ディズニー「くまのプーさん」おひさまマーケット

ほんわか 癒しのくまのプーさんグッズが勢ぞろい

株式会社そごう・西武

そごう横浜店では、ほんわか癒しのくまのプーさんグッズを約800点展開いたします。また、かわいらしい仲間たちが登場するフォトスポットも。100エーカーの森で過ごすプーさんたちのゆったりと心地のよい時間をお楽しみください。

※本リリースの価格は税込、画像はイメージです。

うっとり癒されるくまのプーさんグッズ

(商品一例)

ぬいぐるみL 7,700円ぬいぐるみL

※お一人さま2体限り

サイズ:約タテ40×ヨコ33×奥行30cm

どこをさわってもふわふわモコモコのぬいぐるみ。

花束ぎゅっプーさんマスコット 2,750円花束ぎゅっプーさんマスコット

※お一人さま2体限り

サイズ:約タテ16.5×ヨコ7×奥行7cm

花束をぎゅっとしたキュートなプーさん。

メラミントレー 2,002円/ サイズ:約タテ25×ヨコ30cmマグカップ 1,925円/ サイズ:約タテ10×ヨコ12cmアクリルキーリング 1,100円 サイズ:約タテ5.6×ヨコ4.4 cm

刺繍缶バッジ 各693円刺繍缶バッジ

ブランケットインクッション 4,290円ブランケットインクッション

クッション:約タテ33×ヨコ26cm

ブランケット:約タテ70×ヨコ100cm

カラートートバッグ 2,750円カラートートバッグ

約タテ41×ヨコ41cm(持ち手含まず)

おでむかえフォトスポットもプーさんと仲間たちが大集合

お買い上げプレゼント

会期中、会場にて1回税込3,000円以上お買い上げの各日先着80名さまに

「スペシャル缶バッジ(径5.7cm、全6種、トレーディング仕様)」を1点プレゼント。

※なくなり次第終了となります。※デザインはイメージです。

※レシート合算不可。※缶バッジの絵柄はお選びいただけません。

※お一人さま1日1回限り。

「プーさん」のまちがい探しクイズ

会場内のパネルを見比べてクイズに挑戦してみよう。期間中、正解した各日先着100名さまに

「オリジナル缶バッジ(径3.2cm)を1個プレゼント。

※缶バッジのデザインはイメージです。

※備え付けの用紙にご回答いただき、係員にお渡しください。

※プレゼントはお一人さま1日1回限り。※なくなり次第終了となります。

(C)DISNEY. Based on the "Winnie the Pooh" works by A. A. Milne and E.H. Shepard.