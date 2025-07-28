【新商品】菓匠三全より、大人気コーヒーシリーズ第2弾「仙台コーヒーキャラメルサンド」が7月29日から新発売！
仙台銘菓「萩の月」を製造・販売する、株式会社 菓匠三全（本社：宮城県仙台市青葉区）は、7月29日(火)より、仙台コーヒーキャラメルサンドを販売開始いたします。
仙台コーヒーキャラメルサンド
優しい甘さのミルクチョコレートのタブレットに、こっくりとした風味豊かなキャラメルソースを仕込み、芳醇なコーヒーの香ばしさが漂う、軽い食感のラングドシャクッキーで丁寧に挟んで仕上げたクッキーサンドです。
商品概要
・商品名：仙台コーヒーキャラメルサンド
・販売価格：6個入 1,200円（税込）
・販売開始日：2025年7月29日（火）
※店舗により開始日が変更となる場合がございます。
販売店舗
■菓匠三全
広瀬通り大町本店、卸町本店、⽩石本町、泉インター、仙台南インター、古川台町、吉成、大河原バイパス、松島寺町小路、イオンモール利府、イオンモール富谷、イオンモール石巻、ザ・モール長町、イオン多賀城、イオンモール名取、菓匠三全・ロワイヤルテラッセ セルバ店、エスパル銘品館、おみやげ処せんだい7号、エスパル福島、盛岡フェザン
※販売店舗は変更になる場合がございます。予めご了承ください。
■菓匠三全公式オンラインショップ
https://www.shop.sanzen.co.jp/shop/g/g2096/
シリーズ商品
コーヒーシリーズ第1弾
仙台コーヒーフィナンシェ
香り高い珈琲とフィナンシェが絶妙に調和し、珈琲エスプレッソソースが生地にしっとり感をもたらす菓匠三全ならではの贅沢な一品。味わい深い美味しさに、珈琲の新たな一面をお楽しみいただけます。
・商品名：仙台コーヒーフィナンシェ
・販売価格：6個入 1,350円 （税込）
【オンラインショップ】
https://www.shop.sanzen.co.jp/shop/g/g2090/
【企業概要】
社名：株式会社菓匠三全
本社所在地：宮城県仙台市青葉区大町2-14-18
主要事業：「萩の月」「ロワイヤルテラッセ」「ずんだ茶寮」をはじめとする菓子製造・販売、研究・開発
代表者：田中秀史
設立年月日：1947年10月15日
URL：https://www.sanzen.co.jp/
公式X：https://x.com/kashosanzen
公式Instagram：https://www.instagram.com/kashosanzen/
公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@kashosanzen