¥¤¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¹çÊÛ²ñ¼ÒÀßÎ©¤Ë´Ø¤¹¤ë·ÀÌóÄù·ë¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥»¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ã¥×¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡¡ÃÝÆâ¡¡ºß¡¡°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë»°°æ²°¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹â¶¶ Ä¾µ± °Ê²¼¡¢»°°æ²°¹©¶È¡Ë¤¬¡¢³¤³°¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ø¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¿Ê½Ð¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢NTF India Private Limited¡Ê°Ê²¼¡¢NTF¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Æ°¼ÖÍÑÆâÁõ¡¦³°ÁõÉôÉÊ¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¹çÊÛ²ñ¼Ò¤ÎÀßÎ©¤Ë¸þ¤±¤¿¹çÊÛ·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥ ÀßÎ©¤ÎÍýÍ³
Åö¼Ò¤Ï¡¢2024Ç¯£¶·îÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¡Ö¥»¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ã¥×¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸£µ£°£°¡×¤òºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£À®Ä¹ÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¡¢ÈóÏ¢Â³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö»ö¶È¾µ·Ñ M&A¡×¡¢À®Ä¹¤¹¤ëÀ¤³¦»Ô¾ì¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡Ö³¤³°¿Ê½Ð¡×¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¡¦EV²½¡×¡¢À½Â¤¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò·àÅª¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡¦¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¤Î¿ä¿Ê¤ò·Ç¤²¡¢2027 Ç¯£³·î´ü¤ËÏ¢·ëÇä¾å¹â500²¯±ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¸½ÃÏ¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤Ç¤¢¤ëNTF¤È¹çÊÛ·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡Ö¥»¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ã¥×¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸£µ£°£°¡×¤Ç·Ç¤²¤ë¡ÖÀ®Ä¹¤¹¤ëÀ¤³¦»Ô¾ì¤Ø¤Î³ÈÈÎ¤Î¼Â¸½¡×¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¹çÊÛ²ñ¼ÒÀßÎ©¤Î¸¡Æ¤¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¹çÊÛ·ÀÌóÄù·ë¤Î¼ç¤ÊÌÜÅª¤Ï¡¢¿Í¸ýÁý²Ã¡¦·ÐºÑÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤¦¼«Æ°¼ÖÀ¸»ºÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¥¤¥ó¥É»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ö¶È³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¡¢»°°æ²°¹©¶È¤¬»ý¤Ä¥Û¥¤ー¥ë¥Ï¥¦¥¹¥é¥¤¥Êーµ»½Ñ(ÃåÉ¹ÇíÎ¥ÀÇ½/Å¥Íî¤È¤·ÀÇ½/·ÚÎÌ²½/µÛ²»ÀÇ½)¤È¡¢NTF¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿À¸»ºÉÊ¼Á´ÉÍý¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢±Ä¶È³èÆ°¤È¼õÃí³ÈÂç¡¦¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥É»Ô¾ì¤Ç¤ÎÀ½Â¤²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÈ¯Å¸¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£²¡¥ ¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Î³µÍ×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/33982/table/111_1_e3405cd5f22e0add7445fbe8633c4b9b.jpg?v=202507280726 ]
¢¨Ä¾¶á¤Î°ÙÂØ¥ìー¥È¡Ê2025Ç¯£··î25Æü»°É©UFJ¶ä¹Ô¸øÉ½TTS¡Ë¡¡£±INR¡á1.87±ß
£³¡¥¹çÊÛ¤ÎÁê¼êÀè¤Î³µÍ×
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/33982/table/111_2_57f389579bd5dbee7854fffc01cb7479.jpg?v=202507280726 ]
£´¡¥Æü¡¡Äø
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/33982/table/111_3_37906b05aa2e18112ab80c419483b116.jpg?v=202507280726 ]
£µ¡¥º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·
Åö³º¹çÊÛ·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤ÀßÎ©¤¹¤ëÍ½Äê¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ëÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î 2026 Ç¯£³·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï ·ÚÈù¤Ç¤¢¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¶ÈÀÓ¤Ë½ÅÍ×¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤Ë ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¡¡¾å
£µ¡¥º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·
Åö³º¹çÊÛ·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤ÀßÎ©¤¹¤ëÍ½Äê¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ëÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î2026Ç¯£³·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤Ç¤¢¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¶ÈÀÓ¤Ë½ÅÍ×¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å