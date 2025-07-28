和歌山市

　島根県松江市に本社を置き、多様なプログラミング言語を駆使したシステム開発や、ｋｉｎｔｏｎｅのプラグイン（拡張プログラム）制作等のＤＸ事業を行う株式会社八雲ソフトウェアが、本市に新オフィスを開設することとなりました。


　今回新たに開設するオフィスでは、ソフトウェア開発及びプラグイン制作受注や、伴走型ＤＸ支援サービスの全国展開を行う予定であり、ＩＴ人材の雇用創出や市内のＤＸ推進にも寄与することが期待されます。


【進出協定調印式】

１　日　時　令和７年７月２８日（月）１３時１５分～１３時４５分


２　場　所　和歌山県庁　知事室


３　出席者　株式会社八雲ソフトウェア　代表取締役社長　松本　隆義　様　　　


　　　　　　和歌山県知事　宮崎 泉


　 　　　　和歌山市長　　尾花　正啓


【企業概要】

名　　称：株式会社八雲ソフトウェア


設　　立：平成２５年（２０１３年）２月１４日


資 本 金 ：１，０００万円　


代 表 者 ：代表取締役社長　松本　隆義　　　　　　　　　　　　　　


所 在 地 ：島根県松江市朝日町４７８-１８　松江テルサ別館２階　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


業務内容：ソフトウェア開発、ＤＸ事業、ｋｉｎｔｏｎｅ事業、研修事業、各種コンサルティング


従 業 員 ：４２名（うち正社員４２名）　


【進出概要】

名　　称：株式会社八雲ソフトウェア　和歌山支社


進出場所：和歌山コンピュータビジネス専門学校　太田校舎４階


　　　　　（和歌山市太田４丁目５-５　野上ビル）


雇用予定：正社員１３名（３年間）


操業時期：令和７年（２０２５年）８月（予定）


業務内容：ソフトウェア開発、ＤＸ事業、ｋｉｎｔｏｎｅ事業、研修事業、各種コンサルティング