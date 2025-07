持ち運びできるアウトドア浄水器「SOLEMOOD PURE BOX」が目標金額達成！

鑫三海株式会社(SINSANKAI CO., LTD.)が運営する、“驚きと感動のある世界水準の良品で、みなさまに豊かな暮らしをお届けする”AFU(アフー)ストアは、アウトドア浄水器「SOLEMOOD PURE BOX」がクラウドファンディングサイトGREEN FUNDINGにて目標金額を達成しました。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326116&id=bodyimage1】アウトドア浄水器「SOLEMOOD PURE BOX」がクラウドファンディングサイトGREEN FUNDINGにて目標金額を達成しました。「SOLEMOOD PURE BOX」クラウドファンディングサイト GREEN FUNDING商品販売ページ>>https://greenfunding.jp/afustore/projects/8600アウトドアに生活用水を。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326116&id=bodyimage2】従来のポータブル浄水器だと持ち運びが便利な反面、浄水できる量を充分に確保できないのが難点でした。PURE BOXは本体背面に取り外しができる2.8Lの原水タンクがあり、川などの水源から一気に水を汲み上げる事ができます。約90℃のお湯を抽出できる「お湯モード」を搭載【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326116&id=bodyimage3】PURE BOXに内蔵したレアアース厚膜加熱技術によって瞬時に水を加熱することができます。お湯モードはご家庭のコンセント、または大容量のポータブル電源等に繋げると使用することができます。モバイルバッテリー駆動に対応【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326116&id=bodyimage4】浄水器としては珍しいモバイルバッテリー駆動に対応しています。動作要件を満たしたモバイルバッテリーであれば電源が確保できない外出先でも水の浄水・抽出が可能です。【商品スペック】メーカー:SOLEMOOD製品名:PURE BOX定格浄水流量:0,18L/min定格電圧:100V~定格消費電力:1,300Wモバイル電源電圧:20V/3.25A(65W)モバイル電源容量:20,000mAh直流電源電圧:12V/5A;24V/2A定格周波数:60Hz原水温度:5~38℃原水タンク容量:2.8L純水タンク容量:1.2L製品サイズ:217 × 429 × 328 mm製品重量:7.16kgPACカートリッジ交換サイクル:6ヶ月ROカートリッジ:12ヶ月【GREEN FUNDINGの先行販売について】本商品は、クラウドファンディングサイトGREEN FUNDINGの先行予約販売商品です。支援者様には先着順数量限定でお得な割引価格が設定されています。商品の詳細・ご購入>>https://greenfunding.jp/afustore/projects/8600価格:75,000円(税込)⇒ 限定20台 先着限定【30%OFF】52,800円(税込)~販売期間:2025年5月23日 ~ 2025年7月31日まで目標金額:500,000円鑫三海株式会社について-WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!-鑫三海株式会社は “ICTを通じて世界のすばらしい企業と日本のみなさまの橋渡しをすることにより、豊かな社会づくりに貢献すること” を目指しています。そして、わたしたちは長い期間をかけて紡がれる、お客様との固い信頼関係を大切に考えます。そのため、ただ商品を販売するのではなく、その商品の価値ある物語(ストーリー)をお客様の心に語りかけるように「紹介」しています。【会社概要】会社名:鑫三海株式会社(SINSANKAI CO., LTD.)代表者:代表取締役社長 伴場義通本社:〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号設立:2019年4月3日事業内容:Eコマース事業、クラウドファンディング事業、ECショップ運営代行事業<関連リンク>◇Webサイト https://www.sinsankai.co.jp◇公式ECサイト https://www.50th.jp/◇楽天市場SINSANKAI https://www.rakuten.ne.jp/gold/sinsankai/◇Instagram https://www.instagram.com/erway_cycle/◇X https://x.com/_ERWAY

