¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖAI¥»¥é¥Ô¥¹¥Èco-mii¡×¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¼Â»Ü²ó¿ô15,000²ó¤òÆÍÇË
³ô¼°²ñ¼Ò¥ô¥£¥ê¥ó¥°¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÂ¼°ì¾´¡Ë¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤ä¤È¡ÊËÜ¼Ò¡§µÜºê¸©µÜºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´äÀÚµ®ÆÁ¡Ë¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡¢Êü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¡¦»ùÆ¸È¯Ã£»Ù±ç»ö¶È½ê¸þ¤±¥µ¥Ýー¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖAI¥»¥é¥Ô¥¹¥Èco-mii¡Êhttps://co-mii.com/¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤Î¼Â»Ü²ó¿ô¤¬Îß·×15,000²ó¤òÆÍÇË¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2023Ç¯10·î1Æü¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡³«»Ï°Ê¹ß¡¢Á´¹ñ¤Î»ö¶È½ê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ß¡¢Æü¡¹¤Î»Ù±ç¶ÈÌ³¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325754&id=bodyimage1¡Û
¢£¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¼Â»Ü²ó¿ô15,000²óÆÍÇË¤ÎÇØ·Ê
¡ÖAI¥»¥é¥Ô¥¹¥Èco-mii¡×¤Ï¡¢Ç¾¤Î¾ðÊó½èÍý¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿7Ê¬Ìî¤Î¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¡Ê·ò¹¯¡¦À¸³è¡¢´¶³Ð¡¢±¿Æ°¡¢¼ê»Ø¡¢¸À¸ì¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢Ç§ÃÎ¡¢¼Ò²ñÀ/¿Í´Ö´Ø·¸¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÆÃÀ¤òÇÄ°®¤·¡¢»Ù±ç¤ÎÊý¸þÀ¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
ÊÝ¸î¼Ô¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤ä¿¦°÷´Ö¤Ç¤Î»Ù±çÊý¿Ë¤Î¶¦Í¡¢¤½¤·¤Æ¸ÄÊÌ»Ù±ç·×²è½ñ¤ÎºîÀ®¶ÈÌ³¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Æ³ÆþÄ¾¸å¤«¤é¸½¾ì¤Ç¤Î³èÍÑ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÎß·×¼Â»Ü²ó¿ô¤¬15,000²ó¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖAI¥»¥é¥Ô¥¹¥Èco-mii¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È
¡Ê1¡Ë È¯Ã£ÆÃÀ¤Î¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È
Ç§ÃÎ¡¢´¶³Ð¡¢¼Ò²ñÀ¤Ê¤É¤Î7¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤´¤È¤Ë¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤¤¤¤¤¨¡×¤Ç²óÅú¤¹¤ë¿ÇÃÇ¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¡£»Ò¤É¤â°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¡¢¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È·ë²Ì¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë »Ù±çÌÜÉ¸¤ò¸ÄÊÌ»Ù±ç·×²è½ñ¤Ë¼«Æ°È¿±Ç
¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È·ë²Ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»Ù±çÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¡¢ºÇ¿·¤ÎÍÍ¼°¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¸ÄÊÌ»Ù±ç·×²è½ñ¤Ë¼«Æ°¤ÇÈ¿±Ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë ¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆü¡¹¤ÎÎÅ°é¥á¥Ë¥åー¤òÄó°Æ
500¼ï°Ê¾å¤ÎÎÅ°é¥á¥Ë¥åー¤ÎÃæ¤«¤éÍ¥Àè¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸ú²Ì¤Î¤¢¤ëÎÅ°é¤òÆü¡¹¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê4¡Ë ÊÝ¸î¼Ô¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬¤Ç¤¤ëÆüÊóµ¡Ç½¤âÅëºÜ
¼Â»Ü¤·¤¿ÎÅ°é¤òÊÝ¸î¼Ô¤ËÊó¹ð¤¹¤ëÆüÊóµ¡Ç½¤âÅëºÜ¡£¿ÇÃÇ¤Ë¤è¤ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Å¬ÀÚ¤Ê»Ù±ç¤¬¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤âº¬µò¤Î¤¢¤ëÎÅ°é¤ò¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê5¡Ë ÀìÌçÅª»Ù±ç¼Â»Ü²Ã»»¤Î¼èÆÀ¤ËÉ¬Í×¤Ê·×²è½ñ¤âºîÀ®²ÄÇ½
ÀìÌçÅª»Ù±ç¼Â»Ü²Ã»»¤Î¼èÆÀ¤ËÉ¬Í×¤ÊÀìÌçÅª»Ù±ç¼Â»Ü·×²è½ñ¤ÎºîÀ®¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸½¾ì¤«¤é¤ÎÀ¼
¡Ö»ä¤¿¤ÁÎÅ°é¸½¾ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢co-mii¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÄÊÌ»Ù±ç·×²è¤ÎºîÀ®¤ä¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¶ÈÌ³¤¬ÂçÉý¤Ë¸úÎ¨²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼êºî¶È¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶ÈÌ³¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡Ö¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤«¤é»Ù±ç·×²è¤ÎºîÀ®¤Þ¤Ç¡¢5ÎÎ°è¤Ë±è¤Ã¤ÆÃúÇ«¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬Èó¾ï¤Ë½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ë³ÐÅª¤Ë¥Çー¥¿¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤âÀ®Ä¹¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¿®Íê´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£¸å¤â¥ô¥£¥ê¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¤ß¤ä¤È¤Ï¡¢¡ÖAI¥»¥é¥Ô¥¹¥Èco-mii¡×¤Îµ¡Ç½²þÁ±¤ª¤è¤Ó»ÜÀß»Ù±ç¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»Ù±ç¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËºÇÅ¬¤Ê»Ù±ç¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ô¥£¥ê¥ó¥° ²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ô¥£¥ê¥ó¥°
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¾å²®1-23-19¡¡Åì¿À²®·¦¥Ó¥ë2£Æ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2012Ç¯10·î10Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡9000Ëü±ß
ÂåÉ½¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÃæÂ¼°ì¾´
TEL¡¡¡¡ 03-5303-9851
mail sales@viling.co.jp
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ô¥£¥ê¥ó¥°
2023Ç¯10·î1Æü¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡³«»Ï°Ê¹ß¡¢Á´¹ñ¤Î»ö¶È½ê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ß¡¢Æü¡¹¤Î»Ù±ç¶ÈÌ³¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325754&id=bodyimage1¡Û
¢£¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¼Â»Ü²ó¿ô15,000²óÆÍÇË¤ÎÇØ·Ê
¡ÖAI¥»¥é¥Ô¥¹¥Èco-mii¡×¤Ï¡¢Ç¾¤Î¾ðÊó½èÍý¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿7Ê¬Ìî¤Î¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¡Ê·ò¹¯¡¦À¸³è¡¢´¶³Ð¡¢±¿Æ°¡¢¼ê»Ø¡¢¸À¸ì¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢Ç§ÃÎ¡¢¼Ò²ñÀ/¿Í´Ö´Ø·¸¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÆÃÀ¤òÇÄ°®¤·¡¢»Ù±ç¤ÎÊý¸þÀ¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
ÊÝ¸î¼Ô¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤ä¿¦°÷´Ö¤Ç¤Î»Ù±çÊý¿Ë¤Î¶¦Í¡¢¤½¤·¤Æ¸ÄÊÌ»Ù±ç·×²è½ñ¤ÎºîÀ®¶ÈÌ³¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Æ³ÆþÄ¾¸å¤«¤é¸½¾ì¤Ç¤Î³èÍÑ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÎß·×¼Â»Ü²ó¿ô¤¬15,000²ó¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖAI¥»¥é¥Ô¥¹¥Èco-mii¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È
¡Ê1¡Ë È¯Ã£ÆÃÀ¤Î¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È
Ç§ÃÎ¡¢´¶³Ð¡¢¼Ò²ñÀ¤Ê¤É¤Î7¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤´¤È¤Ë¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤¤¤¤¤¨¡×¤Ç²óÅú¤¹¤ë¿ÇÃÇ¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¡£»Ò¤É¤â°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¡¢¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È·ë²Ì¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë »Ù±çÌÜÉ¸¤ò¸ÄÊÌ»Ù±ç·×²è½ñ¤Ë¼«Æ°È¿±Ç
¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È·ë²Ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»Ù±çÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¡¢ºÇ¿·¤ÎÍÍ¼°¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¸ÄÊÌ»Ù±ç·×²è½ñ¤Ë¼«Æ°¤ÇÈ¿±Ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë ¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆü¡¹¤ÎÎÅ°é¥á¥Ë¥åー¤òÄó°Æ
500¼ï°Ê¾å¤ÎÎÅ°é¥á¥Ë¥åー¤ÎÃæ¤«¤éÍ¥Àè¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸ú²Ì¤Î¤¢¤ëÎÅ°é¤òÆü¡¹¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê4¡Ë ÊÝ¸î¼Ô¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬¤Ç¤¤ëÆüÊóµ¡Ç½¤âÅëºÜ
¼Â»Ü¤·¤¿ÎÅ°é¤òÊÝ¸î¼Ô¤ËÊó¹ð¤¹¤ëÆüÊóµ¡Ç½¤âÅëºÜ¡£¿ÇÃÇ¤Ë¤è¤ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Å¬ÀÚ¤Ê»Ù±ç¤¬¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤âº¬µò¤Î¤¢¤ëÎÅ°é¤ò¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê5¡Ë ÀìÌçÅª»Ù±ç¼Â»Ü²Ã»»¤Î¼èÆÀ¤ËÉ¬Í×¤Ê·×²è½ñ¤âºîÀ®²ÄÇ½
ÀìÌçÅª»Ù±ç¼Â»Ü²Ã»»¤Î¼èÆÀ¤ËÉ¬Í×¤ÊÀìÌçÅª»Ù±ç¼Â»Ü·×²è½ñ¤ÎºîÀ®¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸½¾ì¤«¤é¤ÎÀ¼
¡Ö»ä¤¿¤ÁÎÅ°é¸½¾ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢co-mii¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÄÊÌ»Ù±ç·×²è¤ÎºîÀ®¤ä¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¶ÈÌ³¤¬ÂçÉý¤Ë¸úÎ¨²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼êºî¶È¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶ÈÌ³¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡Ö¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤«¤é»Ù±ç·×²è¤ÎºîÀ®¤Þ¤Ç¡¢5ÎÎ°è¤Ë±è¤Ã¤ÆÃúÇ«¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬Èó¾ï¤Ë½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ë³ÐÅª¤Ë¥Çー¥¿¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤âÀ®Ä¹¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¿®Íê´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£¸å¤â¥ô¥£¥ê¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¤ß¤ä¤È¤Ï¡¢¡ÖAI¥»¥é¥Ô¥¹¥Èco-mii¡×¤Îµ¡Ç½²þÁ±¤ª¤è¤Ó»ÜÀß»Ù±ç¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»Ù±ç¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËºÇÅ¬¤Ê»Ù±ç¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ô¥£¥ê¥ó¥° ²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ô¥£¥ê¥ó¥°
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¾å²®1-23-19¡¡Åì¿À²®·¦¥Ó¥ë2£Æ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2012Ç¯10·î10Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡9000Ëü±ß
ÂåÉ½¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÃæÂ¼°ì¾´
TEL¡¡¡¡ 03-5303-9851
mail sales@viling.co.jp
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ô¥£¥ê¥ó¥°
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø