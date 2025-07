世界で活躍するタップダンサー 熊谷和徳が出演・演出・振付を手掛けるTAP DANCEの未来と可能性を切り開く「NEW DAY NEW HOPE」の開催が決定

株式会社フェイスが運営する南青山の円形ホール BAROOMにて、世界で活躍するタップダンサー 熊谷和徳が出演・演出・振付を手掛ける2日間の公演が決定いたしました。多彩なゲストアーティストと共に、TAP DANCEの未来と可能性を切り開く「NEW DAY NEW HOPE」。心に言の葉の種を撒く、魂のコラボレーションをお見逃しなく。■熊谷和徳コメント今年の初めにニューヨークからワシントンDC、ストックホルム、パリでの公演を終えて日本に帰ってきました。いずれの場所でも何かざわざわとした国の情勢や不安定な日常の空気感を感じていました。それでも日々を乗り越えていくのは人と人の繋がりから生まれるポジティブなエネルギーなのだということをタップを踊ることを通して肌身で実感することができました。そのような日常からインスパイアされてきたことを、この東京のBAROOMでみんなで共鳴し爆発させていきたいのです。1日目は、ヒップホップグループGAGLEのラッパーHUNGERと素晴らしいジャズミュージシャンの類家心平、岩見継吾、日本を代表するタップダンサー浦上雄次、谷口翔有子、そしてこれからの新たなタップダンサーたちと共にビートを刻みます。タップダンサーとしてその瞬間にしかない『今』を表現し、僕らが培ってきたカルチャー、コミュニティーを再確認したいという想いです。2日目は、以前から親交のある素晴らしい女優であり表現者の中嶋朋子さん、そして仕立て屋のサーカス、CINEMA DUB MONKSなどで独自の表現活動を続ける音楽家の曽我大穂とともにポエトリーの『言葉』と『リズム』に向き合い、それぞれが想う未来に向けてのメッセージを紡ぐことができたらと思います。BAROOMの円形の空間だからこそ生まれる一体感と共鳴を皆さんに肌で感じていただければ幸いです。毎日は新しい1日で小さくても新しい希望が生まれている一歩前に進むためにリズムを奏たいTAP DANCE FOR THE NEW DAY AND NEW HOPE熊谷和徳■熊谷和徳 プロフィールタップダンサー1977年 宮城県仙台市出身。15歳でタップをはじめ19歳で渡米。NYU心理学科に通いながら、ブロードウェイの舞台『NOISE/FUNK』の養成学校でプロフェッショナルなトレーニングを受け、その後若干20歳でオーディションの合格。惜しくもVISAの関係で出演は果たせなかったが、同時期グレゴリーハインズに出会い絶賛される。その後NYのストリート、地下鉄からブルーノートのようなJAZZ CLUBまで独自の活動を広げ、NYタップフェスティバルに9年連続出演。NY Times誌に度々とり上げられ「真のタップアーティスト」と評される。VILLAGE VOICE紙では『日本のグレゴリーハインズ』と評された。06年、米ダンスマガジンにおいて『世界で観るべきダンサー25人』のうちの一人に選ばれる。14年にNYにてFlo-BertAward、16年にはBessie Awardをアジア人タップダンサーとして初の受賞。19年版ニューズウィーク誌が発表した「世界が尊敬する日本人100人」に選出される。現在はNYと日本を2大拠点とし、ヨーロッパやアジアなど世界各地に活動の場を広げる。独自の唯一無二のアートは日々進化し、新たなタップダンスの未来を創造している。東京2020オリンピック開会式において出演、振付、作曲を行なった。<公演詳細>●2025.8.22 FRI[DAY1]OPEN 18:00|START 19:00【一般】前売 \6,000 | 当日 \6,500【U30】前売 \3,000 | 当日 \3,500■出演■熊谷和徳 (出演・演出・振付)HUNGER〈GAGLE〉(Rap)岩見継吾(Bs)類家心平(Tp)浦上雄次(Tap)谷口翔有子(Tap)THE FREEDOM JAZZ DANCE (臼井里奈、白幡大陽、 鉄矢咲絵、 齋藤智広、 二ツ森絢子)※JAM SESSION あり●2025.8.23 SAT[DAY2]<1st> OPEN 14:00|START 15:00<2nd> OPEN 18:00|START 19:00【一般】前売 \7,000 | 当日 \7,500【U30】前売 \3,000 | 当日 \3,500■出演■熊谷和徳(出演・演出・振付)中嶋朋子(語り)曽我大穂〈仕立て屋のサーカス〉(音楽)谷口翔有子(Tap)THE FREEDOM JAZZ DANCE (臼井里奈、白幡大陽、 鉄矢咲絵、 齋藤智広、 二ツ森絢子)※1ドリンク別(1,000円/税込)※全席指定(座席選択可)※U30割は各公演先着20名まで◆チケット発売中◆チケットぴあ主催:株式会社フェイス