和歌山市

島根県松江市に本社を置き、多様なプログラミング言語を駆使したシステム開発や、ｋｉｎｔｏｎｅのプラグイン（拡張プログラム）制作等のＤＸ事業を行う株式会社八雲ソフトウェアが、本市に新オフィスを開設することとなりました。

今回新たに開設するオフィスでは、ソフトウェア開発及びプラグイン制作受注や、伴走型ＤＸ支援サービスの全国展開を行う予定であり、ＩＴ人材の雇用創出や市内のＤＸ推進にも寄与することが期待されます。

【進出協定調印式】

１ 日 時 令和７年７月２８日（月）１３時１５分～１３時４５分

２ 場 所 和歌山県庁 知事室

３ 出席者 株式会社八雲ソフトウェア 代表取締役社長 松本 隆義 様

和歌山県知事 宮崎 泉

和歌山市長 尾花 正啓

【企業概要】

名 称：株式会社八雲ソフトウェア

設 立：平成２５年（２０１３年）２月１４日

資 本 金 ：１，０００万円

代 表 者 ：代表取締役社長 松本 隆義

所 在 地 ：島根県松江市朝日町４７８-１８ 松江テルサ別館２階

業務内容：ソフトウェア開発、ＤＸ事業、ｋｉｎｔｏｎｅ事業、研修事業、各種コンサルティング

従 業 員 ：４２名（うち正社員４２名）

【進出概要】

名 称：株式会社八雲ソフトウェア 和歌山支社

進出場所：和歌山コンピュータビジネス専門学校 太田校舎４階

（和歌山市太田４丁目５-５ 野上ビル）

雇用予定：正社員１３名（３年間）

操業時期：令和７年（２０２５年）８月（予定）

業務内容：ソフトウェア開発、ＤＸ事業、ｋｉｎｔｏｎｅ事業、研修事業、各種コンサルティング