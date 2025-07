【シリーズ最多】「アカポリ 糖ケアゴールド」が機能性表示食品として受理　-血糖・内臓脂肪・血圧に3つのアプローチ‐

株式会社アカシアの樹

株式会社アカシアの樹(本社 広島県 廿日市市)は、機能性表示食品制度に基づき届出を申請した「アカポリ 糖ケアゴールド」が消費者庁に受理(J1477)されましたのでお知らせいたします。

「アカポリ 糖ケアゴールド」は、株式会社アカシアの樹HP(https://www.acacia-no-ki.co.jp)(https://www.acacia-no-ki.co.jp/)などで2025年10月ごろからの販売を予定しております。

シーリーズ最多、3つの機能性クレームで受理

「アカポリ 糖ケアゴールド」は独自成分であるアカシア樹皮由来プロアントシアニジンを配合したサプリメントです。「アカポリ 糖ケアゴールド」にはアカシア樹皮由来プロアントシアニジンが含まれるので、空腹時血糖値が高めの方の高めの血糖値(空腹時血糖値)を下げる機能、肥満気味な方のお腹の内臓脂肪を減らす機能、収縮期血圧が高めの方の高めの血圧(収縮期血圧)を下げる機能という3つの機能があります。この3つのクレームはアカポリシリーズ最多のクレーム数※になります。

※2025年7月現在、アカポリシリーズの機能性届出文言数の中で最多

機能性表示食品とは

機能性表示食品とは、事業者の責任において、科学的根拠(エビデンス)に基づいて食品の機能性を表示する制度で届け出られた食品のことです。この制度は2015年に開始され消費者の適切な商品選択をサポートする制度です。消費者庁は機能性表示食品としてで受理された商品をWEBで公開しており、消費者が商品の機能性や安全性に関する情報を容易に入手できるようにしています。

アカポリ 糖ケアゴールドの臨床試験エビデンス

近年、機能性表示食品制度はPRISMA2020準拠など、今まで以上に信頼できる科学的根拠を提供することが求められています。

「アカポリ 糖ケアゴールド」の機能性表示食品としての届出は、RCT(最終製品を用いたヒト臨床試験の実施)を適用しています。この商品の届出には「アカポリ 糖ケアゴールド」商品そのものでヒト臨床試験を行い、高めの血圧を下げる機能や高めの空腹血糖値を下げる機能、肥満気味な方のお腹の内臓脂肪を減らす機能を確認しています。

主要なエビデンスは下記の3つです。

(1)Baba A., et al., Improvement of glucose metabolism and safety of proanthocyanidins derived from acacia bark in healthy Japanese adults: A randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group comparison trial. FFHD. 11(9): 431-455. 2021(https://doi.org/10.31989/ffhd.v11i9.822)

(2)Baba, A.,et al., Effects of the consumption of Acacia bark-derived proanthocyanidins on visceral fat: A randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group comparative study. FFHD. 14(12): 947-967. 2024(https://doi.org/10.31989/ffhd.v14i12.1420)

(3)Baba A., et al., Effects of the consumption of proanthocyanidins derived from acacia bark on blood pressure in healthy Japanese adults: A randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group comparison study. FFHD. 11(7): 310-332. 2021(https://doi.org/10.31989/ffhd.v11i7.814)

新パッケージ表示に対応した届出

1. Baba A., et al., Improvement of glucose metabolism and safety of proanthocyanidins derived from acacia bark in healthy Japanese adults: A randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group comparison trial. FFHD. 11(9): 431-455. 20212. Baba, A.,et al., Effects of the consumption of Acacia bark-derived proanthocyanidins on visceral fat: A randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group comparative study. FFHD. 14(12): 947-967. 20243. Baba A., et al., Effects of the consumption of proanthocyanidins derived from acacia bark on blood pressure in healthy Japanese adults: A randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group comparison study. FFHD. 11(7): 310-332. 2021

「アカポリ糖ケアゴールド」は、消費者が正しく商品を理解し、誤認しないように新パッケージ表示ルールに基づいて届出を行っています。新パッケージ表示ルールの変更の箇所としては、パッケージの主な面に「機能性表示食品」である表示と届出番号の記載が必須化となった点などがあります。

安全なGMP対応工場での製造

昨今、健康食品に対する安全性について消費者は大きな関心を集めています。機能性表示食品制度においても2025年9月以降GMP基準への完全義務化が求められています。

GMP(適正製造規範)とは、製造管理および品質管理の基準のことで、サプリメントや健康食品を安全に作るための製造ルールです。「アカポリ糖ケアゴールド」においてもGMP対応工場での生産を行い、原料の管理や工場の衛生、作り方の手順、検品などを実施できる製造工程が組まれています。

今後、アカシアの樹では毎年の自己点検を実施し、この安全な製造体制が維持されているか、改善点はないかなどの確認を行っていきます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56517/table/35_1_6378755231bb964ed5230bef0fd94b6d.jpg?v=202507280926 ]