【bb.q オリーブチキン】国産ササミ使用の人気商品『オリーブチキンフィンガー』が期間限定でオトク！“オリーブチキンフィンガー3本300円キャンペーン”7月29日（火）～8月6日（水）実施

ワタミ株式会社(本社:東京都大田区、以下ワタミ)が国内で運営する、韓国No.1 フライドチキンブランド『bb.q オリーブチキンカフェ(以下、オリーブチキンカフェ)』は、2025年7月29日(火)~8月6日(水)まで、全国の店舗にて「チキンフィンガー」をお得に楽しめる期間限定キャンペーンを実施し、通常380円(税込)のチキンフィンガー3本を期間中は特別価格300円(税込)で販売いたします。

このほか、チキンフィンガー10本やポップチキンもお得な価格でご用意しています。

【国産ササミ使用のbbq特製チキンフィンガーをお手軽価格でご提供】

オリーブチキンフィンガー3本300円キャンペーン

暑さが本格的になり、さっぱりとした味わいが恋しくなる季節となりました。夏バテしないよう、思いきり食べて元気をチャージ!より多くのお客様に『オリーブチキンカフェ』の人気商品を気軽に楽しんでいただけるよう、このたび「オリーブチキンフィンガー3本300円キャンペーン」を実施いたします。

本キャンペーンでは、国産ササミを使用して大人から子供まで人気のメニュー『オリーブチキンフィンガー3本』を、通常380円のところ特別価格300円(税込)でご提供。さらに『オリーブチキンフィンガー10本』『一口サイズのポップチキン』も通常1,140円のところを特別価格1,000円(税込)にて販売いたします。

『オリーブチキンフィンガー』は、お店で丁寧に下処理したやわらかなササミ肉を、辛味を抑えたマイルドなオリジナルブレンドスパイスでマリネし、特製フライオイルでサクッと軽やかに揚げています。暑い日にもうれしい、さっぱりとした味わいの新感覚フライドチキンを、5種類から選べるディップソースにつけてお楽しみください。

『オリーブチキンカフェ』でしか味わえない人気メニューを、この夏限定のお得なキャンペーンでぜひお試しください。

■キャンペーン情報

対象商品・キャンペーン価格

オリーブチキンフィンガー

3本(選べるディップソース1つ付)

…380円 ⇒ 300円(税込)

10本(選べるディップソース2つ付)

…1,140円 ⇒ 1,000円(税込)

一口サイズのポップチキン(選べるディップソース3つ付)

…1,140円 ⇒ 1,000円(税込)

キャンペーン期間

2025年7月29日(火)~8月6日(水)

■『bb.q』とは ~It's More Than a Name. It's a Promise.~

ブランド名「bb.q」は 「Best of the Best Quality(最高品質の中の、最高)」を意味し、 すべての店舗ですべてのお客様にその品質を提供することをお約束するものです。

私たちが提供するすべてのフライドチキンのレシピは、 韓国における長年の伝統と、「bb.q」が最先端の品質と味を追求するために 韓国ソウルに設立した『チキン大学』の最新研究を融合させたものです。 このレシピにより、今まで味わったことのないほどサクサクで、ジューシーで、柔らかなフライドチキンを、さまざまな味をブレンドしたバラエティ豊かなソースやパウダーでお楽しみいただけます。

■bb.q オリーブチキン概要

【住所】 東京都大田区羽田1-1-3

【設立】 2016年12月

【公式HP】 https://bbq-olivechickencafe.jp/

■ワタミ株式会社

【住所】 東京都大田区羽田 1-1-3

【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長 CEO 渡邉 美樹

【設 立】 1986 年 5 月

【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業

【ホームページ URL】 http://www.watami.co.jp