Scene Live、「成果を出すコールナーチャリング」をテーマにウェビナーを開催
株式会社Scene Live
お申し込みはこちら :
https://scene-live.com/media/seminar/increased-activity/seminar39/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20250728
- チーム全体の商談化率を底上げしたいインサイドセールスの管理者・リーダーの方
- メンバーのスキルを標準化し、成果の再現性が高い組織を作りたい方
- これからインサイドセールス部門を立ち上げる、または強化したいとお考えの方
- 「インサイドセールス」浸透の背景
- 商談獲得を目的とした架電の種類
- アウトバウンドコールで商談獲得率を上げる3つの秘訣
- チームで成果が出せるコール環境とは
[表: https://prtimes.jp/data/corp/90268/table/65_1_75b573bb798ae53dcfe67a60adc348ba.jpg?v=202507281055 ]
お申し込みはこちら :
https://scene-live.com/media/seminar/increased-activity/seminar39/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20250728
詳細はこちら :
https://scene-live.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20250728
コールシステムの開発・提供をおこなう株式会社Scene Live（本社：大阪府大阪市、代表取締役：磯村 亮典 以下、Scene Live）は、「成果を出すコールナーチャリング」をテーマに、ウェビナーを開催いたします。
お申し込みはこちら :
https://scene-live.com/media/seminar/increased-activity/seminar39/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20250728
概要
再現性のある成果を生み出し続ける「インサイドセールス組織」の構築は、企業の安定した事業成長に欠かせない要素となっています。
しかし実際には、「メンバーの育成やスキル標準化が進まない」「一度接点を持った見込み客を、次の商談機会につなげられない」といった課題から、感覚的なマネジメントに陥り、組織的な成長が停滞してしまうケースも少なくありません。
本ウェビナーでは、そういった属人化した状況から脱却し、チームで安定して成果を出すための『3つの秘訣』を徹底解説。一度断られた顧客への"次の一手"を学べるロールプレイングを交え、実践的なノウハウをお伝えいたします。
こんな方におすすめ
- チーム全体の商談化率を底上げしたいインサイドセールスの管理者・リーダーの方
- メンバーのスキルを標準化し、成果の再現性が高い組織を作りたい方
- これからインサイドセールス部門を立ち上げる、または強化したいとお考えの方
アジェンダ
- 「インサイドセールス」浸透の背景
- 商談獲得を目的とした架電の種類
- アウトバウンドコールで商談獲得率を上げる3つの秘訣
- チームで成果が出せるコール環境とは
開催概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/90268/table/65_1_75b573bb798ae53dcfe67a60adc348ba.jpg?v=202507281055 ]
お申し込みはこちら :
https://scene-live.com/media/seminar/increased-activity/seminar39/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20250728
株式会社Scene Live 会社概要
会社名：株式会社Scene Live
設立：2011年4月1日
代表取締役：磯村 亮典
所在地：〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-4-1 EDGE備後町9階
事業内容：セールステック領域 SaaS事業
アウトバウンドコールシステム「lisnavi」の開発・運営
インバウンドコールシステム「OSORA」の開発・運営
詳細はこちら :
https://scene-live.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20250728