「Acer Day 2025」本日よりスタート 「Break A Limit（限界のその先へ）」をテーマに特別セール開催中！

日本エイサー株式会社

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:ボブ・セン)は、Acer公式オンラインストアにて、本日2025年7月28日(月)より約4週間にわたり、Acer Day(エイサーデイ)を開催いたします。

2017年よりスタートした「Acer Day」は、ブランド名の由来である “Eight(エイト)” と “Third(サード)” に因んだ8月3日を起点として始まったイベントで、今年で9回目の開催迎えます。今では、Acerを代表するアジア太平洋地域を横断する恒例のイベントとして、その注目度と人気の高さは「プレデターリーグ」と並ぶ存在へと成長しています。

本年のテーマは「Break A Limit(限界のその先へ)」。Acerの理念である「Break a barrier between people and technology(人とテクノロジーの障壁を突き破る)」のもと、より多くの方にAcerのテクノロジーを体感していただけるよう、パソコンやモニターなどを対象としたセールをAcer公式オンラインストア(https://store.acer.com/ja-jp/promotion)にて実施いたします。

【Acer Day 2025 概要】

開催期間: 2025年7月28日(月)11:59 AM ~ 8月22日(金)11:59 AM

セール期間は下記の3つのフェーズに分かれており、それぞれの期間において、クーポンコード「ACERDAY25」を適用することで、表示価格からさらに10%オフになるハイライト対象製品をご案内いたします。※これらすべての製品はセール期間中セール価格でご購入いただけます。

1.第1弾|厳選スタートライン -AIノートPC&モニター入門特集-

7/28(月)正午 ~ 8/3(日)11:59 AM

2.第2弾|注目モデル特集 -OLED・裸眼3D・AI も全開放出

8/3(日)正午 ~ 8/12(火)11:59 AM

3. 第3弾|最終プライスオファー -RTXゲーミングPC大放出 × 高精細モニター特集-

8/12(火)正午 ~ 8/22(金)11:59 AM

セール対象製品を一部ご紹介いたします。 その他、Acer Day 2025では、60を超える製品をセール価格で販売いたします。

Swift Lite 14 SFL14-54M-F56Y(https://store.acer.com/ja-jp/acer-sfl14-54m-f56y)

14インチCore Ultra 5 16GBメモリー 512GB SSD フルHD WUXGA 16:10 IPSパネル 990g

Swift Go 14 AI SFG14-64-N73Y(https://store.acer.com/ja-jp/acer-sfg14-64-n73y)

14インチ Ryzen AI 7 32GBメモリ 512GB SSD OLED DCI-P3 100% WQXGA+ 16:10 薄型軽量 アルミニウム 1.28Kg 16時間駆動

Swift Edge 16 SFE16-43-A76Y/K(https://store.acer.com/ja-jp/acer-sfe16-43-a76y-k)

AMD Ryzen7 16GB 512SSD 16インチ OLED 3.2K (3200×2000) 光沢 16:10 DCI-P3 100% AMD Radeonグラフィックス 1.23Kg

Predator Helios Neo 16 PHN16-72-N76Y46(https://store.acer.com/ja-jp/acer-phn16-72-n76y46)

Core i7 RTX 4060 Laptop GPU 16GBメモリー 512GB SSD 16インチ 16:10 WUXGA IPS 165Hz 3ms 非光沢パネル Wi-Fi 6E対応 第5世代AeroBlade 3Dファンテクノロジー

Predator Helios Neo 14 PHN14-51-N73Y46/6(https://store.acer.com/ja-jp/acer-phn14-51-n73y46-6)

Core Ultra 7 155H RTX 4060 Laptop GPU 32GBメモリー 512GB SSD 14.5インチ 16:10 3K+ IPS 165Hz

Acer KA242YG0bi(https://store.acer.com/ja-jp/acer-23-8-ka242yg0bi)

23.8インチ フルHD 非光沢 IPS 120Hz 1ms(VRB) sRGB 99% AdaptiveSync HDMI 1.4 ミニD-Sub 15ピン スピーカー・ヘッドホン端子非搭載 VESAマウント対応 ゼロフレームデザイン

Nitro XV272URVbmiiprx(https://store.acer.com/ja-jp/acer-27-xv272urvbmiiprx)

27インチ WQHD 非光沢 高速/広色域 IPS DCI-P3 95%、DeltaE<1 170Hz 0.5ms HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1

なお、2025年10月14日に予定されているWindows 10のサポート終了に伴い、Windows 11ノートパソコンへの買い替えや、新規購入を検討されている方に向けて、Acerでは最新OS Windows 11搭載のノートパソコンをご購入の方を対象に、モニターをプレゼントするモデルもご用意しております。

「Acer Day 2025」が、皆様の生活や仕事により高いパフォーマンスと快適さをもたらすデバイスとの出会いの場となるよう、Acerは今後もより良い製品とサービスの提供に努めてまいります。ぜひこの機会に、Acer公式オンラインストアでのお買い物をお楽しみください。

Acer公式オンラインストアセール特設ページ

https://store.acer.com/ja-jp/promotion(https://store.acer.com/ja-jp/promotion)

プレスリリースページ

https://www.acer.com/jp-ja/about/news/20250728(https://www.acer.com/jp-ja/about/news/20250728)

Acerについて

Acer は世界160か国以上で事業を展開するグローバルICTカンパニーです。1976年の創業以来、人々の生活を豊かにするパソコン、モニター、プロジェクター、タブレットなどのハードウェアやソフトウェア、サービスを提供しています。Acerは現在、全世界約7,500人の従業員とともに、“Breaking barriers between people and technology(人とテクノロジーの垣根を壊す)”のミッションのもと、製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。

日本エイサー株式会社について

社名 :日本エイサー株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者:代表取締役社長 袪 國良(ボブ・セン)

公式サイト: https://www.acer.com/

公式facebook: https://www.facebook.com/AcerJapan

公式X :https://www.twitter.com/AcerJapan

Gaming公式X: https://twitter.com/PredatorJPN

公式Instagram: https://www.instagram.com/acer_japan/

Gaming公式Instagram:https://www.instagram.com/predatorgamingjapan/

公式YouTube:https://www.youtube.com/user/AcerJapanChannel

(C) 2024 Acer Inc. All rights reserved. AcerとAcerロゴはAcer Inc.の登録商標です。その他商標、登録商標、サービスマーク等の著作物の著作権は、帰属表明の有無に関わらず、それぞれの権利者に帰属します。発表内容は予告なしに変更または削除されることがありますのであらかじめご了承ください。

(C) 2024 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners. All offers subject to change without notice or obligation and may not be available through all sales channels.