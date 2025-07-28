ガンダムシリーズ最新カードゲームの情報を最速解説！『ガンダムカードゲーム スタートガイド』好評発売中！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）はトレーディングカードゲーム『ガンダムカードゲーム』の最新情報誌『ガンダムカードゲーム スタートガイド』を2025年7月25日（金）より全国書店にて発売いたします。
ガンダムシリーズ最新カードゲームを最速解説！ 限定カード付き入門ブック！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326015&id=bodyimage1】
2025年7月から本格始動したガンダムシリーズ最新カードゲーム『ガンダムカードゲーム』の情報をまとめたガイドブックが最速登場！
本書はスタートデッキ4種、ブースターパック第1弾「Newtype Rising[GD01]」のカードデータを完全網羅！ デッキ構築に必要なカードを手早く探せるほか、パラレルカードやプロモーションカードのデータも収録しているので、コレクションにも役立ちます！
また、カードゲーム初心者向けにルールのおさらいやプレイのコツ、おすすめのカスタムデッキも伝授！
さらに、迫力のカードイラストから約70点を厳選したイラストギャラリーも掲載した、ガンダムシリーズファンも満足できるボリュームとなっています。
付録として、デッキを問わず使用可能なリソースカードを1枚同梱！ 日本国内では本誌でしか手に入らないプロモーションカードをお見逃しなく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326015&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326015&id=bodyimage3】
限定付録
・リソースカード＜アムロ＆ガンダム＞1枚
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326015&id=bodyimage4】
【商品情報】
ガンダムカードゲーム スタートガイド
●定価：2,200円（税込）
●発売日：7月25日
●ISBN：9784798639017
●判型：A5
【関連リンク】
■カードゲーマー編集部公式X https://x.com/cardgamer_hj
■ホビージャパンウェブ カードゲーム情報 https://hjweb.jp/article/category/tcg/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
ガンダムシリーズ最新カードゲームを最速解説！ 限定カード付き入門ブック！
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2025年7月から本格始動したガンダムシリーズ最新カードゲーム『ガンダムカードゲーム』の情報をまとめたガイドブックが最速登場！
本書はスタートデッキ4種、ブースターパック第1弾「Newtype Rising[GD01]」のカードデータを完全網羅！ デッキ構築に必要なカードを手早く探せるほか、パラレルカードやプロモーションカードのデータも収録しているので、コレクションにも役立ちます！
また、カードゲーム初心者向けにルールのおさらいやプレイのコツ、おすすめのカスタムデッキも伝授！
さらに、迫力のカードイラストから約70点を厳選したイラストギャラリーも掲載した、ガンダムシリーズファンも満足できるボリュームとなっています。
付録として、デッキを問わず使用可能なリソースカードを1枚同梱！ 日本国内では本誌でしか手に入らないプロモーションカードをお見逃しなく！
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限定付録
・リソースカード＜アムロ＆ガンダム＞1枚
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【商品情報】
ガンダムカードゲーム スタートガイド
●定価：2,200円（税込）
●発売日：7月25日
●ISBN：9784798639017
●判型：A5
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