横浜西区の商店街を写真で発信！商店街フォトコンテスト開催

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横浜市

西区商店街フォトコンテスト　チラシ

「ここがおすすめ！！西区商店街の魅力」をテーマに、西区内商店街のまち並みやイベント、人々の交流、親子のほほえましい光景など、商店街の魅力を伝える写真を募集します。


審査員に西区出身の写真家　森日出夫さんをお迎えし、最優秀賞や西区商店街組合連合会会長賞など、合計10点を選考。12歳以下のお子さんを対象とした「こどもゆうしゅうしょう」も用意！入賞者には副賞として西区に関連のある賞品をプレゼントします！ぜひ、ご応募ください！


西区商店街フォトコンテスト 概要


応募期間

令和７年８月１日(金)から９月30日(火)まで


応募資格

西区の商店街に愛着がある方であれば、どなたでも応募可能。


対象写真

横浜市西区内の商店街の魅力を撮影した写真（撮影時期は問いません）。


対象商店街

西区商店街組合連合会に加盟する商店街（21商店街）


[表: https://prtimes.jp/data/corp/13670/table/1682_1_e2aa746c80a11b154c5b85aae4745ed2.jpg?v=202507280955 ]

審査員


写真家／森 日出夫 氏

横浜市西区出身。JPS(日本写真家協会)所属。
長年撮り続けた横浜の港・街・人を「森の観測」と名づけ、
独自の感性で森の「記憶」を記録する。



ニューヨークADC MERIT AWARD受賞
第50回横浜文化賞奨励賞受賞
写真集「YOKOHAMA PASS ハマのメリーさん」刊行
写真集「SCENERY of Yokohama」１～３ 刊行
みなとみらい21地区着工40周年記念事業写真展「PHOTO CHRONICLE」開催 他





入賞（副賞）

審査員賞（森　日出夫賞）
- 最優秀賞（１点）　ホテルペア食事券
- 優秀賞（１点）　みなとみらい回遊ペアチケット
- 入賞（３点）　西区お土産セット
- こどもゆうしゅうしょう（２点）　ギフト券

※「こどもゆうしゅうしょう」は、応募者が12歳以下の作品から選定


審査員賞
- 西区商店街組合連合会会長賞（１点）　ギフト券
- 西区長賞（１点）　西区お土産セット

一般投票
- 区民賞（１点）　西区お土産セット

※その他、入賞者以外の応募者から抽選で20名の方に記念品を贈呈


詳細ページ

https://www.city.yokohama.lg.jp/nishi/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_shien/shotengai/shotengai_photo.html


問合せ先


西区役所地域振興課


TEL:045-320-8389　FAX:045-322-5063


E-mail:ni-chiikishinko@city.yokohama.lg.jp　