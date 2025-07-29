【アーカイブ視聴受付開始!!】AIエージェントをまるっと学べる『AI Market Conference～「AIエージェント」の現在地と未来が学べる1日』

BizTech株式会社

最適なAI会社やAIサービスの選定を支援するコンシェルジュサービス「AI Market」を運営するBizTech株式会社（東京都豊島区、代表取締役 森下 佳宏）は、2,000名以上にお申し込みをいただき、2025年7月23日（水）に開催した『AI Market Conference～「AIエージェント」の現在地と未来が学べる1日～』のアーカイブ視聴申込受付を開始致しましたのでお知らせします。

ChatGPTやGoogleのGeminiに代表される生成AIの進化を背景に、AIエージェントは単なる業務支援ツールにとどまらず、経営判断の補佐や顧客対応の自動化、さらには組織そのものの在り方にまで影響を与える存在へと加速度的に進化しています。

本カンファレンスでは、最前線で活躍する研究者やビジネスリーダーが一堂に会し、AIエージェントの技術的進化だけでなく、実際の導入事例や社会実装のリアル、そしてこれからの展望までを網羅的に解説しました。

AIエージェントの“今”と“これから”を多角的に学ぶことができ、技術の理解にとどまらず、実践に生かせる知見を深める貴重な機会となりました。

参加企業様の属性

【無料】アーカイブ視聴申込はこちら :https://ai-market.jp/aiagent-conference-202507/?utm_source=prtimes-22&utm_medium=referral&utm_campaign=conf202507

本イベントには事前申込ベースで2,000名以上が参加。

以下の画像は、参加申込をいただいた企業の「業界別構成比」「従業員規模別構成比」を示したものです。

参加者アンケートでの高い満足度

終了後の参加者アンケートでは、非常に多くの方がカンファレンスに満足したとご回答いただきました。

【無料】アーカイブ視聴申込はこちら :https://ai-market.jp/aiagent-conference-202507/?utm_source=prtimes-22&utm_medium=referral&utm_campaign=conf202507

カンファレンス詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/78849/table/66_1_a3473824544b5b3e664e56466255104b.jpg?v=202507291026 ]【無料】アーカイブ視聴申込はこちら :https://ai-market.jp/aiagent-conference-202507/?utm_source=prtimes-22&utm_medium=referral&utm_campaign=conf202507

AI Marketについて

AI Marketは、ビジネスでのAI導入を検討している企業様に向けて、最適なAI会社を無料でご紹介する累計紹介件数1,000件超えのAI会社選定支援コンシェルジュサービスです。

AI活用を進めたいけどどう進めたら良いかわからない、AI開発を進めているけどうまく行かない、などAI導入にお困りならいつでもご相談ください。

▶ AI会社選定支援コンシェルジュサービス｜AI Market(https://ai-market.jp/)

▶ AI Market Youtubeチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCJbUw1UP3EbrS-RcUfgoDoA)

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BizTech株式会社 会社概要

・社名：BizTech株式会社

・本社所在地：東京都豊島区東池袋1-32-4 藤原ビル4階

・代表取締役：森下 佳宏

・設立：2019年7月4日

・HP：https://biz-t.co.jp

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