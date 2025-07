ALSI　「ALSIゼロトラストソリューション」のラインナップを拡充、アプリケーション隔離ソリューション「HP Sure Click Enterprise」の提供を開始

■InterSafe FileTransporterについて



「InterSafe FileTransporter」はネットワーク間で安全にファイル受け渡しできるソリューションです。ブラウザでの転送や指定フォルダへのファイル格納により、エージェントレスで簡単に受け渡しできます。上長承認やログの管理、暗号化、ファイル無害化、個人情報チェックなどの機能のほか、ユーザやネットワークごとに柔軟にポリシー設定が可能で、ファイルの安全性を担保します。

■ALSIゼロトラストソリューションについて

ALSIゼロトラストソリューションはクラウドアクセスセキュリティ「InterSafe Advanced SecureConnect」を軸に、通信暗号化や端末個体認証、インターネットブレイクアウト、アクセス制御といったゼロトラストのベースとなる要件を実現します。

さらに侵入を前提としたエンドポイント強化を図るEPP/EDR「SentinelOne」/「Cybereason」や、ランサムウェア対策、Webフィルタリング/無害化によるフィッシング対策、マルウェア配布サイトへのアクセス防止などの各種対策をトータルに提供します。

■アルプス システム インテグレーション株式会社について

アルプス システム インテグレーション株式会社(ALSI〔アルシー〕)は、電子部品と車載情報システムのアルプスアルパイン株式会社のグループ会社として、1990年に設立いたしました。製造業の現場で培った「ものづくり」の思想を原点に、「デジタルソリューション」「セキュリティソリューション」「ファームウェアソリューション」「AI・IoTソリューション」を展開しております。今後もALSIは、IT環境の変化に素早く柔軟に対応し、お客様の企業競争力強化と業務改革に貢献してまいります。



注1:ゼロデイ攻撃:脆弱性発見後に、修正プログラムの提供前にサイバー攻撃をする手法

注2:DNSハイジャック:ドメインを不正に書き換えて偽サイトやマルウェアに誘導するサイバー攻撃

注3:DBD(Drive By Download):ユーザーの同意なしに悪意のあるプログラムを端末にインストールさせるサイバー攻撃

注4:クレデンシャル情報:システムやサービスの認証時に利用するIDやパスワードなどの情報

注5:ラテラルムーブメント:攻撃者が内部ネットワークに侵入後、水平方向に侵害範囲を拡げるサイバー攻撃の手法



詳細情報URL: https://www.alsi.co.jp/security/hp-sure-click-enterprise/index.html ■HP Sure Click Enterpriseを提供開始した背景近年、サイバー攻撃の組織化が進み国内外で被害が拡大するなか、Web経由に限らずさまざまな経路からのマルウェア感染を未然に防ぐことが求められています。ALSIでは、2024年1月から複数のセキュリティソリューションを組み合わせた「ALSIゼロトラストソリューション」を提供しており、深刻化するセキュリティリスクや多様化するお客様のニーズに対応するため、ゼロトラストセキュリティを構成する各領域において継続的なラインナップの拡充を進めています。今回、アプリケーション隔離で高度なサイバー攻撃対策を実現する「HP Sure Click Enterprise」を追加しました。これにより、企業や組織のより多面的なセキュリティ対策を支援します。■HP Sure Click Enterpriseについて「HP Sure Click Enterprise」は、株式会社 日本HP(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員:岡戸 伸樹)が提供するアプリケーション隔離ソリューションです。標的型攻撃メールやゼロデイ攻撃(注1)、DNSハイジャック(注2)、DBD(注3)などの攻撃を受けても、ファイルを隔離された仮想環境で実行することで侵入を防ぎ、管理者のクレデンシャル情報(注4)取得による機密情報の窃取やラテラルムーブメント(注5)を防止します。また、サーバーを利用せずPC内のローカル環境でアプリケーション隔離を実行するため、リアルタイム処理と低コストでの運用を実現できます。本ソリューションは、ALSIが提供するネットワーク分離環境で安全なファイル転送を可能とするソリューション「InterSafe FileTransporter」と、ファイル無害化オプション「InterSafe FileSanitizer Powered by OPSWAT」を組み合わせて利用できます。ネットワーク分離(基幹系とインターネット接続系のネットワークを切り離す手法)が求められる自治体・教育機関・金融機関・医療機関・製造業などでは、分離されたネットワーク間でのファイル授受に手間がかかります。本ソリューションの組み合わせにより、インターネット接続系ネットワークからダウンロードしたファイルを隔離・保存後、ファイルを自動で無害化し、基幹系ネットワークへ転送できるようになるため、自治体や教育機関などでの安全かつ利便性の高いファイル授受が可能になります。