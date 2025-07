日本企業初*DCI認証取得のLEDビジョンを使用した「LEDヘッドホンシネマ」誕生！！

イオンエンターテイメント株式会社<上映風景イメージ><専用ヘッドホン>

全国で「イオンシネマ」を運営するイオンエンターテイメント株式会社(本社:東京都港区)は、デジタルサイネージのLED TOKYO株式会社(本社:東京都渋谷区)、サイレントシアターを展開する株式会社THEATER GUILD(本社:東京都渋谷区)、映画制作の株式会社New age films(本社:東京都渋谷区)と協力し、全く新しい映画鑑賞スタイル「LEDヘッドホンシネマ」をスタートします。

このプロジェクトは、「映画館がない地域でも新作映画を楽しんでいただきたい」という思いから始まりました。今までの常識に捉われず映画を楽しめるように、大きく鮮やかな映像を表示するLEDスクリーンと、周囲に音が漏れない専用ヘッドホンを組み合わせた新しい仕組みを導入しています。

最新の映画作品でも高品質な映像で上映できるよう、映画上映の厳しい基準を満たすLEDビジョンをLED TOKYOが約2年かけて開発。日本企業として初めて*、HDR対応のDIRECT VIEW型LEDビジョンにおけるDCI認証を取得しました(*リリース時点、当社調べ)。

また、THEATER GUILDが開発した専用ヘッドホンを使うことで周囲を気にせず、没入感のある鑑賞体験を味わっていただけます。

「LEDヘッドホンシネマ」は従来の映画館のような大掛かりな設備を必要とせず、会場の設営・撤去が数日で行えるため、さまざまな場所へ移動して設置が可能です。鑑賞スペースには人工芝が敷かれ、お好きな場所、自由な姿勢でご覧いただけます。これまでとは異なる、くつろいだ映画の楽しみ方を皆さまにご提案いたします。今後、商業施設など映画館がないさまざまな場所での上映を目指し、より多くの方に新しい映画体験をお届けしたいと考えています。

第1回は、埼玉県のイオンタウン吉川美南(東街区1F特設会場)にて、2025年8月1日より上映を開始します。作品は全国で大ヒットしている『パウ・パトロール パウ・パーティー in シアター 2025』となり、上映回数は1日5~6回を予定しています。また、8月15日からはディズニー&ピクサー最新作『星つなぎのエリオ』の上映も予定しており、今後幅広いジャンルの作品を順次上映する予定です。

イオンエンターテイメントは、映画館の運営に加え、このような新たな取り組みを通じて、全国の皆さまに映画の楽しさをお届けし、地域のくらしをより豊かにすることを目指してまいります。

【「LEDヘッドホンシネマ」の主な特徴】

・使用するLEDビジョンは、HDR対応のDIRECT VIEW型LEDビジョンにおいてDCI認証を取得した機器となります。

・LEDビジョンと専用ヘッドホンにより、商業施設など屋内のさまざまな場所で上映が可能です。

・真っ暗な劇場ではなく明るい場所でも、自由な場所と姿勢で映画を楽しめます。お子さま連れの方も気軽にご参加いただけます。

・想定収容人数は50~100名です。

・会場の設営・撤去が数日で可能なため、柔軟に移設できます。

【第1回設置/上映について】

場所:イオンタウン吉川美南 東街区1F特設会場 〒342-0038 埼玉県吉川市美南3丁目25-1

上映開始日:2025年8月1日(金)~<7/29(火)よりテスト上映を実施>

上映作品:『パウ・パトロール パウ・パーティーin シアター 2025』

『星つなぎのエリオ』(8/15~)(作品は順次追加予定)

鑑賞料金:上映作品によって異なります。詳しくはチケット購入ページをご確認ください。

※各種サービスデー・割引サービスはございません。

※無料鑑賞券、前売り券(ムビチケ)は使用できません。

(C)2025 &TM Spin Master Ltd. All rights reserved.(C)2025 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

【チケット購入方法】

専用ホームページからご購入いただけます(クレジットカード決済のみ)

上映スケジュールも以下のページからご確認いただけます

https://www.aeoncinema.com/cinema/drive-in-theater/vcmsFolder_2580/vcms_2580.html

【上映に関するお問い合わせ先】

メールアドレス:ido@aeonent.jp