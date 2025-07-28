川西町制70周年記念事業KAWANISHI GREEN FESTIVAL 2025 ～未来へつなぐ提言～2025年8月10日（日）開催決定！
川西町は2025年、町制施行70周年という節目を迎えます。その記念すべき年に、地域の魅力を全国に発信する新たな体験型フェスティバルが誕生します。
「KAWANISHI GREEN FESTIVAL 2025 ～未来へつなぐ提言～」は、音楽・食・花火を軸に、世代や地域の垣根を越えて川西町の自然・文化・人がひとつになる夏の祭典です。
地域の未来を見据え、世代を超えた“つながり”を生み出すための新しいフェスティバルです。町内外の皆様のご来場を心よりお待ちしております！
■ 出演アーティスト
EXILE MAKIDAI from PKCZ(R) / いーたろ / TAIYO
ちぃたん / ちぃたんぼんばーず / チキータ / ジュリアナの祟り / 他
EXILE MAKIDAI from PKCZ(R)
2015年にEXILEのパフォーマーを勇退。
クリエイティブユニットPKCZ(R)の中核メンバーとして、海外の大型フェス「Ultra Singapore」、
「Tomorrowland」にも参加。
ジャンル を越えた最先端の音楽体験を生み出し続けている。今回はKAWANISHI GREEN FESTIVAL 2025 のためだけに特別なDJセットで登場!真夏の川西町を、音と光で熱狂の渦に巻き込む!
EXILE MAKIDAI from PKCZ(R) コメント
https://x.com/kawanishi_fes/status/1949739264813801707?s=46
■出店ブース
地元物産展（かわにしマルシェ）
紅大豆コロッケ・米沢牛串焼き・山形芋煮・川西特産ラーメン ほか
全国物産展
タコス・ピザ・ローストビーフ丼・クラフトビール など
スイーツ
かき氷・クレープ・地元産フルーツジュース
■ 開催概要
名称:川西町制70周年記念事業
KAWANISHI GREEN FESTIVAL 2025 ～未来へつなぐ提言～
日程:2025年8月10日(日) 時間:12:00~20:00(※フードは21時予定/変更の場合がございます)
会場: 1 川西町役場前(音楽)
2 JA山形おきたま本店(花火・地元フード)
3 フレンドリープラザ(全国物産展・こども縁日)
■本資料のお問合せ先
川西町制70周年記念事業 実行委員会
E-mail:kawanishi.fes@gmail.com
HP: https://kawanishi-fes.studio.site
X: https://x.com/kawanishi_fes