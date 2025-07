TVアニメ『ちびゴジラの逆襲』コンビニプリント本日発売開始！ちび怪獣がコンビニプリントに登場！

株式会社サムライソード

大人気コンビニプリント「ゴジラ コンプリートコレクション」第7弾として、TVアニメ『ちびゴジラの逆襲』を2025年7月28日(月)より専用サイトにて発売開始しました。

専用サイト https://myseries-collab.com/chibigodzilla (https://myseries-collab.com/chibigodzilla)

コンビニプリント TVアニメ『ちびゴジラの逆襲』について

コンビニプリント TVアニメ『ちびゴジラの逆襲』は、クセが強すぎるちび怪獣たちの日常を捉えた「場面写真」や「ポスター&ブロマイド」をはじめ、完全オリジナルの「シール」や「のし紙」をプリントできるサービスです。

TVアニメ『ちびゴジラの逆襲』に登場するちび怪獣たちのカワイイアイテムをたくさん集めてください!

販売種別と価格

場面写真(15点) L判写真用紙 200円

ポスター&ブロマイド(29点) A4光沢紙 500円/ブロマイド 200円

シール(14点) L判シール用紙 250円

のし紙(14点) A3/A4/B4各紙 250円

プリントできるコンビニ 全国約30,000店舗

全国のファミリーマート、ローソン、ミニストップ、ポプラにてご利用可能です。

※ 一部の店舗では写真シール紙のプリントができない場合があります。詳しくは店舗にてご確認ください。

『ちびゴジラの逆襲』について

全世界待望のゴジラシリーズ最新作は・・・まさかのショート TV アニメ!!

小さくて、クセが強めのヤツばかり

ちびゴジラと仲間たちの、ゆるすぎる毎日を描くアニメ「ちびゴジラの逆襲」

ショートアニメとは思えない豪華すぎる声優陣と、クセが強すぎるちび怪獣たちが、忙しい現代人の毎日にくすっと笑える約3分をお届け!

果たしてちびゴジラは父ゴジラのような「最強」の大怪獣になれるのか

☆毎週水曜あさ7:05 テレ東系列「おはスタ」番組内にて放送中☆

放送後、ちびゴジラ公式YouTubeチャンネルにて全話無料配信中!

https://www.youtube.com/@chibigodzi_official

【ゴジラ シリーズ コンプリートコレクション】について

大好評のコンビニプリント【ゴジラ シリーズ コンプリートコレクション】も絶賛発売中!

1954年に衝撃的なデビューを果たした「ゴジラ」は、その後も作品を世に送り出し続け、国内実写映画は30作品に達しています。それらの作品から厳選された場面カットやポスターデザインをコンビニプリントでコレクションしていただける内容になっています。

専用サイト http://myseries-collab.com/godzilla

【本件に対するお問い合わせ先】

株式会社SAMURAI SWORD

コンテンツ事務局

〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-1-3

サンシャインシティ ワールドインポートマートビル5階

TEL:03-6426-5159

http://samuraisword.co.jp/

TM & (C) TOHO CO., LTD.