【千葉県八千代市】3x3プロバスケットボールチーム YACHIYO FLAGs、かもめ税理士法人とスポンサー契約を締結 ～地域密着型プロチームとして、企業とともに未来を創る～

株式会社KoKoKaRa

千葉県八千代市を拠点に活動する3人制プロバスケットボールチーム「YACHIYO FLAGs（ヤチヨ フラッグス）」は、かもめ税理士法人（本社：千葉県八千代市／代表社員税理士：能田 宗建）と、2025シーズン スポンサー契約を締結いたしました。



このたびご支援いただくかもめ税理士法人様は、法人・個人問わず、税務や会計、相続に関するご相談など幅広い対応を通じて地域社会の発展に貢献されており、我々のビジョンにも深く共感いただき、今回のご縁となりました。





今後は、試合会場での共同プロモーションや地域イベントでの協賛・協働、次世代育成に向けた活動など、さまざまな取り組みを通じて、地域とスポーツの新たな価値創出に挑戦してまいります。

YACHIYO FLAGsは、地域や企業の皆さまと共に、スポーツを通じた持続可能なまちづくりに取り組み続けます。

【企業概要】

法人名：かもめ税理士法人

本社所在地：千葉県八千代市八千代台東4-13-2

代表社員税理士：能田 宗建

特徴：八千代台と幕張本郷にオフィスを構える「かもめ税理士法人」さんは、きめ細やかで温かみのある対応でサポートしてくれると、八千代市を中心とした経営者の皆様から厚い信頼を得ている税理士法人様です。

企業HP：https://www.kamome-tax.com/



【チーム概要】

YACHIYO FLAGs（ヤチヨ フラッグス）

拠点：千葉県八千代市

設立：2023年

競技種目：3人制バスケットボール（3x3）



公式HP：https://3x3yachiyoflags.studio.site/

公式Instagram：https://www.instagram.com/3x3yachiyoflags/



運営会社：株式会社KoKoKaRa

運営会社HP:https://kokokara2024.com/

運営会社Instagram：https://www.instagram.com/kokokara.inc/



お問い合わせ：info@kokokara2024.com