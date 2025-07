『東京ヒゴロ』で松本大洋氏が、三度目のアイズナー賞受賞！！松本大洋氏から受賞コメントも！！

株式会社小学館

米国カリフォルニア州サンディエゴで開催されたコミコン・インターナショナルにて、2025年7月25日(現地時間)にウィル・アイズナー・コミック・インダストリー・アワード(The 2025 Will Eisner Comic Industry Awards、以下アイズナー賞)の授賞式が開催され、松本大洋氏の『東京ヒゴロ』が「最優秀アジア作品賞」(Best U.S. Edition of International Material-Asia)を受賞しました。





氏は2008年に『鉄コン筋クリート』で、2020年に『ルーヴルの猫』でアイズナー賞を受賞しており、本作『東京ヒゴロ』で三度目。アイズナー賞は米国のコミック業界が過去一年間で特に優れた業績を残した作品・アーティストを顕彰する、米国のコミック業界で最も権威のあるアワードとして知られています。【松本大洋氏受賞コメント】

「東京ヒゴロ」で描いた漫画の世界を日本以外の読者の方々にも楽しんでいただけたこと、そしてこのようなすばらしい賞をいただけたことに、驚きとともに感謝の気持ちでいっぱいです。

「東京ヒゴロ」の創作には苦労もありましたがそれも含めて楽しくすばらしい経験でした。

連載を始めた当初は、中年編集者や漫画家が主人公の地味な作品を楽しんで読んでくれる人はいるのだろうか?との思いもあったのですが、連載中に読者の皆さんからのたくさんの反応をいただき、それが創作の大きな励みになったことがとても印象に残っています。

編集・出版・翻訳などいつも創作を支えてくださっているたくさんの方々、そして漫画を読んでくださっている読者の皆さんに、心より感謝します。

ありがとうございました。

松本大洋

【『東京ヒゴロ』について】

「ビッグコミックオリジナル」増刊号にて、2019年より連載を開始。大手出版社を早期退職した50歳過ぎの漫画編集者・塩澤和夫が、あることを契機に、理想のコミック誌を自腹で創ることを決意する。現状を憂い、人生を迷う漫画編集者、漫画家たちの姿を描いた人間ドラマ。コミックス全3巻、小学館より発売中。

https://bigcomics.jp/series/9b9e9bb63b937

【松本大洋氏略歴】

1967年、東京生まれ。1987年、講談社「月刊アフタヌーン四季賞」で準入選を果たし、デビュー。「週刊モーニング」にて『STRAIGHT』『点&面』を連載したのち、「ビッグコミックスピリッツ」にて『ZERO』『花男』『鉄コン筋クリート』『ピンポン』、『竹光侍』(原作:永福一成)などの作品を発表。『竹光侍』は2007年に第11回文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞、2011年に第15回手塚治虫文化賞マンガ大賞を受賞。2016年、『Sunny』で第61回小学館漫画賞受賞。2020年、『ルーヴルの猫』で米国アイズナー賞を受賞。