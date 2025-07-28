Webページを高品質なMarkdownに変換
FYBE（代表取締役：内藤 剛汰）は2025年7月27日、WebページをAI対話向けに最適化したMarkdown（マークダウン）へ変換する無償サービス「Web2MD」のβ版をリリースしました。従来、URLをそのままLLM（大規模言語モデル）に渡すと発生していた“コンテキスト膨張問題”を圧縮技術で解決、開発者やリサーチャーの生産性を飛躍的に高めます。
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https://web2md.fybe.jp
web2mdのホーム画面
背景：なぜLLMにURLを投げるとコンテキストが溢れるのか？
HTMLタグ、CSS、JavaScript、広告など、本文外データが大量に読み込まれる
ノイズが全体の90％を占め、数千トークンが無駄に消費される
Cursor以外のAIツール（Claude Code、Cline、RooCode、GitHub Copilot等）には同様の最適化機構が存在しない
「欲しいのは記事の中身だけ。なのに、ヘッダーや広告まで食わせてコンテキストを圧迫するのは非合理。」（FYBE代表 内藤 剛汰）
解決策：Web2MDが実現する価値
コンテキスト膨張の抑制
HTML→Markdown変換でノイズ混入を防ぎ、nav／aside／footerなどを自動除去
精度向上とコスト削減
情報の散在を防ぎ、メタデータを構造化。LLMが文脈を即座に理解
良記事を手元へ
Markdownとしてのコピー対応していないサイトもすぐにMarkdow化できます
Claude Codeとplaywright mcpを連携させると開発体験が向上するのでみんなやろう
引用：sesere，zenn記事
https://zenn.dev/sesere/articles/4c0b55102dcc84
試す：https://web2md.fybe.jp/search?q=https://zenn.dev/sesere/articles/4c0b55102dcc84(https://web2md.fybe.jp/search?q=https://zenn.dev/sesere/articles/4c0b55102dcc84)
Anonymous Sign-Ins
引用：supabase公式ドキュメント
https://supabase.com/docs/guides/auth/auth-anonymous
試す：https://web2md.fybe.jp/search?q=https://supabase.com/docs/guides/auth/auth-anonymous(https://web2md.fybe.jp/search?q=https://supabase.com/docs/guides/auth/auth-anonymous)
シンプルな使い方
- CLI（コマンドライン）での利用例curl -L "https://web2md.fybe.jp/fetch?url=https://supabase.com/docs/guides/auth/auth-anonymous" > supabase-anon.md
- ブラウザ（ノーコード派向け）https://web2md.fybe.jp にアクセスし、URLを入力→プレビュー確認→ダウンロード
ClaudeCode／Cline／Copilotでの活用
変換済みMarkdownをドキュメント化し、/docsに保存。例えば「supabase-anon.mdを参照して、匿名認証の導入手順を要約してください」と指示
web2mdでsupabase公式ドキュメントをMarkdown化している様子
DeepWikiとの違い
主目的 コードから新規ドキュメント生成 Webページから既存本文を抽出 変換方式 LLMによる生成（再解釈） DOM解析による精製（忠実） 対象 GitHubリポジトリ すべての公開Webページ 認証 プライベートは有料 完全無料・認証不要
今後のロードマップ
ブラウザ拡張：ワンクリック変換＆自動ダウンロード
MCP対応：ClaudeCodeなどLLMツールからもアクセス可能に
一括バッチAPI：大量URLを非同期変換
カスタム抽出ルール：企業内ナレッジベースへの適用
代表コメント
Web2MDは“LLMの下ごしらえ”専用ツールです。開発者はもちろん、リサーチャー・テクニカルライター・プロダクトマネージャーまで、大コンテキスト時代のインフラです。
会社概要
社名：合同会社FYBE.jp
代表取締役：内藤 剛汰
事業内容：AI開発支援、技術コンサルティング
所在地：東京都港区
お問い合わせ：ceo@fybe.jp
Web：https://fybe.jp
本件に関するお問い合わせ先
担当：プロダクト担当
Email：ceo@fybe.jp
URL：https://web2md.fybe.jp
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https://web2md.fybe.jp