Webページを高品質なMarkdownに変換

合同会社FYBE.jp

FYBE（代表取締役：内藤 剛汰）は2025年7月27日、WebページをAI対話向けに最適化したMarkdown（マークダウン）へ変換する無償サービス「Web2MD」のβ版をリリースしました。従来、URLをそのままLLM（大規模言語モデル）に渡すと発生していた“コンテキスト膨張問題”を圧縮技術で解決、開発者やリサーチャーの生産性を飛躍的に高めます。

▼ Web2MDを今すぐ試す

https://web2md.fybe.jp

web2mdのホーム画面

背景：なぜLLMにURLを投げるとコンテキストが溢れるのか？

HTMLタグ、CSS、JavaScript、広告など、本文外データが大量に読み込まれる

ノイズが全体の90％を占め、数千トークンが無駄に消費される

Cursor以外のAIツール（Claude Code、Cline、RooCode、GitHub Copilot等）には同様の最適化機構が存在しない

「欲しいのは記事の中身だけ。なのに、ヘッダーや広告まで食わせてコンテキストを圧迫するのは非合理。」（FYBE代表 内藤 剛汰）

解決策：Web2MDが実現する価値

コンテキスト膨張の抑制

HTML→Markdown変換でノイズ混入を防ぎ、nav／aside／footerなどを自動除去

精度向上とコスト削減

情報の散在を防ぎ、メタデータを構造化。LLMが文脈を即座に理解

良記事を手元へ

Markdownとしてのコピー対応していないサイトもすぐにMarkdow化できます

Claude Codeとplaywright mcpを連携させると開発体験が向上するのでみんなやろう

引用：sesere，zenn記事

https://zenn.dev/sesere/articles/4c0b55102dcc84

試す：https://web2md.fybe.jp/search?q=https://zenn.dev/sesere/articles/4c0b55102dcc84(https://web2md.fybe.jp/search?q=https://zenn.dev/sesere/articles/4c0b55102dcc84)

Anonymous Sign-Ins

引用：supabase公式ドキュメント

https://supabase.com/docs/guides/auth/auth-anonymous

試す：https://web2md.fybe.jp/search?q=https://supabase.com/docs/guides/auth/auth-anonymous(https://web2md.fybe.jp/search?q=https://supabase.com/docs/guides/auth/auth-anonymous)

シンプルな使い方

- CLI（コマンドライン）での利用例curl -L "https://web2md.fybe.jp/fetch?url=https://supabase.com/docs/guides/auth/auth-anonymous" > supabase-anon.md- ブラウザ（ノーコード派向け）https://web2md.fybe.jp にアクセスし、URLを入力→プレビュー確認→ダウンロード

ClaudeCode／Cline／Copilotでの活用

変換済みMarkdownをドキュメント化し、/docsに保存。例えば「supabase-anon.mdを参照して、匿名認証の導入手順を要約してください」と指示

web2mdでsupabase公式ドキュメントをMarkdown化している様子

DeepWikiとの違い

主目的 コードから新規ドキュメント生成 Webページから既存本文を抽出 変換方式 LLMによる生成（再解釈） DOM解析による精製（忠実） 対象 GitHubリポジトリ すべての公開Webページ 認証 プライベートは有料 完全無料・認証不要

今後のロードマップ

ブラウザ拡張：ワンクリック変換＆自動ダウンロード

MCP対応：ClaudeCodeなどLLMツールからもアクセス可能に

一括バッチAPI：大量URLを非同期変換

カスタム抽出ルール：企業内ナレッジベースへの適用

代表コメント

Web2MDは“LLMの下ごしらえ”専用ツールです。開発者はもちろん、リサーチャー・テクニカルライター・プロダクトマネージャーまで、大コンテキスト時代のインフラです。

会社概要

社名：合同会社FYBE.jp

代表取締役：内藤 剛汰

事業内容：AI開発支援、技術コンサルティング

所在地：東京都港区

お問い合わせ：ceo@fybe.jp

Web：https://fybe.jp

本件に関するお問い合わせ先

担当：プロダクト担当

Email：ceo@fybe.jp

URL：https://web2md.fybe.jp

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https://web2md.fybe.jp