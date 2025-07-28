南オーストラリア州、ファースト・ネーションズ・ショーケース・ランチ ＆ ネットワーキングイベント開催のお知らせ

南オーストラリア州政府日本事務所

2025年大阪・関西万博「テ・アラティニ先住民ウィーク」（8月4日～10日）にあわせ、南オーストラリア州からファースト・ネーションズ（先住民）が経営する注目の3企業が来日いたします。



これを機に、南オーストラリア州政府は、彼らの文化・製品・ストーリーに焦点を当てた「ファースト・ネーションズ・ショーケース・ネットワーキング」イベントを東京および大阪で開催いたします。

【東京イベント概要】

■ 日時：2025年8月5日（火）12:00～14:00（11:30受付開始）

■ 会場：プルマン東京田町 9階

■ 内容：

- 南オーストラリア州グルメアンバサダー福田浩二シェフによる特別ランチ（ミナミマグロ、パールー・カンガルー肉、ネイティブ食材、など）- 参加企業によるプレゼンテーション／ストーリーテリング- 製品展示・試食・試飲・交流会

■対象：オーストラリア先住民が生産・製造する商品の輸入・販売を検討する日本企業（輸入・卸・小売業）、メディア関係者

■お申し込みは、こちら(https://www.surveymonkey.com/r/first-nations-tky)から

※ 後日、対象となる方への正式なご招待状をお送りいたします。

【大阪イベント概要】

■日時：2025年8月6日（水）18:00 - 20:30

■会場：2025大阪・関西万博 オーストラリアパビリオン アカシアテラス

■ 内容：

- 南オーストラリア産食材を使用した特別ディナー（ミナミマグロ、パールー・カンガルー肉、ネイティブ食材、など)- 参加企業によるプレゼンテーション／ストーリーテリング- 製品展示・試食・試飲・交流会

■対象：オーストラリア先住民が生産・製造する商品の輸入・販売を検討する日本企業（輸入・卸・小売業）、メディア関係者

■お申し込みは、こちら(https://www.surveymonkey.com/r/first-nations-osaka)から

※ 後日、対象となる方への正式なご招待状をお送りいたします。

本イベントでは、各生産者が製品に込めた想いや文化的背景、持続可能な取り組みについてお話します。料理には、Munda Wines(https://www.mundawines.com.au/) や Seven Seasons(https://www.seven-seasons.com.au/) Green Ant ジン などの厳選された飲料をペアリングでご提供。また、先住民に伝わる植物を活用した高級スキンケアブランド「Diramu Skincare(https://www.diramuskincare.com.au/)」もご紹介いたします。

飲食、小売、美容・ライフスタイル業界の皆様、またサステナビリティや文化的価値に関心をお持ちのメディア関係者にとって、南オーストラリア州のファースト・ネーションズ企業と直接つながり、ビジネスの可能性を拡げる貴重な機会となります。ご多忙とは存じますが、ぜひご取材・ご参加を賜りますようお願い申し上げます。

来日予定の南オーストラリア州の企業

■ Munda Wines（マンダ・ワインズ）

アボリジナルの人々が所有・運営するワインブランド。南オーストラリアの大地と文化の物語を映し出す高品質ワインを展開。

https://www.mundawines.com.au/

■ Seven Seasons（セブン・シーズンズ）

グリーンアント、ブッシュアップル、ヤムイモなど伝統食材を使用したスピリッツを展開。世界的な受賞歴を持つ蒸留酒ブランド。

https://www.seven-seasons.com.au/

■ Diramu Skincare（ディラム・スキンケア）

リバーランド地域に拠点を持つ高級スキンケアブランド。ネイティブ・ボタニカルと最先端の抽出技術を活用し、持続可能性と品質を両立。

https://www.diramuskincare.com.au/