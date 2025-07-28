FCバルセロナ来日記念！PHILIPS AMBILIGHT tv公式パートナーによる豪華キャンペーンを開催
鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市、代表取締役：伴場 義通）は、PHILIPSのAMBILIGHT tvがFCバルセロナのオフィシャルパートナーであることを記念し、サッカーファン必見の「FCバルセロナ来日記念キャンペーン」を2025年7月23日（水）より開催いたします。
本キャンペーンでは、FCバルセロナの2025-26新ユニフォームや、防水仕様の非売品ナップサックが抽選で当たる豪華プレゼントをご用意。Instagram、XとLINEを活用した簡単な応募方法で、誰でも参加可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326118&id=bodyimage1】
【キャンペーン概要】
名称：FCバルセロナ来日記念！PHILIPS AMBILIGHT tv公式パートナー 豪華キャンペーン
期間：2025年7月23日（水）～ 7月29日（火）23:59
【Instagramからの応募方法】
（1） https://www.instagram.com/philips_soundvision_jp/ をフォロー
（2） Instagramキャンペーン投稿 https://www.instagram.com/p/DMb3dgIz00m/ に「いいね」
（3） （2）の投稿を保存
（4） コメント欄に希望アイテムを記入（「ユニフォーム」または「ナップサック」）
（5） プロフィールリンクからPHILIPS公式LINEを友だち追加し、応募者様のInstagramプロフィールのスクリーンショットをLINEで送信 ※当選のご連絡はLINEにて行います
Instagramキャンペーン投稿
https://www.instagram.com/p/DMb3dgIz00m/
【Xからの応募方法】
（1） https://x.com/philips_sv_jp をフォロー
（2） Xキャンペーン投稿 https://x.com/philips_sv_jp/status/1947863977301840061 に「いいね」
（3） （2）の投稿をリポスト
（4） コメント欄に希望アイテムを記入（「ユニフォーム」または「ナップサック」）
（5） プロフィールリンクからPHILIPS公式LINEを友だち追加し、応募者様のXプロフィールのスクリーンショットをLINEで送信 ※当選のご連絡はLINEにて行います
Xキャンペーン投稿
https://x.com/philips_sv_jp/status/1947863977301840061
【プレゼント内容（Instagram、X共通）】
FCバルセロナ 2025-26新ユニフォーム（2名様）
FCバルセロナ 防水ナップサック（30名様）
【注意事項】
当選の連絡はLINE登録された方のみ対象です
キャンペーン内容は予告なく変更・中止となる場合がございます
【運営会社】
－WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!－
鑫三海株式会社は “ICTを通じて世界のすばらしい企業と日本のみなさまの橋渡しをすることにより、豊かな社会づくりに貢献すること” を目指しています。そして、わたしたちは長い期間をかけて紡がれる、お客様との固い信頼関係を大切に考えます。そのため、ただ商品を販売するのではなく、その商品の価値ある物語（ストーリー）をお客様の心に語りかけるように「紹介」しています。
会社概要
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役 伴場 義通
本社：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、クラウドファンディング事業、ECショップ運営代行事業
＜PHILIPS製品関連リンク＞
鑫三海公式ECサイト 50TH+（フィフティープラス） PHILIPS特集ページ：
https://www.50th.jp/pages/philips-introduce
フィリップスサウンド＆ビジョンJapan 公式Instagram：
https://www.instagram.com/philips_soundvision_jp/
フィリップスサウンド＆ビジョンJapan 公式Facebook：
https://www.facebook.com/philips.soundvision.jp
＜鑫三海株式会社＞
https://www.sinsankai.co.jp
配信元企業：鑫三海株式会社
本キャンペーンでは、FCバルセロナの2025-26新ユニフォームや、防水仕様の非売品ナップサックが抽選で当たる豪華プレゼントをご用意。Instagram、XとLINEを活用した簡単な応募方法で、誰でも参加可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326118&id=bodyimage1】
【キャンペーン概要】
名称：FCバルセロナ来日記念！PHILIPS AMBILIGHT tv公式パートナー 豪華キャンペーン
期間：2025年7月23日（水）～ 7月29日（火）23:59
【Instagramからの応募方法】
（1） https://www.instagram.com/philips_soundvision_jp/ をフォロー
（2） Instagramキャンペーン投稿 https://www.instagram.com/p/DMb3dgIz00m/ に「いいね」
（3） （2）の投稿を保存
（4） コメント欄に希望アイテムを記入（「ユニフォーム」または「ナップサック」）
（5） プロフィールリンクからPHILIPS公式LINEを友だち追加し、応募者様のInstagramプロフィールのスクリーンショットをLINEで送信 ※当選のご連絡はLINEにて行います
Instagramキャンペーン投稿
https://www.instagram.com/p/DMb3dgIz00m/
【Xからの応募方法】
（1） https://x.com/philips_sv_jp をフォロー
（2） Xキャンペーン投稿 https://x.com/philips_sv_jp/status/1947863977301840061 に「いいね」
（3） （2）の投稿をリポスト
（4） コメント欄に希望アイテムを記入（「ユニフォーム」または「ナップサック」）
（5） プロフィールリンクからPHILIPS公式LINEを友だち追加し、応募者様のXプロフィールのスクリーンショットをLINEで送信 ※当選のご連絡はLINEにて行います
Xキャンペーン投稿
https://x.com/philips_sv_jp/status/1947863977301840061
【プレゼント内容（Instagram、X共通）】
FCバルセロナ 2025-26新ユニフォーム（2名様）
FCバルセロナ 防水ナップサック（30名様）
【注意事項】
当選の連絡はLINE登録された方のみ対象です
キャンペーン内容は予告なく変更・中止となる場合がございます
【運営会社】
－WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!－
鑫三海株式会社は “ICTを通じて世界のすばらしい企業と日本のみなさまの橋渡しをすることにより、豊かな社会づくりに貢献すること” を目指しています。そして、わたしたちは長い期間をかけて紡がれる、お客様との固い信頼関係を大切に考えます。そのため、ただ商品を販売するのではなく、その商品の価値ある物語（ストーリー）をお客様の心に語りかけるように「紹介」しています。
会社概要
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役 伴場 義通
本社：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、クラウドファンディング事業、ECショップ運営代行事業
＜PHILIPS製品関連リンク＞
鑫三海公式ECサイト 50TH+（フィフティープラス） PHILIPS特集ページ：
https://www.50th.jp/pages/philips-introduce
フィリップスサウンド＆ビジョンJapan 公式Instagram：
https://www.instagram.com/philips_soundvision_jp/
フィリップスサウンド＆ビジョンJapan 公式Facebook：
https://www.facebook.com/philips.soundvision.jp
＜鑫三海株式会社＞
https://www.sinsankai.co.jp
配信元企業：鑫三海株式会社
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