税込)プレイ人数: 1人対象年齢: 12歳以上発売元: イマジニア株式会社公式サイト: https://mysterywalk.jp/<ディズニー ミュージックパレード アンコール>対応機種: Nintendo Switch価格: 6,578円(税込)ジャンル: リズムアクションプレイ人数: 1~4人発売元: イマジニア株式会社対象年齢: 全年齢公式サイト: https://mp-enc.com<おうちでゴルフ練習 パターうまくな~る!>対応機種: Nintendo Switch価格: 3,278円(税込)ジャンル: スポーツプレイ人数: 1人発売元: イマジニア株式会社対象年齢: 全年齢公式サイト: https://putt-umakunaru.imgs.jp/<ネコノヤキュウ>対応機種: Nintendo Switch / Steam価格: 980円(税込)ジャンル: テーブルゲームプレイ人数: 1~2人発売元: イマジニア株式会社公式サイト: https://catsbaseball.jp/<Fit Boxing feat. 初音ミク -ミクといっしょにエクササイズ->対応機種: Nintendo Switchジャンル: ボクシングエクササイズ価格: 6,980円(税込)プレイ人数: 1~2人対象年齢: 全年齢発売元: イマジニア株式会社公式サイト: https://fitboxing.net/hatsunemiku/<Fit Boxing Presents「HOP! DANCE!」>対応機種: Nintendo Switchジャンル: ダンスレッスン価格: 5,800円(税込)プレイ人数: 1人対象年齢: 全年齢発売元: イマジニア株式会社公式サイト: https://hopstepdance.net/<Fit Boxing 北斗の拳 ~お前はもう痩せている~>対応機種: Nintendo Switch価格: 7,678円(税込)ジャンル: ボクシングエクササイズプレイ人数: 1~2人発売元: イマジニア株式会社対象年齢: 12才以上対象公式サイト: https://fitboxing.net/hokuto-no-ken/<みんなのカーリング>対応機種: Nintendo Switch価格: 4,378円(税込)ジャンル: スポーツプレイ人数: 1~4人発売元: イマジニア株式会社対象年齢: 全年齢公式サイト: https://curling.imgs.jp/<メダロット クラシックス プラス カブトVer./クワガタ Ver.>対応機種: Nintendo Switchジャンル: RPG/シミュレーションRPG/アクション価格: 各5,478円(税込)プレイ人数: 1人(ローカル通信2人)対象年齢: 全年齢発売元: イマジニア株式会社公式サイト: https://www.medarotsha.jp/classics_plus/<LITTLE FRIENDS -DOGS & CATS->対応機種: Nintendo Switch予定価格: 6,380円(税込)ジャンル: ペット育成シミュレーションプレイ人数: 1人開発: ネイロ株式会社発売元: イマジニア株式会社公式サイト: https://www.imagineer.co.jp/package_game/pet/© Imagineer Co., Ltd.© TOYBOX Inc. all rights reserved.© Disney©武論尊・原哲夫/コアミックス 1983 版権許諾証EB-212©Neilo Inc.Art by 岩十 © Crypton Future Media, INC. www.piapro.net*「ミクといっしょにエクササイズ」及び「ミクササイズ」はクリプトン・フューチャー・メディア株式会社の登録商標です。©2022 JAPAN CURLING ASSOCIATION.*Nintendo Switchは任天堂の商標です。©2025 Valve Corporation. 