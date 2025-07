KINTOの日本・欧米におけるB2B・D2CグローバルEC構築・運用を支援

株式会社ウェブライフ

株式会社ウェブライフ(本社:東京都港区、代表取締役:熊崎隆人、山岡義正)は、ライフスタイルブランド「KINTO(キントー)」が展開する日本、欧州、米国市場でのD2CおよびB2Bの事業拡大に向けて、Shopify Plusプランを活用したECサイトの構築と運用支援を、当社のサービス「BiNDec(バインド・イーシー)」を通じて行いました。

KINTOは、ブランド体現によって世界中の顧客とつながることを目指し、各市場に向けたECの多国展開を推進しています。こうした取り組みを支えるため、ウェブライフは、ECサイト構築、ERP連携、OMO施策を含む総合的な運用基盤の設計を担当いたしました。

この7年間で、日本、欧州、米国を含む4エリアを中心に8ストアの構築に携わり、D2Cでは28カ国、B2Bでは24カ国への展開を支援してまいりました。各市場のニーズに応じた取り組みを重ねながら、KINTOのグローバルな事業展開を継続的にサポートしています。

【背景と課題】

株式会社ウェブライフ 代表取締役 山岡 義正(左)/株式会社キントー チーフブランディングオフィサー 小出 慎平氏(右)

KINTOは、D2C領域においてブランドの世界観をEC上で体現し、国内外に一貫した顧客体験を提供することを重視しながら、サイト設計や実店舗との連携、パーソナライズ施策の強化にも継続的に取り組むことを課題に捉えられていました。

また、B2B取引においては、既にメールなどEDIを通じた受注体制を整え、法人取引の効率化を進めてきた一方で、取引先ごとの価格条件管理、在庫情報連携、グローバル市場ごとの税制・配送対応といった複雑な要件を、少人数体制でも安定して運用できる基盤が求められていました。

【BiNDecによる支援内容】

Shopify Plusプランを基盤に、日本、欧州、米国市場でのD2CおよびB2BのECサイトにおいて、各国の言語、通貨、税制、配送要件への対応などグローバル市場への短期間での展開を支援するほか、少人数体制でも持続可能な運用を支える保守性重視の設計を行いました。

B2B領域の支援例- 法人専用ログイン機能による価格・条件管理業務を自動化するShopify FlowやBiNDecの独自アプリを含めたShopifyアプリを活用し、支払い条件や最低注文金額など、取引先ごとの要件に柔軟に対応する設計を実現- 各国の税制・配送ルール対応日本、欧州、米国向けに構築した4つのストアで、国ごとの税制や配送ルールといった要件を、各エリアの事情に応じた個別最適化を実施KINTOのBtoB ECサイト。アクセスした時点で、個別のログイン情報を求めることができる- ERP(Oracle NetSuite)連携販売や会計など企業の資源全体を一元管理するERPの導入に際しiPaaS「Celigo」を用いてShopifyとの在庫・受注データ連携を自動化。仕様変更にも柔軟に対応できる仕組みを構築D2C領域の支援例- 一貫したブランド体現をグローバルで実現ブランドの世界観を統一デザインで日本、欧州、米国市場でも一貫したブランド体現を実現- OMO施策の具体例:MARK IT BY KINTOオリジナル刻印サービスのシミュレーション機能を、ECサイトと実店舗の双方で展開。チャネルを横断した顧客体験の実現に寄与中目黒にあるKINTOの実店舗。タンブラーの刻印サービスも利用できる- MAツール「dotdigital」連携によるパーソナライズ顧客の購買履歴や興味に基づき、最適なタイミングで情報を届けるメール配信やキャンペーン設計のためのMA導入をサポート

「少人数でも運用できる体制で、多国展開を短期間で実現できた」(株式会社キントー チーフブランディングオフィサー 小出慎平氏)

「初期のストア構築だけでなく、将来的な保守コストまで見据えた設計こそ重要」(株式会社ウェブライフ 代表取締役 山岡義正)

【KINTOについて】

KINTOは、「使い心地と佇まいの調和」をコンセプトに、テーブルウェアやコーヒーウェアなど日常を豊かにする生活道具を手がけるライフスタイルブランドです。2010年より海外輸出を開始し、KINTO Europe B.V.(2016年)、KINTO USA, Inc.(2019年)を設立。現在は日本とアメリカに4つのブランドストアを構え、国内外へと展開を広げています。

https://kinto.co.jp/

--

【関連インタビューページ】

B2B受注業務の効率化を支えるECサイト構築(BiNDec活用事例)

https://bindec.jp/media/555953147149/

D2Cブランド体現を届けるECサイト展開(BiNDec活用事例)

https://bindec.jp/media/555953147098/

--

【BiNDecとは】

BiNDecでは、Shopifyのプラットフォームを基盤に、独自のノウハウと技術で開発したShopifyアプリを「BiNDecアプリ」としてラインナップ。ECサイトの構築・運用・改善を体系化することで、導入のリードタイム短縮とメンテナンス負荷の軽減を両立します。

現在は、コスメ・アパレル・食品・エンタメ・B2Bなど業種ごとの最適構成を「BiNDec MODEL(バインド・イーシー・モデル)」としてモデル化。さらに、LTV最大化支援やグローバル展開、OMO対応など、あらゆるECビジネスにおける共通課題にも対応すべく進化を続けています。

これまでに400以上のShopifyストアを構築・支援し、単なるサイト制作に留まらない「全体最適型ECソリューション」として、中堅~大手企業の成長を支援しています。

https://bindec.jp/

【株式会社ウェブライフについて】

前身となる株式会社ウェブライフジャパンの時代に、EC-CUBEによるEC構築支援で10年間の実績を重ねた後、2007年よりShopifyによるEC構築をスタート。Shopifyパートナーとして、2021年にはShopify Plus Partner of the Yearを受賞。2022年、株式会社ウェブライフを新設合併し、独自にShopifyアプリを開発、仕組み化したECソリューション「BiNDec」の提供を開始。2023年、Shopify Plus Upgrade Partner of the Yearを受賞。2025年よりShopify Premierパートナー。そのほか、ノーコードCMS「BiNDup(バインド・アップ)」、ブランドプロデュースやCG・映像制作を担うクリエイティブ事業も行っています。

https://web-life.co.jp/

※本プレスリリースに記載されている製品・サービス名はウェブライフおよび各社の登録商標です。

※記載内容は予告なく変更になる場合があります。