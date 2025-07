「銀座・新潟情報館 THE NIIGATA」１周年祭を開催！　8月1日（金）は新潟出身のお笑い芸人・おばたのお兄さんが登場！

『~再発見 新潟の夏~ THE NIIGATA 1周年祭』開催!「銀座・新潟情報館 THE NIIGATA」は、今年8月にグランドオープン1周年を迎えます。これまでご来館いただいた皆様への感謝と、そしてこれからも多くの方に訪れていただきたい気持ちを込めて、8月1日(金)~10日(日)の10日間、『~再発見 新潟の夏~ THE NIIGATA 1周年祭​』と題し、全館で様々な催しやキャンペーンを行います!オープニングイベント等初日の8月1日(金)は、新潟出身のお笑い芸人・おばたのお兄さんが登場!知事との新潟トークを交えながら、1周年祭の見どころや新潟の魅力をメディアの皆様にお伝えした後、名誉館長として、来館された方々に直接おもてなしをしていただきます。メディア向けオープニングイベントの取材につきましては、新潟県公式ホームページや添付の報道資料より取材案内をご確認のうえ、事前にお申し込みくださるようお願いします。【新潟県公式ホームページ】1周年祭の詳細について1周年祭全体の詳細については、「銀座・新潟情報館 THE NIIGATA」公式ホームページや添付のチラシをご確認ください。【THE NIIGATA公式ホームページ】https://the-niigata.jp/2025/07/8189/