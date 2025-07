Plasmatreat Introduces HydroPlasma®: 高性能表面洗浄における持続可能なブレークスルー

ドイツ・シュタインハーゲン, 2025年7月26日 /PRNewswire/ -- 大気圧プラズマ技術の世界的リーダーであるPlasmatreat GmbHは、ガラスや金属表面を超高精度で洗浄する革新的かつ環境に優しいソリューションHydroPlasma®を発表しました。Openair-Plasma®の実証された効果とイオン化水の反応力を組み合わせた HydroPlasma®は、指紋、油分、塩分、グリースなどの頑固な有機・無機汚染物を化学薬品を使わずに除去する新たな基準を打ち立てます。



World first HydroPlasma®: Gentle, intensive and efficient removal of stubborn residues, like salt, oil, fingerprints, on glass, metal and plastic surfaces. (Copyright: Plasmatreat GmbH)



ハイテク産業とプロセスにおける洗浄の革命

自動車、電子機器、航空宇宙、医療機器製造などの分野では、微細な汚染物でさえ、接着、コーティング、印刷、シーリングといった重要な工程での密着性を損なう可能性があります。従来の洗浄方法は溶剤や湿式化学処理に頼ることが多いですが、HydroPlasma® は圧縮空気、電気、水のみを使用し、化学薬品を使わない持続可能な代替手段を提供します。この先進技術は、洗浄効率を高めるだけでなく、環境に配慮した生産活動も支援します。

HydroPlasma®の仕組み:科学と持続可能性の融合

HydroPlasma®の特許取得済みプロセスでは、プラズマジェットに水を注入し、それをイオン化して高反応性の洗浄ストリームを生成します。精密ノズルがこのストリームを表面に噴射し、洗剤のような効果で残留物を溶解します。強力な化学薬品は一切不要です。

従来の方法とは異なり、HydroPlasma®は次のような特長があります:

*これまで除去が難しかった汚染物(例:指紋、無機残留物)を取り除きます

*冷却効果によって熱ダメージを防ぎ、繊細な基材を保護します

*表面エネルギーを高め、後工程での濡れ性を向上させます

Openair-Plasma®を補完し、比類ない柔軟性を実現

Openair-Plasma®は軽い有機汚染物質 (ほこり、油) には最適ですが、HydroPlasma®は困難な無機残留物にも能力を拡張します。両者を組み合わせることで、妥協のない洗浄が求められる産業向けに、VOCフリーでスケーラブルな洗浄ソリューションを提供します。

さまざまな産業への応用

HydroPlasma®は、自動車製造、電子機器、精密光学機器など、既存の生産ラインにスムーズに組み込むことができます。優しくありながら強力な洗浄力は、次の用途に最適です:

*自動車: コーティングの密着性や構造接着を完璧に保証します

*医療機器:無菌表面基準を満たします

*航空宇宙:重要部品をコーティング処理に適した状態に準備します

持続可能性を核に

溶剤を使用せず、廃棄物を削減することで、HydroPlasma®は製造業者がカーボンフットプリントを削減するのを支援すると同時に、職場の安全性と工程の信頼性を維持します。

Openair-Plasma®とは何ですか?

プラズマは、固体・液体・気体と並ぶ、物質の第4の状態としても知られています。気体にさらにエネルギーを加えると、イオン化して高エネルギー状態のプラズマになります。プラスチック、金属、ガラス、紙など、どの素材であっても、プラズマ技術は工程の要件に応じて表面の特性を変えるために利用されます。

Plasmatreat GmbH メディア連絡先:

Corinna Hokamp氏

pr@plasmatreat.com

写真: https://mma.prnasia.com/media2/2738217/Plasmatreat_First_HydroPlasma.jpg?p=medium600

写真: https://mma.prnasia.com/media2/2738218/Plasmatreat_HydroPlasma.jpg?p=medium600

ロゴー: https://mma.prnasia.com/media2/2622130/5431224/Plasmatreat_Logo.jpg?p=medium600



Cleaning the sealing gab with HydroPlasma® for best possible adhesion and high-quality end products. (Copyright: Plasmatreat GmbH)



(日本語リリース:クライアント提供)

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com