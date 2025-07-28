横浜西区の商店街を写真で発信！商店街フォトコンテスト開催
西区商店街フォトコンテスト チラシ
「ここがおすすめ！！西区商店街の魅力」をテーマに、西区内商店街のまち並みやイベント、人々の交流、親子のほほえましい光景など、商店街の魅力を伝える写真を募集します。
審査員に西区出身の写真家 森日出夫さんをお迎えし、最優秀賞や西区商店街組合連合会会長賞など、合計10点を選考。12歳以下のお子さんを対象とした「こどもゆうしゅうしょう」も用意！入賞者には副賞として西区に関連のある賞品をプレゼントします！ぜひ、ご応募ください！
西区商店街フォトコンテスト 概要
応募期間
令和７年８月１日(金)から９月30日(火)まで
応募資格
西区の商店街に愛着がある方であれば、どなたでも応募可能。
対象写真
横浜市西区内の商店街の魅力を撮影した写真（撮影時期は問いません）。
対象商店街
西区商店街組合連合会に加盟する商店街（21商店街）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/13670/table/1682_1_e2aa746c80a11b154c5b85aae4745ed2.jpg?v=202507280955 ]
審査員
写真家／森 日出夫 氏
横浜市西区出身。JPS(日本写真家協会)所属。
長年撮り続けた横浜の港・街・人を「森の観測」と名づけ、
独自の感性で森の「記憶」を記録する。
ニューヨークADC MERIT AWARD受賞
第50回横浜文化賞奨励賞受賞
写真集「YOKOHAMA PASS ハマのメリーさん」刊行
写真集「SCENERY of Yokohama」１～３ 刊行
みなとみらい21地区着工40周年記念事業写真展「PHOTO CHRONICLE」開催 他
入賞（副賞）審査員賞（森 日出夫賞）
- 最優秀賞（１点） ホテルペア食事券
- 優秀賞（１点） みなとみらい回遊ペアチケット
- 入賞（３点） 西区お土産セット
- こどもゆうしゅうしょう（２点） ギフト券
※「こどもゆうしゅうしょう」は、応募者が12歳以下の作品から選定
審査員賞
- 西区商店街組合連合会会長賞（１点） ギフト券
- 西区長賞（１点） 西区お土産セット
一般投票
- 区民賞（１点） 西区お土産セット
※その他、入賞者以外の応募者から抽選で20名の方に記念品を贈呈
詳細ページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/nishi/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_shien/shotengai/shotengai_photo.html
問合せ先
西区役所地域振興課
TEL:045-320-8389 FAX:045-322-5063
E-mail:ni-chiikishinko@city.yokohama.lg.jp