バトンズ、ミュージックセキュリティーズと資金調達に関するセミナーを開催

株式会社バトンズ

M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」を運営する株式会社バトンズ（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：神瀬悠一、以下バトンズ）は、ミュージックセキュリティーズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中園浩輝、以下ミュージックセキュリティーズ）との共催で、「M&Aにおける資金調達のコツ」と題したオンラインセミナーを2025年7月30日（水）に開催します。

セミナーの内容

M&Aは企業の成長戦略や事業承継において非常に有効な手段ですが、買収資金や買収後の運転資金など、資金調達に課題を抱える経営者の方も少なくありません。

本セミナーでは、M&Aの基本的な流れや最新トレンドに加え、ミュージックセキュリティーズが運営する事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「セキュリテ」が提供する新しい資金調達手法について、具体的な活用方法をご紹介します。M&Aにおける買収資金や買収後の運転資金など、多岐にわたる資金調達に関する疑問や悩みを解消します。

特にこのような課題をお持ちの方におすすめの内容です。

・M&Aにかかる費用が分からない

・M&Aをしたくてもどうやって資金を集めればいいか分からない

・M&Aの取り組みや買収後の事業成長をアピールしながら、成長資金（運転資金・設備資金等）を調達したい

セミナー概要

■タイトル：M&Aにおける資金調達のコツ

■開催日時：

・第1回目2025年7月30日(水) 12:00～13:00

・第2回目2025年7月30日(水) 18:00～19:00

※第1回目、第2回目は同一の内容です。アーカイブ配信はございません。

■開催方法：オンライン（Zoom）

■参加費：無料

■共催：ミュージックセキュリティーズ株式会社、株式会社バトンズ

■お申込み：https://batonz.jp/s/JkskBMKw

登壇者

■渡部 泰地

ミュージックセキュリティーズ株式会社 取締役 セキュリテ事業本部 営業部長

横浜国立大学大学院修了。2005年株式会社インテリジェンスに入社。アウトソーシング事業や人材関連事業の営業に従事。2007年にミュージックセキュリティーズ株式会社入社。全国各地のファンド組成業務に従事し、2015年執行役員就任（北海道支店長兼務）。2017年取締役就任（西日本支社長兼務）。2020年よりセキュリテ事業本部 部長就任。

■鶴谷 亮平

株式会社バトンズ バイサイドコンサルティンググループ グループマネージャー

大学卒業後は銀行に入行、ウェルスマネジメントにて主に富裕層への資産運用コンサルに従事。その後バトンズに入社し、会計事務所等のアドバイザー業務に従事されるパートナーへのコンサル営業に取り組む。また同時期にインサイドセールス部署の立ち上げを行い、現在は、買い手支援組織のグループマネージャーとして、営業～プロダクト企画までを担当。

M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」について

「誰でも、何処でも、簡単に、自由に、M&Aができる社会を実現する」ことをビジョンに掲げ、あらゆる会社／事業のバトンタッチを実現しています。M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ」は、専門家サポートとDXを組み合わせた最先端のM&A支援サービスの提供により、累計成約件数・総登録案件数・成約件数において業界シェアNo.1※のM&A・事業承継支援プラットフォームです。

※M&Aプラットフォーム市場における累計成約件数・総登録案件数・成約件数2021～ 2023年度（見込値を含む） No.1 出典：デロイト トーマツ ミック経済研究所 2023年発刊「国内ビジネスマッチングプラットフォーム市場の現状と展望【2023年版】」 (mic-r.co.jp)

事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「セキュリテ」について

「セキュリテ」はミュージックセキュリティーズが運営する事業投資型クラウドファンディングのプラットフォームです。事業投資型クラウドファンディングは、企業の成長資金を集めるだけでなくファンの獲得にもつながる新しい資金調達手法です。金融機関からの借入とは異なり、支援者から資金を募り、皆様から支援者に対して売上に応じた分配を行いますので、借入金と資本性資金の中間的な仕組みで柔軟な資金調達が可能です。

バトンズ会社概要

会社名 ： 株式会社バトンズ

所在地 ： 東京都中央区築地3-12-5

設立 ： 2018年4月

資本金 ： 1億円

代表取締役CEO ： 神瀬悠一

事業内容 ： インターネットを利用したM&Aマッチング／経営コンサルティングウェブサイトの企画、制作、運営及び管理／M&Aに関する各種教育

会社HP ： https://batonz.jp/company/

M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」： https://batonz.jp/

ミュージックセキュリティーズ会社概要

会社名 ： ミュージックセキュリティーズ株式会社

所在地 ： 東京都千代田区丸の内二丁目5番1号 丸の内二丁目ビル1階

設立 ： 2001年11月26日（創業2000年12月）

資本金 ： 1億2500万円

代表者 ： 代表取締役社長 中園浩輝

事業内容 ： 事業投資型クラウドファンディング「セキュリテ」の運営業務、ファンド組成業務、ファンド販売業務

会社HP： https://www.musicsecurities.com/

事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「セキュリテ」：https://www.securite.jp/