グローバルK-POPアーティストのJENNIEがソウルの魅力を発信：ソウル観光財団がグローバルキャンペーンを本格始動

- K-POPのグローバルアーティストJENNIEがソウル名誉観光大使に就任

- JENNIE出演のキャンペーン動画が7月31日午後1時(KST)より順次公開へ、ティザー動画に続き、本編動画2本とインタビューを展開

- 「Absolutely in Seoul」キャンペーン、ソウルの多彩な魅力を世界に発信

ソウル(韓国)、2025年7月29日 /PRNewswire/ -- グローバルなK-POPアーティストJENNIEが、2025年のソウル名誉観光大使に就任し、7月31日よりソウル公式観光YouTubeチャンネル「VisitSeoul TV(https://www.youtube.com/VisitSeoulTV)」およびその他のソーシャルメディアプラットフォームにて公開予定のプロモーション動画シリーズに出演します。

音楽やファッションをはじめとする多方面で影響力を持つJENNIEは、ソウルを「インスピレーションに満ちた都市」と表現し、深い愛着をたびたび語ってきました。同氏は、ソウルの多彩な魅力を世界に発信する本キャンペーンに積極的に参加しました。

「Absolutely in Seoul」というメッセージを中心に展開される同キャンペーンでは、ソウルの尽きることのない物語を、視覚的に美しい映像表現で描き出しています。

ショートフィルム形式で制作された第1弾動画「DALTOKKI」では、JENNIEが景福宮、ノドゥル島、聖水洞などソウルの象徴的なスポットを巡りながら物語を展開し、ストーリーテリングによって没入感を高めています。

第2弾動画「SEOUL CITY」では、JENNIEのソロデビューアルバム「Ruby」に収録されている楽曲「Seoul City」を使用し、JENNIEとソウルとの特別なシナジーが際立つ内容となっています。

本編動画に加え、JENNIEがソウルへの想いや個人的なエピソードを語るインタビュー映像と、2本のショートフォーム動画も公開される予定です。

動画の公開にあわせて、JENNIEやソウルの魅力的な風景を収めた限定ポスターが世界中のファンに当たる「デジタルグッズ」ランダム配布イベントをはじめとする、さまざまなオンラインイベントも予定されています。

同キャンペーンは、米国やオーストラリアを含む主要な国際都市の影響力ある屋外広告にも大々的に展開され、NBCUniversalなどの世界有数のテレビ局を通じて放映されることで、北米、ヨーロッパ、アジア全域での広範な露出が期待されています。

「JENNIEとの今回のコラボレーションを通じて、ソウルの多様な魅力を世界に広く発信し、3,000万人以上の海外観光客誘致という目標の達成に大きく貢献したいと考えています。」と、ソウル観光財団の関係者は述べています。



Teaser for the ‘Absolutely in Seoul’ campaign video featuring JENNIE





Official poster for the ‘Absolutely in Seoul’ campaign featuring JENNIE



1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com