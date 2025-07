ニューシングル「Hello」リリース記念！シンガーソングライター Furui Rihoによる期間限定プログラム『Hello, Dear my friends』♪interfmで 8月3日（日）スタート

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

幼少期からゴスペルクワイアで培った音楽的ルーツを持ち、

作詞・作曲に加えてときには編曲まで手がける、北海道出身のシンガーソングライター、Furui Riho。

そんな彼女の新番組『Hello, Dear my friends』が、interfmにてスタートします!

本番組は、ニューシングル「Hello」のリリースを記念した、全9回のスペシャルプログラム。

8月・9月の2ヶ月間にわたってお届けします。





番組タイトルは、「Hello」の歌い出しからインスパイア。楽曲に込めた“つながり”の想いをそのままに、北海道から上京して1年―――Furui Rihoが「今、会いたい」「お友達になりたい」と感じるゲストを招き、音楽とトークで“友達の輪”を広げていきます。明るく自然体なFurui Rihoのトークで、日曜の夜をゆったり、まったり締めくくりませんか?さらに、カップリング曲「ちゃんと」にちなんだコーナーも!「こんなことがあって~」、「ちゃんとしなきゃ!」という、みなさんからの「ちゃんとエピソード」を大募集!Furui Rihoが「ちゃんと!?」励ましますので、ご安心ください!☆番組・Furui Rihoへのメッセージ 宛先はこちら☆番組メールアドレス:furuiriho@interfm.jp番組ハッシュタグ:#ハロフレ897 で、ご参加お待ちしています!■Furui Rihoコメントこの度、interfmにて初めて番組を担当させて頂くことになりました!東京に住んで1年半、まだまだ知らないことも多いけれど、人との繋がりが何よりも力になるんだなって実感しています。この番組を通して、ゲストの皆様やリスナーのみなさんと繋がり、新しい発見が出来たらうれしいです。たくさんの方と“トモダチ”になれますように!ぜひ聴いてください。

■番組概要

放送局:インターエフエム(東京:89.7 MHz 横浜:76.5 MHz)https://www.interfm.co.jp/

タイトル:Hello, Dear my friends

DJ:Furui Riho

放送日時:毎週日曜日23:30~24:00(30分番組)

放送形態:録音

番組メールアドレス : furuiriho@interfm.jp

番組ハッシュタグ:#ハロフレ897

HP:https://www.interfm.co.jp/hello

※初回放送8月3日(日)/ ゲストは2週目から出演

■DJプロフィール

Furui Riho(フルイリホ)

幼少期からゴスペルクワイアで培った音楽的ルーツをもとに、作詞・作曲のみならず、ときには編曲にも携わる北海道出身のシンガーソングライター。2019年に初の配信シングル「Rebirth」をリリース。2022年には1stアルバム『Green Light』を発表し、ミュージックラバーを中心に注目を集めると、2023年にはSpotify『RADAR: Early Noise 2023』に選出され、注目度を加速させた。2024年4月には、「LOA」「Super Star」「ピンクの髪」など、飛躍のきっかけとなった楽曲を収録した2ndアルバム『Love One Another』をリリース。同作を携えた全国5都市ツアーを成功させ、10月にはライブ限定で披露してきた「Do What Makes You Happy」をタイトルに冠した初のBillboard Liveツアーを開催。続く2025年3月にはZeppツアー『Furui Riho Zepp Tour 2025 "Vloooooom"』を成功させた。さらに、新曲「Hello」で京都アニメーションの新作TVアニメ『CITY THE ANIMATION』のオープニング主題歌を担当することが発表され、9月からは自身最大規模となる全国ツアー『Furui Riho Live Tour 2025 -Dear my friends-』で全国12カ所を巡りながら、さらなるステージへと歩みを進めていく。

HP:https://www.furuiriho.com/

Instagram:https://www.instagram.com/furui_riho/

X(旧Twitter):https://x.com/furui_riho

TikTok:https://www.tiktok.com/@furui_riho

YouTube:https://www.youtube.com/@Furui_Riho

