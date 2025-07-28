「櫻坂46特別1面新聞」がスポーツ報知コンビニプリントでも読める！
株式会社報知新聞社
<概要サイト> https://entame.e-printservice.net/content_detail/hochi-print?from=prt
【リリースに関するお問い合わせ】
スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は新聞の一部紙面をコンビニエンスストアのマルチコピー機からプリントできる「スポーツ報知コンビニプリント」サービスを展開中。スポーツ紙ならではの大きな写真を使った紙面をプリント版として販売しています。7月24～26日に開催された櫻坂46「5th TOUR 2025 "Addiction"」東京ドーム公演にあわせ、会場周辺で発売した「櫻坂46特別１面新聞」の紙面を発売中です。大園玲＆村山美羽のスペシャル対談を収録した３日分の紙面になります。
<概要サイト> https://entame.e-printservice.net/content_detail/hochi-print?from=prt
<販売概要>
取扱店舗：ローソン、ファミリーマート、ポプラ、セブン-イレブン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、セイコーマート
販売価格：（紙面）A3普通紙：250円 A4光沢紙：250円
<購入方法>
コンテンツ番号で購入：商品ラインナップのコンテンツ番号でご購入できます。
コピー機画面の一覧から購入：ランダム式など商品ラインナップにコンテンツ番号がない商品については一覧から選んでご購入できます。
詳しくはこちら https://www.e-printservice.net/shohin/number
【リリースに関するお問い合わせ】
メール pr1872@hochi.co.jp