年に一度のYogibo創業祭開催中 全商品10％OFF＆日替わりクーポンで最大50％OFFも！
快適すぎて動けなくなる魔法のソファ「Yogibo（ヨギボー）」を展開するYogiboは、日頃のご愛顧への感謝を込めて、2025年7月17日（木）より「Yogibo創業祭 -BIG THANKS SALE-」を開催しております。
本セールでは、Yogibo公式オンラインストアおよび全国のYogibo Storeおよびにて、全商品10％OFF、一部商品は最大30％OFFとなる特別価格でご提供しております。
また、期間中はYogibo公式オンラインストア限定で、日替わりの特別クーポンキャンペーンも実施中。毎日0:00に対象商品とクーポンが更新され、中には最大50％OFFとなる商品も登場予定です。
全国のYogibo Storeでは、ミッション達成で特典がもらえる「STAMP MISSION ～創業祭2025～」を実施しております。期間限定のこの機会に、ぜひYogiboで特別なひとときをお楽しみください。
｜セール概要
◯セール名称：
Yogibo創業祭 -BIG THANKS SALE-
◯期間：
・Yogibo Store：2025年7月17日（木）～8月17日（日）
・Yogibo公式オンラインストア：2025年7月17日（木）～8月18日（月）午前8:59まで
◯内容：
（1） 全商品10％OFF／一部商品 最大30％OFF ※一部対象外商品あり
（2） 公式オンライン＆実店舗での特別キャンペーン（STAMP MISSION／最大50%OFFとなる日替わりクーポンなど。詳細は下記をご覧ください。）
◯特設ページ：
https://yogibo.jp/pages/bigthankssale2025
◯プレスリリース記事：
https://yogibo.jp/blogs/life/20250710
｜Yogibo公式オンラインストア限定キャンペーン
・毎日更新「日替わりクーポン」配信
Yogibo公式オンラインストアでは、創業祭期間中、日替わりでお得なクーポンを配信中です。毎日0:00に新しいクーポンが公開され、対象商品も日替わりとなります。中には最大50％OFFになる商品も登場予定です。
◯実施期間：
・2025年7月17日（木）～8月17日（日）午前8:59まで
◯各クーポンの有効期限：
・当日23:59まで
クーポン情報は、Yogibo公式X（https://x.com/yogibojapan）・Instagram ストーリーズ（https://www.instagram.com/yogibojapan/）でも発信予定です。ぜひフォローのうえ、ご確認ください
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326083&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326083&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社Yogibo
本セールでは、Yogibo公式オンラインストアおよび全国のYogibo Storeおよびにて、全商品10％OFF、一部商品は最大30％OFFとなる特別価格でご提供しております。
また、期間中はYogibo公式オンラインストア限定で、日替わりの特別クーポンキャンペーンも実施中。毎日0:00に対象商品とクーポンが更新され、中には最大50％OFFとなる商品も登場予定です。
全国のYogibo Storeでは、ミッション達成で特典がもらえる「STAMP MISSION ～創業祭2025～」を実施しております。期間限定のこの機会に、ぜひYogiboで特別なひとときをお楽しみください。
｜セール概要
◯セール名称：
Yogibo創業祭 -BIG THANKS SALE-
◯期間：
・Yogibo Store：2025年7月17日（木）～8月17日（日）
・Yogibo公式オンラインストア：2025年7月17日（木）～8月18日（月）午前8:59まで
◯内容：
（1） 全商品10％OFF／一部商品 最大30％OFF ※一部対象外商品あり
（2） 公式オンライン＆実店舗での特別キャンペーン（STAMP MISSION／最大50%OFFとなる日替わりクーポンなど。詳細は下記をご覧ください。）
◯特設ページ：
https://yogibo.jp/pages/bigthankssale2025
◯プレスリリース記事：
https://yogibo.jp/blogs/life/20250710
｜Yogibo公式オンラインストア限定キャンペーン
・毎日更新「日替わりクーポン」配信
Yogibo公式オンラインストアでは、創業祭期間中、日替わりでお得なクーポンを配信中です。毎日0:00に新しいクーポンが公開され、対象商品も日替わりとなります。中には最大50％OFFになる商品も登場予定です。
◯実施期間：
・2025年7月17日（木）～8月17日（日）午前8:59まで
◯各クーポンの有効期限：
・当日23:59まで
クーポン情報は、Yogibo公式X（https://x.com/yogibojapan）・Instagram ストーリーズ（https://www.instagram.com/yogibojapan/）でも発信予定です。ぜひフォローのうえ、ご確認ください
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