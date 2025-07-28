Hi-Fi Un!corn初のアジアツアー「Hi-Fi Un!corn 1st ASIA Tour “Beat it Beat it”」全曲ノーカットでテレビ初独占放送！

株式会社 TBSテレビ

株式会社TBSテレビ(本社：東京都港区、代表取締役社長：龍宝正峰)が運営するCS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」では、Hi-Fi Un!cornが5月18日にKT Zepp Yokohama（神奈川）で開催したライブ「Hi-Fi Un!corn 1st ASIA Tour “Beat it Beat it”」を、8月31日（日）午後5時からテレビ初独占放送する。

TBSと韓国放送局SBSグループ、K-POPバンドの名門FNC ENTERTAINMENTによる日韓合同大型プロジェクト『THE IDOL BAND：BOY'S BATTLE』で優勝し、2023年6月に日韓合同デビューを果たしたHi-Fi Un!corn。

デビュー以降、精力的にライブツアーを開催し、さまざまなフェスティバル、合同公演のステージも多数経験。飛躍的に実力を伸ばしてきた彼らが今年4月、ついにメジャーデビューを果たした。5月には、メジャーデビュー曲「Beat it Beat it」を引っ提げ、大阪、横浜、ソウル、台北を巡る初のアジアツアーを開催。TBSチャンネルでは、横浜公演の模様を全曲ノーカットでお届け！

オム・テミンの「いけるか！横浜ー！」の掛け声で始まる本公演は、1曲目からツアー表題曲「Beat it Beat it」を全力で演奏。テミンと福嶌崇人の2人が織りなす繊細で力強い歌声と、キム・ヒョンユル（ギター）、ソン・ギユン（ベース）、ホ・ミン（ドラム）が作り出すサウンドで会場を一気に盛り上げる。また、デビュー曲「Over the Rainbow」やドラマの主題歌となった「U&I」「ABC is」などのオリジナル曲も熱唱し、K-POPの名曲カバーも含め全22曲を披露。エモーショナルなバラード曲から疾走感のあるロックナンバーまで、Hi-Fi Un!cornの魅力が詰まった熱いステージをぜひ堪能していただきたい。

また、この放送を記念して、過去ライブを一挙に放送！Hi-Fi Un!cornの記念すべきデビューショーケースから初のアジアツアーまで、進化する彼らのライブを、お見逃しなく！

＜放送情報＞

■番組タイトル

『Hi-Fi Un!corn 1st ASIA Tour “Beat it Beat it” KT Zepp Yokohama 公演』

■放送チャンネル

CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」

■放送日時

2025年8月31日(日)午後5時～午後7時30分 ＜テレビ初独占放送＞

＜関連番組放送情報＞

『Hi-Fi Un!corn デビューショーケース : Over the Rainbow』

放送チャンネル：TBSチャンネル2

放送日：8月30日(土)深夜0時～深夜1時10分

『Hi-Fi Un!corn 1st Oneman Live ～ HELLO ～ Livehouse Volume 1』

放送チャンネル：TBSチャンネル2

放送日：8月30日(土)深夜1時10分～深夜3時10分

『Hi-Fi Un!corn 1st Livehouse Tour ～U＆I～ 独占インタビュー付き特別版』

放送チャンネル：TBSチャンネル1

放送日：8月31日(日)午前11時30分～午後2時10分

『Hi-Fi Un!corn Livehouse Tour 2024 ～FANTASIA～』

放送チャンネル：TBSチャンネル1

放送日：8月31日(日)午後2時10分～午後5時

＜配信視聴＞

『Hi-Fi Un!corn 1st ASIA Tour “Beat it Beat it” KT Zepp Yokohama 公演』は「スカパー！番組配信」にてPC、スマートフォン、タブレットでもお楽しみいただけます。放送から1週間、アーカイブで何度も視聴可能です。

《CS放送「TBSチャンネル１ 最新ドラマ・音楽・映画」とは》

株式会社TBSテレビ(本社：東京都港区、代表取締役社長：龍宝正峰)が運営。

ＴＢＳの人気番組が満載！ドラマ「逃げ恥」「アンナチュラル」「恋つづ」「ぎぼむす」「渡る世間は鬼ばかり」「水戸黄門」、ＡＫＢ４８グループ＆乃木坂４６オリジナルバラエティ、音楽ライブ、アニメ、プロ野球、映画、演劇＆舞台、話題の韓ドラ＆Ｋ-ＰＯＰなど“見たい番組が必ずある”総合エンタメチャンネル！

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