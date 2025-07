『パワプロ2025』本日7月28日(月)に選手アップデートを実施

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、発売中の『パワフルプロ野球2024-2025』(以下、『パワプロ2025』)において、最新の選手データを反映する無料アップデートを本日7月28日(月)に実施したことをお知らせします。

今回のアップデートで、戸田懐生選手(巨人)や孫易磊選手(北海道日本ハム)など、6月30日(月)に選手データダウンロード機能で配信した計12名に選手名実況・成績データが追加されるほか、「栄冠ナイン」モードでは“転生プロ”として登場するようになります。

また、佐藤輝明選手(阪神)のパワーが「B74→A80」に上がり、木村優人選手(千葉ロッテ)のコントロールが「E46→D55」になって「球速安定」の特殊能力がつくなど、最新の選手データで遊べるようになります。

そして、7月16日(水)からダウンロード版(通常版・パワフルエディション)の『パワプロ2025』を半額で購入できるサマーセールを実施中です。この機会にぜひお買い求めください。

【開催期間】

Nintendo Switch(TM)版:7月16日(水)~8月11日(月)

PlayStation(R)4版:7月16日(水)~8月13日(水)

『パワプロ2025』をプレーして、暑い夏を楽しみましょう!

~ピックアップ選手の能力データは公式サイトで公開中!~

『パワプロ2025』公式サイト:https://www.konami.com/pawa/2024-2025/

ピックアップ選手一覧

【セ・リーグ】

・笹原操希選手(巨人)

・戸田懐生選手(巨人)

・ハンセル・マルセリーノ選手(横浜DeNA)

・下川隼佑選手(東京ヤクルト)

・三浦瑞樹選手(中日)

・近藤廉選手(中日)

・岡田俊哉選手(中日)

戸田懐生選手(巨人)戸田懐生選手(巨人)

【パ・リーグ】

・山本恵大選手(福岡ソフトバンク)

・孫易磊選手(北海道日本ハム)

・オスカー・ゴンザレス選手(楽天)

・モンテル選手(埼玉西武)

・佐々木健選手(埼玉西武)

孫易磊選手(北海道日本ハム)孫易磊選手(北海道日本ハム)『パワフルプロ野球2024-2025』とは

2024年7月18日発売の「パワフルプロ野球」シリーズ30周年記念作品。「サクセス」・「栄冠ナイン」・「マイライフ」、そして「パワフェス」からパワーアップした「パワフェスアドベンチャー」などおなじみのモードが収録。

「パワプロコレクション」といった30周年を記念した特別なモードの収録や歴代のレジェンドOBが400名超で搭載されるなどシリーズ史上最大級のボリュームに!

定期的にアップデートも実施中です。ぜひお楽しみください。

公式サイト:https://www.konami.com/pawa/2024-2025/

==============================================

<タイトル>パワフルプロ野球2024-2025

<メーカー>KONAMI

<発売日>2024年7月18日

<ジャンル>野球・育成

<プレー人数>1~4人

<CEROレーティング>A(全年齢対象)

<対応機種>

■Nintendo Switch(TM)

■PlayStation(R)4

<著作権表記>

一般社団法人日本野球機構承認

Konami Digital Entertainment/WBCI (C)2025 SAMURAI JAPAN

日本プロ野球名球会公認

日本プロ野球OBクラブ公認

日本プロ野球外国人OB選手会公認

プロ野球フランチャイズ球場公認

ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2023年度プロ野球公式戦のデータを基に制作しています。

データは、Japan Baseball Data(株)が独自に収集したものであり、公式記録とは異なる場合があります。

提供情報の手段を問わず、いかなる目的であれ無断で複製、転送、販売等を行う事を固く禁じます。

All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.

(C)寺嶋裕二・講談社/「ダイヤのA actII」製作委員会・テレビ東京

(C)Konami Digital Entertainment

<メーカー希望小売価格>

通常版(パッケージ・DL)Nintendo Switch(TM)/PS4(R):8,470円(税込)

パワフルエディション(DL専売)Nintendo Switch(TM)/PS4(R):10,670円(税込)

<読者様お問合せ先>

お客様相談室TEL:0570-086-573 ※平日10:00~18:00 (休み:土日祝日)

==============================================

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

“プレイステーション”、“PlayStation”および“PS4”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

"eBaseball"および"eBASEBALL"は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの日本およびその他の国と地域における登録商標または商標です。