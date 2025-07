緊急開催決定！Cory Wongスペシャルサイン会7月29日（火）16時より Fender Flagship Tokyoで開催！

フェンダーミュージック株式会社

この週末「フジロックフェスティバル2025」で2日目のヘッドライナーを務めた米ファンクバンドVulfpeckのギタリスト、コリー・ウォンが、7月29日(火)にFender Flagship Tokyo(https://jp.fender.com/pages/fender-flagship-tokyo)に来店!サイン会イベントを開催することが急遽決定しました!

ギタリスト/プロデューサー/アレンジャーとして世界的に活躍するコリー・ウォンは、驚異的なファンクグルーヴと独自のリードギタースタイルで世界中のギターファンを魅了しています。今年のフジロックのステージでは、本人が愛用するストラトキャスターを使用し、圧巻のパフォーマンスを披露しました。

フェンダーからは、コリーが愛用するストラトキャスターにインスパイアされ、自身のプレイスタイルに合わせて細部までこだわり抜いて開発されたFenderのシグネイチャーモデル『Cory Wong Stratocaster(R)』をリリースしています。

コリー・ウォンと直接会えるまたとないチャンスです。この機会をお見逃しなく!

イベント概要

日程:2025年7月29日(火)16時開始予定場所:Fender Flagship Tokyo (住所:〒150-0011 東京都渋谷区神宮前1-8-10)参加方法:当日、店頭にて整理券をお受け取りいただいた先着50名様がご参加いただけます。参加ご希望の方はお一人様2点までサイン記入希望のアイテムをお持ちください。

整理券配布時間

7月29日(火)15時~(予定)

※整理券配布は先着順となります。定員に達し次第、整理券の配布を終了いたします。

※製品をご購入いただいた方は、サイン会の整理券を受け取る必要はありません。

スペシャル特典

Fender Flagship Tokyoにて『Cory Wong Stratocaster(R)』を当日11時~16時までにご購入いただいた方は、Cory Wong本人と写真撮影いただけます。※店頭在庫には限りがございます。販売は先着順となりますので、あらかじめご了承ください。

URL: https://fendernews.jp/fender-flagship-tokyo-special-event-20250729/

Cory Wong(コリー・ウォン) プロフィール

驚異的なファンクプレイと独創的なリードギターで知られるギタリスト、プロデューサー、アレンジャー。グラミー賞にノミネートされたギタリストで、これまでに11枚のソロアルバムをリリース。また、VulfpeckとFearless Flyersのメンバーであり、アメリカの人気TVプログラム『The Late Show with Stephen Colbert』では、ジョン・バティステのバンドに参加し、後に特別ゲストとして出演。さらに、2021年には自身最大のバラエティショー・プロジェクトである『Cory and the Wongnotes』を発表し、音楽、コメディー、ハイエンドなコンテンツに対する素晴らしいビジョンと情熱を見事に反映した番組を提供している。https://www.instagram.com/coryjwong/