【増刷決定！】石田ゆり子さん翻訳のM. B. ゴフスタインのロングセラー絵本『海のむこうで』、予約受付スタート＆特設サイト公開

株式会社トンカチ

株式会社トンカチ(東京都渋谷区、代表:勝木悠香理)は、アメリカの伝説的絵本作家 M.B.ゴフスタインの、ロングセラー『海のむこうで』(原題:ACROSS THE SEA)を、3度目の増刷を決定し、予約受付を開始いたしました。公式オンラインストア「トンカチストア」( https://shop.tonkachi.co.jp )をはじめ、楽天ブックスなどで予約受付中です。また、今回の増刷にあわせて、作品の魅力を紹介する特設サイトも公開いたしました。(特設サイト: https://shop.tonkachi.co.jp/blogs/special/acrossthesea )

海のむこうで(通常版)

発売日:予約受付中

価格:2,750円(税込)

著者:M.B. ゴフスタイン

翻訳:石田ゆり子

発行者:勝木悠香理

発行所:株式会社トンカチ

サイズ(mm): H216×W173

ページ数:本文/64ページ

ISBN:978-4-910592-03-9

初版発行日:2021年6月15日

初版第三刷:2025年7月25日

https://shop.tonkachi.co.jp/products/gfo027

この本について

1968年にアメリカで発表されたM. B. ゴフスタインの『海のむこうで(原題:ACROSS THE SEA)』は、ゴフスタインの代表作『ブルッキーと彼女の子羊(原題:Brookie and Her Lamb)』と『人形づくりのゴールディー(原題:Goldie the Dollmaker)』の刊行された作品集です。長らく未刊行で「幻の作品」とされていましたが、近年その静かで味わい深いトーンが評価され、再評価されています。本作は、ゴフスタイン初期の傑作の一つとして注目され、50年の時を経て日本語版が誕生しました。翻訳は女優・石田ゆり子によるもので、ファン待望の日本語版です。

『海のむこうで』を構成する5つの物語

『海のむこうで』は5つの物語で構成されている作品集です。

第1話:「海のむこうで」

第2話:「リスのお散歩」

第3話:「ソフィーのピクニック」

第4話:「今日という日に」

第5話:「風車」

翻訳について

最初から石田ゆり子さんに翻訳をお願いしたかった。ゴフスタインと石田さんの名前が本棚に並ぶ光景を想像しただけで、もう全部が出来上がったような気持ちになって、そこに向かうしかありませんでした。石田さんは、期待通りに、ピュアでまっすぐな、まるでゴフスタインの線のような文章を描いてくれました。

(トンカチ代表K)

(特設サイトより)

デザインについて

M. B. ゴフスタインの『海のむこうで』の日本語版では、オリジナル英語版の印刷に使用された赤・青・黒の3色から着想を得て、全く新しいカラーリングを採用しました。オリジナル英語版のモノクロのイメージが強いゴフスタインですが、今回の日本語版では、何度もカラーリングを変更し、最終的に色調が決定しました。

特にこだわったのは、海の色が場面ごとに微妙に変化すること。さらに、表紙と物語の最後に登場する「正体不明の女の子」のサボの色、そして物語中に登場するソフィーのサボの色が左右で異なる点にも注目していただきたいです。これらの「いたずら」を仕掛けたカラーリングが、物語の背後にもう1つの隠れた物語を感じさせます。

また、装丁には「布」を使用することを最初から決定しており、色の選定にも時間をかけ、ようやくこのカラーに辿り着きました。これらのこだわりを込めた装丁とカラーリングで、日本語版『海のむこうで』が完成しました。

BOXセットも販売中

海のむこうで(日本語版)に加えて、原書ACROSS THE SEA(英語版)の復刻版が入っている特別なBOXSETです。

価格:\7,150(税込)



[ BOXセットの内容 ]

・「海のむこうで」(日本語版)

・「ACROSS THE SEA」オリジナル復刻版(英語)

・「ミラクルな手紙」(ゴフスタインのお母さんの手紙のレプリカ)



https://shop.tonkachi.co.jp/products/gfo028

よみものコンテンツも公開中

「海のむこうで」のこっち側

制作者が語る、『海のむこうで』



https://shop.tonkachi.co.jp/blogs/reading-matter/acrossthesea01

海のむこうを、思い出す。

担当者が回想する『海のむこうで』

石田ゆり子さんに翻訳をお願いしたこと、そしてそれが実現したこと。制作サイドから振り返ります。



https://shop.tonkachi.co.jp/blogs/reading-matter/acrossthesea02

M. B. ゴフスタイン(https://mbgoffstein.jp/)

1940年、アメリカ、ミネソタ州セントポールに生まれ。ゴフスタインは幼少の頃、本というものがあまりに素晴らしいので、人間が作ったものとは思えず、神様がくれたものだと思っていた。そして人が書いたということを知って以来、本を書く人になりたいと思ってきた。本を読む体験は、本当の人生の体験と同じだと彼女は言う。スピリチュアルで哲学的なストーリー、児童書というカタチを借りた人生と幻想の作品世界。そして、この「かわいくって、たまらない」シンプルな線。平面に注がれる胸いっぱいの愛。



