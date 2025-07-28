株式会社八雲ソフトウェアの新オフィス開設による進出協定調印式
和歌山市
【進出協定調印式】
【企業概要】
【進出概要】
島根県松江市に本社を置き、多様なプログラミング言語を駆使したシステム開発や、ｋｉｎｔｏｎｅのプラグイン（拡張プログラム）制作等のＤＸ事業を行う株式会社八雲ソフトウェアが、本市に新オフィスを開設することとなりました。
今回新たに開設するオフィスでは、ソフトウェア開発及びプラグイン制作受注や、伴走型ＤＸ支援サービスの全国展開を行う予定であり、ＩＴ人材の雇用創出や市内のＤＸ推進にも寄与することが期待されます。
【進出協定調印式】
１ 日 時 令和７年７月２８日（月）１３時１５分～１３時４５分
２ 場 所 和歌山県庁 知事室
３ 出席者 株式会社八雲ソフトウェア 代表取締役社長 松本 隆義 様
和歌山県知事 宮崎 泉
和歌山市長 尾花 正啓
【企業概要】
名 称：株式会社八雲ソフトウェア
設 立：平成２５年（２０１３年）２月１４日
資 本 金 ：１，０００万円
代 表 者 ：代表取締役社長 松本 隆義
所 在 地 ：島根県松江市朝日町４７８-１８ 松江テルサ別館２階
業務内容：ソフトウェア開発、ＤＸ事業、ｋｉｎｔｏｎｅ事業、研修事業、各種コンサルティング
従 業 員 ：４２名（うち正社員４２名）
【進出概要】
名 称：株式会社八雲ソフトウェア 和歌山支社
進出場所：和歌山コンピュータビジネス専門学校 太田校舎４階
（和歌山市太田４丁目５-５ 野上ビル）
雇用予定：正社員１３名（３年間）
操業時期：令和７年（２０２５年）８月（予定）
業務内容：ソフトウェア開発、ＤＸ事業、ｋｉｎｔｏｎｅ事業、研修事業、各種コンサルティング