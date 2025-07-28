エーピーコミュニケーションズ 松尾 潤が「2025 OCI Top Partner Engineers」に選出

株式会社エーピーコミュニケーションズ

株式会社エーピーコミュニケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：内田武志、以下「当社」）は、日本オラクル株式会社が新設したパートナー・エンジニア向け表彰プログラム「2025 OCI Top Partner Engineers Program」において、当社エンジニアの松尾 潤が選出されたことをお知らせします。

▼「2025 OCI Top Partner Engineers 発表！」（Oracle PartnerNetwork News Japan Blog）

https://blogs.oracle.com/opnjapan/post/2025-oci-top-partner-engineers-release

OCI Top Partner Engineers Programとは

松尾 潤（クラウド事業部 クラウドエンジニアリング部 所属）

Oracle Cloud Infrastructure（OCI）ビジネスへの顕著な専門知識と貢献によってイノベーションを促進し、ビジネスの成長を加速し、顧客とパートナーの成功を可能にする価値を創造しているパートナーのエンジニアを認定するものです。

詳細はこちらをご覧ください。

▼「2025 OCI Top Partner Engineers Program 始動のお知らせ」（Oracle PartnerNetwork News Japan Blog）

https://blogs.oracle.com/opnjapan/post/2025-oci-top-partner-engineers-program

選出エンジニアのコメント

松尾 潤（マツオ ジュン） クラウド事業部 クラウドエンジニアリング部

この度、2025 OCI Top Partner Engineers Programを受賞し、大変光栄に思います。

OCIプロジェクトを通じたお客様のクラウド化推進や、技術情報の積極的な発信が高く評価されたものと深く感謝申し上げます。

今後もお客様のビジネス変革のため、OCIへの移行支援やクラウド環境の最適化に一層邁進してまいります。

エーピーコミュニケーションズにおけるOCIの取り組み

Oracle Cloudの最適化サポート

クラウドの活用において、当社は企業の要件に合わせた設計から運用までワンストップで一貫したサービスを提供します。Oracle Cloudの導入を支えるだけでなく、マルチクラウド環境の最適化や効率化も含めたカスタマイズサポートを実施します。

日本オラクルとパートナー契約を締結

当社は2024年8月27日に日本オラクル株式会社とパートナー契約を締結。

Oracle製品およびサービスの提供体制を強化し、お客様の課題解決に向けてより多角的なソリューションを展開しています。

▼プレスリリース

https://www.ap-com.co.jp/pressrelease/post-11658

エンジニアによる情報発信

当社のエンジニアが技術情報を発信する「APC技術ブログ」にて、OCIに関する情報も多数掲載しています。

▼APC技術ブログ（OCIカテゴリー）

https://techblog.ap-com.co.jp/archive/category/OCI

今後もOCI関連技術の深化とともに、クラウドエンジニアの育成・体制強化を進めてまいります。

株式会社エーピーコミュニケーションズ 会社概要

株式会社エーピーコミュニケーションズは、ITインフラのプロフェッショナルとして、ITインフラの自動化や生成AI・データAI基盤の導入・運用支援、ネットワークやクラウドのセキュリティ対策、DX開発支援など、幅広いサービスを提供しています。「エンジニアとお客様を笑顔にする」というVisionのもと、お客様の課題解決と事業成長を支援するNeoSIerです。

会社名 ：株式会社エーピーコミュニケーションズ

代表者 ：代表取締役社長 内田 武志

所在地 ：東京都千代田区鍛冶町2-9-12 神田徳力ビル 3F

設立 ：平成7年11月

事業内容 ：システムインテグレーション事業、技術者派遣事業、研究開発事業、サービス開発事業

URL ：https://www.ap-com.co.jp/

【商標名称等に関する表示】

＊Oracle、Java、MySQL及びNetSuiteは、Oracle Corporation、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。NetSuiteは、クラウド・コンピューティングの新時代を切り開いたクラウド・カンパニーです。

＊エーピーコミュニケーションズ、APCommunications、NeoSIer 、NEEDLEWORK および、PlaTT は株式会社エーピーコミュニケーションズ の登録商標です。

＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。