アニメイト通販「くじメイト」から TVアニメ『アオのハコ』のオンラインくじが登場！ “パステルカラー”がテーマの爽やかな新規描き下ろしイラストを使用した景品にもご注目♪
アニメイト通販の「くじメイト」に、TVアニメ『アオのハコ』のオンラインくじが登場です。
景品デザインには今回の「くじメイト」のために描き下ろしたイラストも登場！
“パステルカラー”がテーマの描き下ろしイラストは必見です！
作品の魅力がたくさん詰まった【TVアニメ『アオのハコ』くじメイト】をお見逃しなく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326137&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326137&id=bodyimage2】
【景品ラインナップ】
《A賞》 収納BOX（全1種）/2%
《B賞》 クリアポーチ（全4種から選択可能）/6%
《C賞》 BIGアクリルスタンド（全4種からランダム）/12%
《D賞》 アクリルキーホルダー（全8種からランダム）/32%
《E賞》 缶バッジ&ホログラム缶バッジ（全8種からランダム）/48%
＼TVアニメ『アオのハコ』くじメイト発売記念キャンペーン／
1度のお会計で合計5回ご購入毎に、【特製ミニカード（全4種）】をランダムで1枚プレゼント！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326137&id=bodyimage3】
【各景品詳細】
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《A賞》 収納BOX（全1種）
描き下ろしイラストを使用した“収納BOX”です。
可愛いイラストがデザインされた収納BOXで、部屋の片付けにも便利です♪
・素材：ポリエステル
・サイズ：約W260mm×H240mm×D360mm以内
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《B賞》 クリアポーチ（全4種から選択可能）
描き下ろしイラストを使用した“クリアポーチ”です。
小物などを入れて持ち歩くのにぴったりな可愛らしいデザインです♪
・素材：PVC
・サイズ：本体：約W180mm×H130mm以内
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《C賞》 BIGアクリルスタンド（全4種からランダム）
描き下ろしイラストを使用した“BIGアクリルスタンド”です。
お部屋に飾れば抜群の存在感間違いなしです！
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約W63mm×H180mm以内 台座 約W45mm×H44mm以内
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《D賞》 アクリルキーホルダー（全8種からランダム）
描き下ろしイラストを使用した“アクリルキーホルダー”です！
カバンなどに付けて一緒におでかけしちゃおう♪
・素材：アクリル、金属
・サイズ：約W60mm×H77mm以内
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《E賞》 缶バッジ&ホログラム缶バッジ（全8種からランダム）
描き下ろしイラストを使用した“缶バッジ&ホログラム缶バッジ”です！
E-5～E-8はキラキラ光るホログラム仕様となっております。
・素材：紙、金属、PET
・サイズ：直径 約57mm
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【TVアニメ『アオのハコ』くじメイト実施概要】
開催期間：2025年7月29日（火）12：00～2025年8月24日（日）23：59まで
販売価格：1回 770円（税込）
お届け目安：2025年11月中予定
送料：8,800円（税込）以上のご購入で送料無料
販売サイトURL：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3174659/
メーカー：株式会社NEO GATE
〈注意事項〉
※ご注文時にお支払いが発生します。
※ご注文確定後のキャンセルはできません。
最新情報は、株式会社NEO GATE公式Xをチェック！
＜株式会社NEO GATE公式Xアカウント＞ https://x.com/neogate0
＜会社概要＞
名 称 ：株式会社 NEO GATE
設立年月 ：2014年（平成26年）5月21日
代表者 ：影近 征也（かげちか まさや）
所在地 ：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-15-103
TEL:03-6300-6035 FAX:03-6300-6037
事業内容 ：ユーザー体験型イベント企画及びコンテンツグッズ開発
URL ：https://www.neogate.jp
＜本件に関するお問い合わせ＞
株式会社NEO GATE
企画営業部 清水 翼
TEL:03-6300-6035 FAX:03-6300-6037 E-mail：info@neo-gate.co.jp
（C）三浦糀／集英社・「アオのハコ」製作委員会
配信元企業：株式会社ネオゲート
景品デザインには今回の「くじメイト」のために描き下ろしたイラストも登場！
“パステルカラー”がテーマの描き下ろしイラストは必見です！
作品の魅力がたくさん詰まった【TVアニメ『アオのハコ』くじメイト】をお見逃しなく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326137&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326137&id=bodyimage2】
【景品ラインナップ】
《A賞》 収納BOX（全1種）/2%
《B賞》 クリアポーチ（全4種から選択可能）/6%
《C賞》 BIGアクリルスタンド（全4種からランダム）/12%
《D賞》 アクリルキーホルダー（全8種からランダム）/32%
《E賞》 缶バッジ&ホログラム缶バッジ（全8種からランダム）/48%
＼TVアニメ『アオのハコ』くじメイト発売記念キャンペーン／
1度のお会計で合計5回ご購入毎に、【特製ミニカード（全4種）】をランダムで1枚プレゼント！
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【各景品詳細】
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《A賞》 収納BOX（全1種）
描き下ろしイラストを使用した“収納BOX”です。
可愛いイラストがデザインされた収納BOXで、部屋の片付けにも便利です♪
・素材：ポリエステル
・サイズ：約W260mm×H240mm×D360mm以内
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《B賞》 クリアポーチ（全4種から選択可能）
描き下ろしイラストを使用した“クリアポーチ”です。
小物などを入れて持ち歩くのにぴったりな可愛らしいデザインです♪
・素材：PVC
・サイズ：本体：約W180mm×H130mm以内
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《C賞》 BIGアクリルスタンド（全4種からランダム）
描き下ろしイラストを使用した“BIGアクリルスタンド”です。
お部屋に飾れば抜群の存在感間違いなしです！
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約W63mm×H180mm以内 台座 約W45mm×H44mm以内
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《D賞》 アクリルキーホルダー（全8種からランダム）
描き下ろしイラストを使用した“アクリルキーホルダー”です！
カバンなどに付けて一緒におでかけしちゃおう♪
・素材：アクリル、金属
・サイズ：約W60mm×H77mm以内
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《E賞》 缶バッジ&ホログラム缶バッジ（全8種からランダム）
描き下ろしイラストを使用した“缶バッジ&ホログラム缶バッジ”です！
E-5～E-8はキラキラ光るホログラム仕様となっております。
・素材：紙、金属、PET
・サイズ：直径 約57mm
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【TVアニメ『アオのハコ』くじメイト実施概要】
開催期間：2025年7月29日（火）12：00～2025年8月24日（日）23：59まで
販売価格：1回 770円（税込）
お届け目安：2025年11月中予定
送料：8,800円（税込）以上のご購入で送料無料
販売サイトURL：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3174659/
メーカー：株式会社NEO GATE
〈注意事項〉
※ご注文時にお支払いが発生します。
※ご注文確定後のキャンセルはできません。
最新情報は、株式会社NEO GATE公式Xをチェック！
＜株式会社NEO GATE公式Xアカウント＞ https://x.com/neogate0
＜会社概要＞
名 称 ：株式会社 NEO GATE
設立年月 ：2014年（平成26年）5月21日
代表者 ：影近 征也（かげちか まさや）
所在地 ：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-15-103
TEL:03-6300-6035 FAX:03-6300-6037
事業内容 ：ユーザー体験型イベント企画及びコンテンツグッズ開発
URL ：https://www.neogate.jp
＜本件に関するお問い合わせ＞
株式会社NEO GATE
企画営業部 清水 翼
TEL:03-6300-6035 FAX:03-6300-6037 E-mail：info@neo-gate.co.jp
（C）三浦糀／集英社・「アオのハコ」製作委員会
配信元企業：株式会社ネオゲート
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