BAPE(R)︎が阪急うめだ本店 BEYOND WORLDにポップアップストアをオープン

「A BATHING APE(R)︎(ア ベイシング エイプ(R)︎ 以下、BAPE(R)︎)」は、2025年8月1日(金)から2025年10月31日(金)までの期間限定で「阪急うめだ本店 3階 ビヨンドワールド」にてポップアップストアをオープンいたします。

「ビヨンドワールド」は、2025年4月23日にオープンした新ファッションエリア。BEYOND(=超越する)をキーワードに「ジェンダー、カテゴリー、グレードの垣根を越えた」をコンセプトに展開しています。国内外のストリートブランドからクリエーターブランドまでが集結し、自分の好きや個性を大切にする"ファッション好き"の期待と好奇心に応える売場として注目を集めています。

この従来の百貨店の発想を超えた創造性豊かな空間において、BAPE(R)︎の最新シーズンアイテムや限定アイテムを販売します。

本ポップアップストア限定アイテムとして、「UMEDA SOLID CAMO TEE」が登場。ホワイトのソリッドCAMOでトーンオントーンで表現した定番のBY BATHING APE、COLLEGE、BUSY WORKSの3デザインがラインアップ。

また、大阪エリア限定デザインTシャツを本ポップアップにて先行発売いたします。大阪らしい虎のモチーフやAPE HEADを融合させた迫力のあるグラフィックTシャツ、大阪のタイポグラフィーと漫画風エフェクトを効かせたロゴデザインTシャツ、キュートなBABY MILO(R)など、大阪らしさ溢れる6デザインがラインアップ。

BAPE(R)︎ファンならずとも見逃せない、特別なポップアップストアにぜひ足をお運びください。

LOCATION

【阪急うめだ本店 3階 ビヨンドワールド】

出店期間:

2025年8月1日(金)~2025年10月31日(金)



出店住所:

大阪府大阪市北区角田町8-7

阪急うめだ本店

3階 ビヨンドワールド POP UP STORE

< MAP >(https://share.google/rLXTX5DaTCPaQHEkt)

UMEDA SOLID CAMO COLLEGE TEECOLOR: WHITE\10,780- (税込)

UMEDA SOLID CAMO BY BATHING APE TEECOLOR: WHITE\10,780- (税込)

UMEDA SOLID CAMO BUSY WORKS TEECOLOR: WHITE\10,780- (税込)

TIGER CAMO OSAKA APE HEAD TEECOLOR: WHITE, BLACK\10,780- (税込)

JAPAN TIGER OSAKA APE HEAD TEECOLOR: BLACK, WHITE, GRAY

\10,780- (税込)

COMICS OSAKA APE HEAD TEE

COLOR: NAVY, WHITE, BLACK

\10,780- (税込)

ABC CAMO OSAKA APE HEAD TEE

COLOR: WHITE, BLACK

\10,780- (税込)

MILO SHARK OSAKA TEECOLOR: WHITE, BLACK\10,780- (税込)

About A BATHING APE(R)(BAPE(R)) / アベイシングエイプ(R)(ベイプ(R))

東京に拠点を構え、日本発信のトレンドを提案。1993年のブランド設立以来、ストリートファッションのシンボルであり続け、30年以上にわたってシーンを牽引。これまでに「エイプヘッド」「ベイプ(R) カモ」「ベイプスタ(TM)」「シャークフーディー」「ベイビーマイロ(R)」といったアイコニックなデザインやアイテム、オリジナルパターン&キャラクターを発表してきた。現在はメンズ、レディース、キッズとラインを拡充させ、日本国内およびアメリカ、イギリス、フランス、中国、 更にアジア諸国に店舗を展開し世界中の幅広い層からの高い支持を獲得している。 また名立たるインターナショナルブランド、著名アーティストとのコラボレーションも数多く成功させ、ファッションやアパレルといったカテゴリーにとらわれない、ジャンルレスでフレキシブルな活動を行っている。

Instagram : @bape_japan

Facebook : @BAPE.OFFICIAL

X : @BAPEOFFICIAL

LINE : @bape

お問い合わせ先 / For more information :

BAPEXCLUSIVE(TM) AOYAMA

Tel: 03-3407-2145

プレス関係者お問い合わせ先 / Press Inquiries

マーケティング部/ Marketing Department Tel:03-5410-6310

