花王の新ヘアケアブランド「MEMEME」ブランドアンバサダーに、ガールズグループ『MEOVV』を起用！　世界初公開の新曲を使用したwebCMを、7月29日より放映開始

花王株式会社

花王の新ヘアケアブランド「MEMEME」は、世界的な音楽レーベルTHEBLACKLABELから誕生し、注目を集めるガールズグループ『MEOVV(ミヤオ)』をブランドアンバサダーに起用した新webCMを2025年7月29日より放映開始いたします。

また、新ヘアケアブランドの立ち上げを記念し、東京・表参道にて期間限定のPOP-UPストア「MEMEME STUDIO」を2025年7月30日~8月3日の5日間限定で開催いたします。

「MEMEME」は、髪も気分も弾むブーストケア体験を提供する新ヘアケアブランドとして、2025年8月9日に発売(7月29日以降、一部店舗で先行発売)します。「PLAY! ME<毎日過去最高のわたしを楽しもう>」をブランドコンセプトに掲げ、コミュニケーションを通じて、自分らしい“わたし”を追求する楽しさを発信していきます。

7月29日より放映開始するwebCMは、「毎日過去最高のわたしを、楽しもう」というキーメッセージのもと、「無敵モードのうるツヤ髪へ」という商品コンセプトに合わせ、自分らしい“無敵モード”な瞬間を描きます。楽曲には、本CMの公開をもって、世界で初めてお披露目となるMEOVVの新曲「ME ME ME」を起用。 ポジティブでキャッチーなメロディに乗せて、「MEMEME」というフレーズが歌詞に登場します。圧巻のダンスパフォーマンスと、毎日を全力で楽しむ無邪気なメンバーの表情を通じて、「MEMEME」の世界観を表現しました。

■CM概要

・タイトル:MEMEME Brand Movie - with MEOVV

・放映開始日:2025年7月29日(火)

・動画URL: http://youtube.com/watch?v=fpTJoFGe1aA(https://www.youtube.com/watch?v=fpTJoFGe1aA)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=fpTJoFGe1aA ]

■CMストーリー

「INVINCIBLE MOMENT」をコンセプトに、MEOVVの5人のメンバーの無邪気で“無敵”な表情、そして圧巻の“無敵”なダンスを切り取った映像となっています。「MEMEME」という商品やフレーズが、無敵モードへのスイッチとなり、『特別な時、場所だけではなく、なんでもない毎日だって、過去最高の1日になってほしい』というブランドメッセージを込めています。

■メイキング動画

本CMは、超大型LEDビジョンやヘリコプターなど、5人のメンバーごとの無敵な瞬間を切り取るための巨大なセットが組まれた韓国のスタジオで撮影。メンバーが、常に最高のパフォーマンスを見せながらも、和やかなムードで撮影を楽しむ様子を垣間見ることができます。

●メイキング動画URL:http://youtube.com/watch?v=LdoRJWb4M04(https://www.youtube.com/watch?v=LdoRJWb4M04)

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=LdoRJWb4M04 ]

■POP-UPストア「MEMEME STUDIO」について

新ヘアケアブランド「MEMEME」の誕生を記念したポップアップストアを、東京・表参道ピアザ・アッセンブリーホール1F POP UPスペースにて、2025年7月30日(水)~8月3日(日)の5日間限定で開催いたします。

本イベントでは、新商品の先行発売をはじめ、ブランドの世界観を楽しんでいただけるコンテンツをご用意しています。新商品の紹介・体験ブースをはじめ、今回のために撮り下ろされたMEOVVの広告ビジュアルの展示や、広告の世界観で撮影が楽しめるフォトブースなど、ブランドの魅力を体感いただける内容となっています。さらに、CM内のMEOVVメンバーのように、会場に用意されたラインストーン等を自由に選んで貼って、“無敵モード”の自分になれるセルフメイクアップスタジオ「BOOST ME UP STUDIO」を開催します。ご来場いただいた方には、シャンプー&トリートメントの1回お試し品やオリジナルのステッカーなど、限定のノベルティを先着でプレゼントいたします。

【イベント概要】

開催場所:ピアザ・アッセンブリーホール1F POP UPスペース

会場URL:https://www.piazza.co.jp/estate/assemblyhall/

アクセス:JR 原宿より徒歩3分

東京メトロ明治神宮前出口5より徒歩1分

開催期間:2025年7月30日(水)~2025年8月3日(日)の5日間限定

開催時間:11:00 ~20:00(最終入場19:30)

入場料:無料

■出演者プロフィール

【MEOVV】

ワイルドそしてマイルドに心を揺さぶる、唯一無二の存在「MEOVV」

THEBLACKLABELを率いるメガヒットプロデューサーTEDDYが手掛ける、THEBLACKLABEL初のガールズグループ「MEOVV」は、SOOIN(スイン)・GAWON(ガウォン)・ANNA(アンナ)・NARIN(ナリン)・ELLA(エラ)という5人のメンバーから成る。デビュー前から大きな注目を集めており、メンバーそれぞれが持つ確かな実力とカリスマ性が目を惹いている。多彩な魅力とパワーで、 人々を魅了する次世代グローバルアイコンとして浮上した。

■ブランド概要

「MEMEME」は、「PLAY! ME<毎日過去最高のわたしを楽しもう>」というブランドコンセプトのもと、毛先までぷるんと弾むうるツヤ髪に仕上げるアイテムを通じて、髪も気分も弾むブーストケア体験を提供します。ワクワクする使用感といつもと同じ使い方で、簡単にうるツヤ髪に仕上げるラインアップです。自分の「好き」を大切にし、理想の自分をめざす人たちに向け、毎日鏡の前に立つ自分の気分を高める存在になりたいと願っています。

■商品概要

ミーミーミー モイストブーストシャンプー

無敵モードのうるツヤ髪へ

ヘアカラーやアイロンをしていても、毛先までぷるんと弾むうるツヤ髪へ

- すぐにモコモコ泡立ち、サッとすすげる- うるおい感は残しながらすっきり洗える- 髪を均一に守るベースアップ技術採用- ビタミン・ミネラル美髪MIX成分*1 配合(保湿)- ダメージ補修成分*2 配合~キューティクルと、髪内部にアプローチ~- うるツヤブースト美容液成分α*3 配合(ツヤ付与)- アミノ酸系洗浄成分*4 使用- サルフェートフリー/ノンシリコーン処方/合成着色料フリー- UP! ME BLEND レッドキウイ×フリージアの香り

*1 ビタミンE誘導体(酢酸トコフェロール)、海藻エッセンス(マコンブエキス)、ポリクオタニウム-52

*2 ラノリン脂肪酸、シャインセラミド(ビスメトキシプロピルアミドイソドコサン)、PPG-3カプリリルエーテル

*3 加水分解ケラチン、加水分解シルク、加水分解コンキオリンタンパク、ローヤルゼリーエキス、乳酸、リンゴ酸、ベンジルアルコール

*4 ココイルメチルタウリンNa、ラウロイルメチルアラニンNa、ラウロイルサルコシンTEA

ミーミーミー モイストブーストトリートメント

次世代型*6 爆発的になじむトリートメント

ヘアカラーやアイロンをしていても、毛先までぷるんと弾むうるツヤ髪へ

半透明なうるぷるテクスチャーが瞬時になじみ、うるおい成分が毛束の奥に深く行き届く

- ビタミン・ミネラル美髪MIX成分*1 配合(保湿)- ダメージ補修成分*2 配合~キューティクルと、髪内部にアプローチ~- うるツヤブースト美容液成分α*3 配合(ツヤ付与)- サルフェートフリー/合成着色料フリー- UP! ME BLEND レッドキウイ×フリージアの香り

*1 ビタミンE誘導体(酢酸トコフェロール)、海藻エッセンス(マコンブエキス)、グリセリン

*2 ラノリン脂肪酸、シャインセラミド(ビスメトキシプロピルアミドイソドコサン)

*3 加水分解ケラチン、加水分解シルク、加水分解コンキオリンタンパク、ローヤルゼリーエキス、乳酸、リンゴ酸、ベンジルアルコール

*6 当社比

ミーミーミー クラッシュジェルトリートメント【洗い流さないタイプ】

新感覚*7 のぷるぷるジェルで、翌朝も、無敵モードのさらっと扱いやすいうるツヤ髪へ

- ぷるんとしたジェルを手で伸ばすとクラッシュし、なじみやすく変化- 髪内部までダメージ補修&うるおいパック- ベタつかず、さらさらと自然にまとまる美髪へ- アイロンなどの熱・摩擦によるダメージ補修&予防- ドライヤー速乾- ビタミン・ミネラル美髪MIX成分*1 配合(保湿)- ダメージ補修成分*2 配合~キューティクルと、髪内部にアプローチ~- うるツヤブースト美容液成分β*8 配合(ツヤ付与)- MORE UP! ME BLEND ブラックベリー×フリージアの香り

*1 ビタミンE誘導体(酢酸トコフェロール)、海藻エッセンス(マコンブエキス)、グリセリン

*2 ラノリン脂肪酸、シャインセラミド(ビスメトキシプロピルアミドイソドコサン)、イソステアリン酸

*7 自社内

*8 加水分解ケラチン、加水分解シルク、加水分解コンキオリンタンパク、γ-ドコサラクトン、ローヤルゼリーエキス、イソペンチルジオール

ミーミーミー モイストブーストオイル

瞬間!無敵モードのうるツヤ髪へ

夜のケアにも朝のスタイリング仕上げにも、手肌にも使えるマルチオイル

- ダメージ補修&保湿- ベタつきにくく、しっとりまとまるツヤやかな質感- ビタミン美髪MIX成分*9 配合(保湿)- 18-MEA*10 配合(補修)- うるツヤブースト美容液成分γ*11 配合(ツヤ付与)- MORE UP! ME BLEND ブラックベリー×フリージアの香り

*9 ビタミンE誘導体(酢酸トコフェロール)、マカデミア種子油

*10 ラノリン脂肪酸

*11 γ-ドコサラクトン、ホホバ種子油、安息香酸アルキル(C12-15)

■「MEMEME」ブランドサイト・公式SNS

ブランドサイト :https://mememe-official.jp/

Instagram :https://www.instagram.com/mememe_boost_jp/

X :https://x.com/mememe_boost_jpTikTok :https://www.tiktok.com/@mememe_boost_jp

■関連情報

~花王、ヘアケアブランドのフォーメーションを完成、事業変革を加速~新ブランド第三弾 「MEMEME(ミーミーミー)」発売(https://www.kao.com/jp/newsroom/news/release/2025/20250729-001/)