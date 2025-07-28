【 8/5 (火) 16:00 】データセンターの進化を支える！ 無料オンラインセミナーを開催

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、「光電融合とシリコンフォトニクスの核心」をテーマに、東京科学大学 工学院 電気電子系特任教授 小川 憲介氏 ご登壇による無料オンラインセミナーを 8/5 (火) 16:00 より開催します。

◆ 詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/datacenter250805?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20250805(https://visasq.co.jp/seminar/datacenter250805?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20250805)

◆ 背景

当社は、新規事業開発、DX推進、海外進出など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、国内外あわせて 70万人超（2025年2月末時点）の知見データベースを活用したマッチングサービスを展開しています。

業界・業務における個人のリアルな経験に基づく社外の知見・一次情報にアクセスできることから、変革に挑む企業に活用いただいており、1,800を超えるクライアントの事業創出を支援しております。（ご支援事例：https://visasq.co.jp/case）

また、事業開発に取り組まれている企業様へ、新規事業開発やビジネストレンドをテーマに「その道のプロ」をお招きした無料のオンラインセミナーを開催し、企業における変革・イノベーション創出に有用な情報を提供しております。

◆ セミナーのご紹介

本セミナーでは、東京科学大学 工学院 電気電子系特任教授 小川 憲介 氏 をお招きいたします。本領域においては大変豊富なご知見をお持ちです。

以下、ご講演内容のイメージです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/396_1_2a4b3a4a75fa8c5020c7212cb5b76e5e.jpg?v=202507290254 ]

◆ セミナーの概要

タイトル：データセンターの進化を支える！～光電融合とシリコンフォトニクスの核心～

主催：株式会社ビザスク

日時：8月5日（火）16:00～17:30

開催方法：Zoom によるオンライン開催

参加費用：無料

詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/datacenter250805?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20250805(https://visasq.co.jp/seminar/datacenter250805?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20250805)

【登壇者情報】

小川 憲介 氏

東京科学大学 工学院 電気電子系特任教授

35年以上にわたりフォトニクスの研究開発に従事。英国ケンブリッジ大学キャベンディッシュ研究所、シンガポール ASTAR マイクロエレクトロニクス研究所など、海外の有力研究機関との国際共同研究の推進および運営に取り組む。約 20年間、シリコンフォトニクスプラットフォームを活用した光集積回路の研究を深め、高速・大容量光通信に向けた光電融合技術の進歩に寄与。

■ご講演スケジュール

・ご挨拶とサービス紹介

・小川氏 ご講演

・Q&A

【お申込みについて】

以下URLより必要事項を記載の上、お申込みください。

https://visasq.co.jp/seminar/datacenter250805?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20250805(https://visasq.co.jp/seminar/datacenter250805?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20250805)

■ 株式会社ビザスクについて

日本最大級のナレッジプラットフォームを活用し、クライアント企業の事業推進を支援。「想定顧客に聞ける」BtoB顧客ヒアリングを提供し、実際のニーズに基づく仮説構築および市場性検証を実現。導入は大手企業の新規事業部門・研究開発部門を中心に拡大し、東証プライム上場企業の5社に1社において導入実績を有する。※複数部署での導入も1社扱い（2025年1月末）